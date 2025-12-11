Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria

Acum exact o săptămână, Ilie Bolojan se afla în vizită oficială la Viena, după ce petrecuse ziua anterioară la Budapesta, în discuții discrete cu premierul Viktor Orban. La București, noi ne pregăteam de alegeri, serviciile secrete erau în cazarme, puse de la Cotroceni să nu intervină în procesul electoral. Sondajele de calibrare îl indicau pe Daniel Băluță ca viitor primar general, cu Anca Alexandrescu pe locul 2 și cu Ciprian Ciucu pe locul 3, iar PSD și adversarii lui Bolojan din PNL pregăteau mazilirea bihoreanului din fruntea Guvernului, cu pretext informal legat de înfrângerea favoritului său în alegeri. În fine, Sorin Grindeanu îi făcea vizite lui Nicușor Dan pentru desăvârșirea planului post-alegeri. Toate acestea se petreceau joia trecută.

A doua zi, revenit de la Budapesta și Viena, Bolojan convoacă o ședință restrânsă cu staff-ul de campanie al lui Ciprian Ciucu, în care îi anunță pe toți că nu mai e nevoie de retragerea lui Drulă din campanie, că Ciucu va câștiga oricum alegerile, să fie liniștiți, apoi pleacă zâmbitor. În mod cvasi-concomitent, începând de vinerea trecută, „fabrica de manipulare" se pune în mișcare: apar zvonuri legate de o prăbușire electorală a lui Băluță, dar nu se spune și din ce cauză; se intensifică și distribuirea mesajelor că „Voievodul" Georgescu cere boicot la alegeri, iar serviciile secrete își scot brusc răspândacii din cazarme și îi mobilizează să confirme decizia subterană de alegere a lui Ciucu. Vin alegerile, duminică dimineața, reporterii Antena 3 CNN se postează de la primele ore la ușa lui Ciucu, cu care își petrec întreaga zi, apoi Avangarde și CURS proclamă la exit-poll victoria liberalului, contrazicându-și astfel toate sondajele anterioare. PSD și AUR nu contestă nimic și nici nu organizează necesara numărătoare paralelă. Apoi, gata: Ciucu devine primar, iese în conferință de presă cu Bolojan alături, dar și cu Ludovic Orban (atenție, noul inamic al lui Nicușor Dan) și, în plus, subliniez, și cu George Tuță, ofițerul SRI devenit primar la Sectorul 1, omul lui Eduard Hellvig, considerat adversar al lui Bolojan și Ciucu până la momentul de duminică.

Consecințe: Bolojan devine reîncărcat și stabilizat pe funcție, iar Nicușor Dan este pus cu botul pe labe. Acesta își întârzie mesajul de felicitare către Ciucu, cu 24 de ore. Alaltăieri, la ședința de guvern secretizată, Bolojan prelungește în mod ilegal licența de explorare a OMV în Marea Neagră, în condițiile în care concesiunea ar fi trebuit retrasă și austriecii să fie amendați cu 20 de milioane de euro. Așadar, pricepeți din date concrete, acum, modul în care Ciucu a fost impus primar, iar Bolojan stabilizat pe funcție. Revin la interesele Budapestei și Vienei în exploatarea resurselor României. Să vă amintiți șirul de evenimente din ultimii ani care v-au convins de modul în care ungurii și austriecii și-au impus voința în România în mandatele lui Iohannis, când Orban venea la București și alinia pe toți liderii țării, sau OMV primea absolut tot ceea ce dorea. Pot adăuga și deciziile din sistemul financiar-bancar românesc, inclusiv cele legate de împrumuturi la dobânzi uriașe, împrumuturi ce se luau doar pe axa Austria-Ungaria, axă bine păzită de către vestitul Kondor Zoltan, ardeleanul ce-a devenit placa turnantă a regimului Orban, ardelean ce conduce la vedere operațiunile MOL și OTP Bank, Kondor care este amic vechi cu Bolojan, dar și cu cei din Grupul de la Cluj, de unde ar trebui să fie impus viitorul șef al SRI. Ca să pricepeți cât de eficientă este această influență, vă reamintesc că România nu mai poate rezista fără împrumuturi externe. Ele se obțin în mare parte de la Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și BRD, ale căror conduceri sunt coordonate cu mână de fier de sătmăreanul Kondor Zoltan, care e limpede că este interpusul familiei Rothschild pentru operațiunile financiare din regiune. Cred că Serghei Lavrov, spre exemplu, este cel ce cunoaște precis aceste mișcări subtile. Să vă mai reamintesc și cum Viktor Orban l-a chemat pe Marcel Ciolacu la Budapesta în noiembrie 2024, înaintea turului întâi de prezidențiale. I l-a dat pe Donald Trump la telefon, dar atunci n-a funcționat sprijinul efectiv. Americanul nu era încă președinte cu acte, iar ordinele pentru alegeri în România s-au dat cu totul altfel. Bolojan este cel care le-a receptat corect, iar în Bihor, vă amintiți, au câștigat alegerile exact Călin Georgescu și Elena Lasconi, adică fix viitorii finaliști. Apoi CIA, prin Antony Blinken, a acționat și le-a anulat.

Revin la Ungaria și interesele în resursele României, care îi sunt cel mai la îndemână. Fără aceste resurse, e greu de prevăzut că ungurii își pot croi un viitor economic prosper. Distribuția energiei în România o cumpără de la nemții de la EON. Ginerele și apropiații lui Viktor Orban investesc masiv în imobiliare, inclusiv la București și Ilfov. Au cumpărat fabricile de lapte cele mai mari din țara noastră. Terenuri agricole în exces. Achiziții uriașe prin OTP Bank, multe altele. La fel și în cazul Austriei. Aici lista intereselor în România e și mai lungă și mai veche, cu sute de miliarde de euro câștigate de austrieci în ultimii ani din exploatarea pieței românești. Nu o mai lungesc, dar e limpede că cei care l-au îndrumat pe Bolojan să meargă rapid să-și ceară protecție la Budapesta și Viena au procedat în mod eficient. Doar de aici îi putea veni salvarea bihoreanului. Ungurii și austriecii au ce apăra și primii în plus în România, iar Bolojan, după cum s-a văzut din decizia referitoare la OMV, are ce da la schimb cu protecția și se vede că el este dispus la orice cedare, mai ales că acum e și tânăr însurățel și trebuie să livreze și din punct de vedere material. Era și nimerit Bolojan. Trecutul îl recomandă. Vă reamintesc doar distrugerea statuilor românești din Oradea și impunerea unor efigii istorice ungurești în locul lor, că doar și de aia l-a ridicat în picioare Viktor Orban pe Bolojan, acum două luni, la Congresul UDMR, nu doar pentru ca ungurul să-și arate dominația, ci și ca să fie aplaudat Bolojan de către unguri în picioare, da, da, atunci când Grindeanu s-a dus la baie pe acordurile imnului secuiesc. Acum pricep și eu mai bine de ce anume protectoarea principală a lui Bolojan, Laura Codruța, și-a păstrat numele unguresc de Kovesi, deși a divorțat de mulți ani și are un nume frumos românesc, de „Lascu", sau de ce Eduard Hellvig, cu bunic ungur, Hellvig, care s-a prefăcut că îl sprijină pe Băluță și a simulat un conflict cu Bolojan, face vizite atât de dese la Budapesta, însoțit de Țiriac Jr. sau de Țiriac tatăl, cel decorat de statul maghiar, dar nu pentru strămoșii săi unguri, toți trei, sub pretextul că se întâlnesc cu fostul român Marius Vizer de la judo, cel care a asigurat mulți ani comunicarea informală dintre Orban și ruși.

Sper că nu v-am amețit cu informațiile, ci că v-am convins de jocurile subterane contra interesului național al României, al căror nou protagonist principal este Ilie Bolojan. Mă întreb doar, prin populara expresie: „Cum o jucați pe asta?". Iar destinatarii întrebării mele sunt Nicușor Dan și cei din serviciile secrete, despre care președintele impus crede că i-ar controla. Și, în plus, ca bonus, le comunic și că meciul curent dintre taberele din justiție, conduse în mod subteran de către Laura Codruța Kovesi, respectiv Lia Savonea, a fost amorsat tot de pe axa Budapesta-Viena. De aici vine avântul combatanților ce sunt de partea lui Bolojan.

Cozmin Gușă