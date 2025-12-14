Tentativa (buna) de lovitura de stat?
Postat la: 14.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
In istoria romanilor, au existat tot felul de tentative de lovituri de stat. Unele au reusit (de exemplu cea impotriva lui Cuza sau cea impotriva maresalului Antonescu), altele, nu (de exemplu, „republica de la Ploiesti" sau cea a minerilor, din 1999, in timpul presedintelui Constantinescu). Au fost unele tentative care au amorsat revolte si apoi revolutii sau altele care au inceput ca revolte si s-au transformat in lovituri de stat (stiti ce spun!). Sunt si cazuri in care tentativa respectiva a avut ca obiectiv restauratia.
Tentativele de lovitura de stat mai pot fi bune sau rele, in functie de valorile pe care incearca sa le impuna. De exemplu, daca o tentativa incearca sa promoveze ideile sau conceptiile lui Soros atunci ea este buna. Daca incearca sa promoveze valori nationale, atunci e rea.
De obicei, tentativele de lovitura de stat se concentreaza pe schimbarea executivului (presedinte, premier, guvern). Tehnicile de lovituri de stat se modifica insa odata cu timpul. Astfel, o formula noua este aceea care se concentreaza pe atacarea unei alte puteri a statului - justitia, pentru ca ulterior sa poata fi preluat controlul asupra celorlalte branse. Este vizat uneori si postul de ministru al justitiei pentru ca acesta va face viitoarele propuneri de sefi ai parchetelor. Atentie insa, a mai existat un astfel de experiment - „republica procurorilor", atunci cand cel care s-a jucat cu focul a consemnat faptul ca „trei de-ai lui i-au executat pe alti trei de-ai lui". Pare ca, acum, Dominic Fritz, presedintele USR, este in postura lui Lenin venit din Elvetia.
Am multa admiratie pentru tinerii care socializeaza in pietele publice pentru o justitie corecta. Stiu bine ca acesta este un obiectiv important in societate. Ei n-au descoperit insa/inca faptul ca dictatura poate fi exercitata si in numele dreptatii dar pentru realizarea unor interese. Inchizitia sau Dzerzhinsky sunt exemple clasice dar Barosso, Reding, Day pot explica si ei cum...
Unii isi doresc poate revenirea la justitia lui Basescu - cu Monica Macovei (B1tv a tinut seama de recomandarea mea si a invitat-o aseara la o emisiune pentru a sugera cum poate fi reparata justitia), Livia Stanciu, Ionut Matei, Daniel Morar, etc. „Intelectualii lui Basescu (reciclati)" ne explica zilnic ca asta este singura alternativa la atacurile hibride ale lui Putin. Altii cred ca avem de ales intre „calul alb" al lui Calin Georgescu si zeita „ex machina" de la Bruxelles. In timpul asta, flacara razboiului arde tot mai aproape si parteneriatele noatre „strategice" incep sa se topeasca.
Noi insa continuam sa modelam, sub influenta unor sponsori politici externi, un sistem in care institutiile statului sunt inlocuite cu ONG-uri, romanesti si straine, ignorand mizele adevarate ale lumii in care traim. Diversi adversari ai lui Dinamo ma intreaba „Psd unde e?" Sincer, nu stiu.
Adrian Năstase
-
Mărturie. Am văzut aripi de înger
Nu am mai scris demult. Recuperez acum, cu aceasta marturie. Sunt la capatul unei veri tarzii, prelungita ca in prezicer ...
-
În România nu a mers ca în Bulgaria
Sistemul vrea sa desavarșeasca lovitura de stat din 6 decembrie 2024 prin capturarea justiției, pentru a obține control ...
-
Și încă o dată moare ȚARA...
Și inca o data moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Caci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat ș ...
-
Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Acum exact o saptamana, Ilie Bolojan se afla in vizita oficiala la Viena, dupa ce petrecuse ziua anterioara la Budapesta ...
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
-
Agentul 00Vișan
Doua grupari ale mișcarii suveraniste au fost puternic afectate, mai ales imagologic, de așa-zisul analist politi ...
-
Cine conduce, cu adevărat, România?
Ieri, intr-o ședința semi-secreta, Guvernul Romaniei s-a intrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotarare de ...
-
Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Stau la coada la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii in ecranul telefonului. Un puști zambește ...
-
În Bucureștiul iubit
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Baluța. A ...
-
Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arata in felul urmator: 2020: am zis ca Nicușor Dan ia primaria cu 4 ...
-
Europa între doctrina Monroe-Trump și "erodarea civilizațională"
Greu de ințeles de ce politicienii noștri refuza cu obstinație sa comenteze Strategia Naționala de Securitate a SUA, un ...
-
Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD
Dupa ce da cate un tun, Daniel Zamfir iși șterge urmele ca țestoasele batrane care și-au depus ouale și o taie tiptil in ...
-
Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Reiau un text publicat la inceput de an 2022. Atunci cand analiștii noștri copiau, cum le sta in obicei, semnalelel date ...
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Asa cum a fost Artan!
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru ca imi vine permanent in memorie zambetul lui cvasi-curteni ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor legată de primăria lui Bolojan (II)
Așa cum am aratat in prima parte a articolului, existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afacer ...
-
1 Decembrie. România întreabă: mai știi că ești român?
Am cunoscut o persoana. O persoana pe care nu aș fi crezut ca voi ajunge sa o apreciez. Nu total, e drept, ci din anumit ...
-
Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan intr-un context deloc favorabil, marcat de o stare acc ...
-
Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
E un deja-vu in toata aceasta poveste. Este povestea cu diploma care e reala, e vina lui. A facut ceva care nu se face. ...
-
Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!
Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ...
-
Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Macronismul inseamna taierea punților peste Atlantic și investiția intr-un set de izmene pe calator luat din Place Vend& ...
-
Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?
În numele interesului public, aș vrea sa aflu cine este patriotul roman din cadrul Parchetului General, care a dec ...
-
Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Din acest punct de vedere semnalez doua știri de presa din ultimele trei zile ce vizeaza cei doi giganți energetici, Luk ...
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu