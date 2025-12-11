Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Postat la: 11.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Acum exact o săptămână, Ilie Bolojan se afla în vizită oficială la Viena, după ce petrecuse ziua anterioară la Budapesta, în discuții discrete cu premierul Viktor Orban. La București, noi ne pregăteam de alegeri, serviciile secrete erau în cazarme, puse de la Cotroceni să nu intervină în procesul electoral. Sondajele de calibrare îl indicau pe Daniel Băluță ca viitor primar general, cu Anca Alexandrescu pe locul 2 și cu Ciprian Ciucu pe locul 3, iar PSD și adversarii lui Bolojan din PNL pregăteau mazilirea bihoreanului din fruntea Guvernului, cu pretext informal legat de înfrângerea favoritului său în alegeri. În fine, Sorin Grindeanu îi făcea vizite lui Nicușor Dan pentru desăvârșirea planului post-alegeri. Toate acestea se petreceau joia trecută.
A doua zi, revenit de la Budapesta și Viena, Bolojan convoacă o ședință restrânsă cu staff-ul de campanie al lui Ciprian Ciucu, în care îi anunță pe toți că nu mai e nevoie de retragerea lui Drulă din campanie, că Ciucu va câștiga oricum alegerile, să fie liniștiți, apoi pleacă zâmbitor. În mod cvasi-concomitent, începând de vinerea trecută, „fabrica de manipulare" se pune în mișcare: apar zvonuri legate de o prăbușire electorală a lui Băluță, dar nu se spune și din ce cauză; se intensifică și distribuirea mesajelor că „Voievodul" Georgescu cere boicot la alegeri, iar serviciile secrete își scot brusc răspândacii din cazarme și îi mobilizează să confirme decizia subterană de alegere a lui Ciucu. Vin alegerile, duminică dimineața, reporterii Antena 3 CNN se postează de la primele ore la ușa lui Ciucu, cu care își petrec întreaga zi, apoi Avangarde și CURS proclamă la exit-poll victoria liberalului, contrazicându-și astfel toate sondajele anterioare. PSD și AUR nu contestă nimic și nici nu organizează necesara numărătoare paralelă. Apoi, gata: Ciucu devine primar, iese în conferință de presă cu Bolojan alături, dar și cu Ludovic Orban (atenție, noul inamic al lui Nicușor Dan) și, în plus, subliniez, și cu George Tuță, ofițerul SRI devenit primar la Sectorul 1, omul lui Eduard Hellvig, considerat adversar al lui Bolojan și Ciucu până la momentul de duminică.
Consecințe: Bolojan devine reîncărcat și stabilizat pe funcție, iar Nicușor Dan este pus cu botul pe labe. Acesta își întârzie mesajul de felicitare către Ciucu, cu 24 de ore. Alaltăieri, la ședința de guvern secretizată, Bolojan prelungește în mod ilegal licența de explorare a OMV în Marea Neagră, în condițiile în care concesiunea ar fi trebuit retrasă și austriecii să fie amendați cu 20 de milioane de euro. Așadar, pricepeți din date concrete, acum, modul în care Ciucu a fost impus primar, iar Bolojan stabilizat pe funcție. Revin la interesele Budapestei și Vienei în exploatarea resurselor României. Să vă amintiți șirul de evenimente din ultimii ani care v-au convins de modul în care ungurii și austriecii și-au impus voința în România în mandatele lui Iohannis, când Orban venea la București și alinia pe toți liderii țării, sau OMV primea absolut tot ceea ce dorea. Pot adăuga și deciziile din sistemul financiar-bancar românesc, inclusiv cele legate de împrumuturi la dobânzi uriașe, împrumuturi ce se luau doar pe axa Austria-Ungaria, axă bine păzită de către vestitul Kondor Zoltan, ardeleanul ce-a devenit placa turnantă a regimului Orban, ardelean ce conduce la vedere operațiunile MOL și OTP Bank, Kondor care este amic vechi cu Bolojan, dar și cu cei din Grupul de la Cluj, de unde ar trebui să fie impus viitorul șef al SRI. Ca să pricepeți cât de eficientă este această influență, vă reamintesc că România nu mai poate rezista fără împrumuturi externe. Ele se obțin în mare parte de la Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și BRD, ale căror conduceri sunt coordonate cu mână de fier de sătmăreanul Kondor Zoltan, care e limpede că este interpusul familiei Rothschild pentru operațiunile financiare din regiune. Cred că Serghei Lavrov, spre exemplu, este cel ce cunoaște precis aceste mișcări subtile. Să vă mai reamintesc și cum Viktor Orban l-a chemat pe Marcel Ciolacu la Budapesta în noiembrie 2024, înaintea turului întâi de prezidențiale. I l-a dat pe Donald Trump la telefon, dar atunci n-a funcționat sprijinul efectiv. Americanul nu era încă președinte cu acte, iar ordinele pentru alegeri în România s-au dat cu totul altfel. Bolojan este cel care le-a receptat corect, iar în Bihor, vă amintiți, au câștigat alegerile exact Călin Georgescu și Elena Lasconi, adică fix viitorii finaliști. Apoi CIA, prin Antony Blinken, a acționat și le-a anulat.
Revin la Ungaria și interesele în resursele României, care îi sunt cel mai la îndemână. Fără aceste resurse, e greu de prevăzut că ungurii își pot croi un viitor economic prosper. Distribuția energiei în România o cumpără de la nemții de la EON. Ginerele și apropiații lui Viktor Orban investesc masiv în imobiliare, inclusiv la București și Ilfov. Au cumpărat fabricile de lapte cele mai mari din țara noastră. Terenuri agricole în exces. Achiziții uriașe prin OTP Bank, multe altele. La fel și în cazul Austriei. Aici lista intereselor în România e și mai lungă și mai veche, cu sute de miliarde de euro câștigate de austrieci în ultimii ani din exploatarea pieței românești. Nu o mai lungesc, dar e limpede că cei care l-au îndrumat pe Bolojan să meargă rapid să-și ceară protecție la Budapesta și Viena au procedat în mod eficient. Doar de aici îi putea veni salvarea bihoreanului. Ungurii și austriecii au ce apăra și primii în plus în România, iar Bolojan, după cum s-a văzut din decizia referitoare la OMV, are ce da la schimb cu protecția și se vede că el este dispus la orice cedare, mai ales că acum e și tânăr însurățel și trebuie să livreze și din punct de vedere material. Era și nimerit Bolojan. Trecutul îl recomandă. Vă reamintesc doar distrugerea statuilor românești din Oradea și impunerea unor efigii istorice ungurești în locul lor, că doar și de aia l-a ridicat în picioare Viktor Orban pe Bolojan, acum două luni, la Congresul UDMR, nu doar pentru ca ungurul să-și arate dominația, ci și ca să fie aplaudat Bolojan de către unguri în picioare, da, da, atunci când Grindeanu s-a dus la baie pe acordurile imnului secuiesc. Acum pricep și eu mai bine de ce anume protectoarea principală a lui Bolojan, Laura Codruța, și-a păstrat numele unguresc de Kovesi, deși a divorțat de mulți ani și are un nume frumos românesc, de „Lascu", sau de ce Eduard Hellvig, cu bunic ungur, Hellvig, care s-a prefăcut că îl sprijină pe Băluță și a simulat un conflict cu Bolojan, face vizite atât de dese la Budapesta, însoțit de Țiriac Jr. sau de Țiriac tatăl, cel decorat de statul maghiar, dar nu pentru strămoșii săi unguri, toți trei, sub pretextul că se întâlnesc cu fostul român Marius Vizer de la judo, cel care a asigurat mulți ani comunicarea informală dintre Orban și ruși.
Sper că nu v-am amețit cu informațiile, ci că v-am convins de jocurile subterane contra interesului național al României, al căror nou protagonist principal este Ilie Bolojan. Mă întreb doar, prin populara expresie: „Cum o jucați pe asta?". Iar destinatarii întrebării mele sunt Nicușor Dan și cei din serviciile secrete, despre care președintele impus crede că i-ar controla. Și, în plus, ca bonus, le comunic și că meciul curent dintre taberele din justiție, conduse în mod subteran de către Laura Codruța Kovesi, respectiv Lia Savonea, a fost amorsat tot de pe axa Budapesta-Viena. De aici vine avântul combatanților ce sunt de partea lui Bolojan.
Cozmin Gușă
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
-
Agentul 00Vișan
Doua grupari ale mișcarii suveraniste au fost puternic afectate, mai ales imagologic, de așa-zisul analist politi ...
-
Cine conduce, cu adevărat, România?
Ieri, intr-o ședința semi-secreta, Guvernul Romaniei s-a intrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotarare de ...
-
Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Stau la coada la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii in ecranul telefonului. Un puști zambește ...
-
În Bucureștiul iubit
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Baluța. A ...
-
Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arata in felul urmator: 2020: am zis ca Nicușor Dan ia primaria cu 4 ...
-
Europa între doctrina Monroe-Trump și "erodarea civilizațională"
Greu de ințeles de ce politicienii noștri refuza cu obstinație sa comenteze Strategia Naționala de Securitate a SUA, un ...
-
Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD
Dupa ce da cate un tun, Daniel Zamfir iși șterge urmele ca țestoasele batrane care și-au depus ouale și o taie tiptil in ...
-
Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Reiau un text publicat la inceput de an 2022. Atunci cand analiștii noștri copiau, cum le sta in obicei, semnalelel date ...
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Asa cum a fost Artan!
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru ca imi vine permanent in memorie zambetul lui cvasi-curteni ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor legată de primăria lui Bolojan (II)
Așa cum am aratat in prima parte a articolului, existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afacer ...
-
1 Decembrie. România întreabă: mai știi că ești român?
Am cunoscut o persoana. O persoana pe care nu aș fi crezut ca voi ajunge sa o apreciez. Nu total, e drept, ci din anumit ...
-
Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan intr-un context deloc favorabil, marcat de o stare acc ...
-
Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
E un deja-vu in toata aceasta poveste. Este povestea cu diploma care e reala, e vina lui. A facut ceva care nu se face. ...
-
Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!
Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ...
-
Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Macronismul inseamna taierea punților peste Atlantic și investiția intr-un set de izmene pe calator luat din Place Vend& ...
-
Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?
În numele interesului public, aș vrea sa aflu cine este patriotul roman din cadrul Parchetului General, care a dec ...
-
Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Din acest punct de vedere semnalez doua știri de presa din ultimele trei zile ce vizeaza cei doi giganți energetici, Luk ...
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
-
Strategia Națională de Apărare: 40 de pagini de mizerabilă filosofie globalistă
Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAȚ) a dat publicitații Proiectul de strategie de aparare pe care il propune spre ...
-
Globaliștii s-au vopsit peste noapte în suveraniști!
Liderii globaliști, care guverneaza impotriva intereselor țarilor pe care le conduc, se auto-intituleaza, peste noapte, ...
-
Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticalos, de-a dreptul. Faptul ca apare ...
-
Lupii tineri ai NATO vor distruge acvariul strategic al Mării Negre creat de Rusia
Vechii specialiștii in planificare strategica și operaționala sunt primii care nu pricep limbajul noilor planificatori. ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu