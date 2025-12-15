Asaltul „paraditorilor" pentru a captura Justiția și a reveni la epoca de glorie a „unităților de elită" ale DNA

Deși este prezentat cu surle și trâmbițe ca fiind un documentar de informare, documentarul „Capturarea Justiției" realizat de către cei de la Recorder este unul de manipulare.

Această realitate este ușor de sesizat pentru orice persoană onestă înzestrată cu rațiune, persoană care nu înghite pe bandă rulantă tot ce i se livrează și trece prin propriul filtru al rațiunii toate informațiile cu care intră în contact. Vizionând acest documentar, am constatat, din nou, faptul că Noam Chomsky a avut perfectă dreptate când a afirmat faptul că: „Manipularea din mass-media este mai distructivă decât o bombă atomică, deoarece omoară creierele".

Recunosc cu deferență faptul că documentarul „Capturarea Justiției" este excelent realizat. Acesta este și motivul pentru care a strâns atât de multe vizualizări pe YouTube și a generat atât de multă emoție, insuflând multă mânie și dând un imbold revoluționar de luptă proletară împotriva judecătorului Lia Savonea, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, inclusiv unor tineri cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Primul motiv care m-a determinat să scriu acest articol a fost generat de faptul că, în afara masei critice de manevră pe care #rezistenții au avut-o mereu la dispoziție și au manipulat-o conform intereselor de moment, la protestele din ultimele zile au participat și tineri care, fără a avea experiența de viață necesară, au preluat mesajul documentarului și au protestat împotriva celor care sunt indicați ca fiind cei care au capturat justiția, cu toate că tocmai acești judecători sunt cei care nu s-au lăsat îngenuncheați de către binomul SRI - DNA.

Am fost oripilat văzând faptul că, pe lângă doamnele a căror educație a fost desăvârșită în fața televizoarelor urmărind cu sufletul la gură diverse telenovele, mulți tineri aveau placarde cu mesaje precum: „Jos Lia, sus Codruța", „Respect, Raluca", „Respect, Laurențiu" sau răcneau cu forță nume precum „Ionuț Matei" sau „Camelia Bogdan".

Este de neînțeles faptul că, nu doar tinerii care aveau 3-5 ani în perioada de glorie a DNA, perioadă în care politicienii și oamenii de afaceri incomozi erau „scoși din joc" prin dosare formate pe baza unor probe ticluite de către procurorii de la „Unitățile de Elită" ale DNA, ci și persoane care par a fi educate, având nu doar o diplomă de bacalaureat, ci și (cel puțin) o diplomă de licență obținută pe bune, pot, nu doar striga, ci și dori, rocada Lia - Codruța.

Cum își poate dori un om educat revenirea în vârful sistemului judiciar românesc sau al altei instituții de forță a Statului Român a Laurei Codruța Koveși, din moment ce, în perioada în care aceasta era la conducerea DNA s-au întâmplat cele mai mari abuzuri din justiția românească, protocoalele și plicurile galbene fiind nu doar ilegale, ci vii în mintea românilor, mai ales în mintea celor care au suferit direct din cauza existenței lor?!?

Fiind mai presus de orice dubiu faptul că „Legea nu este un instrument de represiune, ci o garanție împotriva ei" (Hannah Arendt), sper ca epoca protocoalelor și a sentințelor dictate de către coordonatorii „câmpului tactic" prin intermediul plicurilor galbene sau de orice altă culoare, să fie apusă, definitiv.

Sper, de asemenea, ca judecătorii să nu mai fie șantajați vreodată de către DNA sau alte instituții de forță ale Statului prin formarea unor dosare pe baza unor probe ticluite deoarece, după cum foarte corect observa Charles de Montesquieu, „Nu este justiție acolo unde judecătorul se teme de procuror".

Aceeași speranță a expus-o public și judecătoarea Mădălina Elena Dârdeci, un judecător cum toți ar trebui să fie: „Era bine atunci? Am fost peste 3.700 de judecători și procurori interceptați... am protestat atunci ? Nu, pentru că, nu-i așa, mulți au considerat că este ok ca viața privată să fie... ascultată".

Aceeași judecătoare neobedientă, cu verticalitate și știință de carte, i-a răspuns direct protestatarei Raluca Moroșanu care a afirmat faptul că: „Protestul magistraților privind pensiile speciale de serviciu a avut ca scop protejarea infractorilor prin amânarea dosarelor". Aceeași protestatară a afirmat faptul că nu a fost de acord cu această decizie dar că : „ ...judecătorii nu ar fi putut să se opună deoarece nerespectarea deciziilor conducerii ar reprezenta o abatere disciplinară".

Văzând această grozăvie, judecătoarea Mădălina Elena Dârdeci a răspuns clar și concis: „Nu, stimată colegă ! Protestul a fost decis de judecătorii care au participat la Adunările Generale. Și nu s-a votat „secret". Și s-a discutat, și s-a luat cuvântul. Adică nu a fost un vot impus".

Halucinanta afirmație lansată în spațiul public de către protestatara de la Curtea de Apel București, devenită „eroină" peste noapte, ridică, pe lângă semnele de întrebare referitoare la moralitatea și buna credință a acesteia, și serioase semne de întrebare referitoare la cunoașterea dispozițiilor legale incidente, inclusiv a dispozițiilor art. 271 lit. l) din Legea nr. 303/2022 care statuează clar faptul că abatere disciplinară există doar în situația în care nu este respectată în mod nejustificat o decizie cu caracter administrativ, dispoziție dispusă întotdeauna în deplină concordanță cu legea.

Tot referitor la cunoașterea și aplicarea corectă a legii de către protestatara Raluca Moroșanu se impune a fi reamintit faptul că a dispus condamnarea unui inculpat pe care nu l-a putut condamna nici măcar celebrul complet negru de la Înalta Curte de Casație și Justiție, complet condus de fostul judecător Ionuț Matei.

Abnegația cu care pronunța condamnările protestatara Raluca Moroșanu este demnă de o cauză mai bună din moment ce, deși ea l-a găsit vinovat și l-a condamnat pe executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache la 5 ani închisoare, nici măcar celebrul Ionuț Matei nu a putut identifica această vinovăție, motiv pentru care a dispus, alături de colegii lui de complet, achitarea executorului judecătoresc!

Raportat (și) la această situație reală, cu această judecătoare doresc protestatarii să „instaureze justiția" prin schimbarea în forță a Liei Savonea, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor magistrați neobedienți?!?

Nu lipsită de importanță este și observația potrivit căreia protestatara Raluca Moroșanu a sărit imediat în apărarea unui fost ofițer al DGIPI ajuns, în mod miraculos judecător la Curtea de Apel București. Fiind vorba despre un miracol, în mod evident nimeni nu a fost preocupat să cerceteze cum a fost posibil ca, un fost ofițer de informații al unui serviciu secret să devină judecător, dar asta este altă poveste.

Al doilea motiv care m-a determinat să scriu acest articol a fost generat de faptul că, pe lista susținătorilor protestatarei Raluca Moroșanu și a fostului ofițer de informații, Laurențiu Beșu, se numără și Monica Palaghia, procuror care a capturat justiția transformând-o într-o veritabilă anexă irelevantă față de dorința ei nelegală de a stabili aleatoriu, nicidecum pe baza unor probe certe, de necontestat, cine este autorul dublului asasinat care a zguduit, nu doar Iașiul, ci întreaga țară, în decembrie 2021.

Fiind contactat de către familia inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami imediat după ce acesta a fost condamnat de către Tribunalul Iași la detențiunea pe viață pentru așa zisa săvârșire a dublului asasinat, înainte de a accepta preluarea dosarului, am solicitat copia documentelor relevante pentru a mă convinge dacă inculpatul este sau nu vinovat de săvârșirea atrocităților care au șocat întreaga țară.

Studiind documentele puse la dispoziție de familia inculpatului și de colega avocat care l-a asistat din momentul cercetărilor declanșate în mod abuziv împotriva inculpatului, am constatat cu stupoare, nu doar încălcări grosolane de procedură de către procurorul anchetator Monica Palaghia (de exemplu neaducerea la cunoștință a calității de suspect, cu toate drepturile și garanțiile oferite de lege în acest stadiu al urmăririi penale), ci și faptul că inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami nu se afla în locuința victimelor în momentul declanșării măcelului și faptul că Rechizitoriul, nu doar că nu descrie nici măcar cu aproximație reala situație de fapt, dar este rodul exclusiv al imaginației procurorului anchetator care, după ce a stabilit în mod nelegal cine este autorul dublului asasinat, a deturnat urmărirea penală neurmărind aflarea adevărului ci confirmarea dorinței ei, împotriva probelor științifice evidente, că inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami este autorul acestor atrocități.

Pentru ca toți protestatarii să înțeleagă cu ce procuror vor să „instaureze justiția" prin schimbarea în forță a Liei Savonea, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor magistrați neobedienți, menționez câteva dintre probele științifice de netăgăduit care dovedesc mai presus de orice dubiu că inculpatul este nevinovat:

1. Rezultatul probei profil ADN ale Raportului IML Iași din 28.04.2022 ÎL SCOATE COMPLET PE INCULPATUL EL BOURKADI AHMED SAMI DIN SCENA AGRESIUNII DEOARECE PROFILUL LUI ADN ESTE EXCLUS.

2. Faptul că, anterior momentului uciderii celor două victime, respectiv JNIYAH YOUSSEF și BURLACU IOANA VANESA, între acestea a existat o agresiune fizică extrem de violentă, toate probele biologice de contact respectiv palme, unghii, articulații ale celor doi provenind reciproc de la aceștia, rezultă fără putință de tăgadă din mențiunile cuprinse în Raportul de Expertiză Medico-Legală Examen ADN - Nr.24/18.03.2022 din 28.04.2022.

3. Faptul că, la momentul dublului asasinat, inculpatul nu se afla în locuința victimelor dar se aflau alte cel puțin 3 (trei) persoane, respectiv un bărbat având profilul genetic de referință cu al oricărui bărbat înrudit pe linie paternă cu victima JNIYAH YOUSSEF, o persoană necunoscută din populație și o femeie, rezultă fără putință de tăgadă din mențiunile cuprinse în Raportul de Expertiză Medico-Legală Examen ADN - Nr.24/18.03.2022 din 28.04.2022.

4. Deși potrivit afirmației procurorului anchetator făcută la fila 55 din Rechizitoriu, intervalul de comitere al atrocităților este de 2310 - 2320 , datele tehnice de necontestat oferite de celula 10648067 Moara de Vânt 101 indică faptul că la ora 23:16:41, inculpatul EL BOURKADI AHMED SAMI a plecat, nu doar din locuința victimelor, dar a și ieșit din raza de acțiune a celulelor aflate în proximitatea acesteia la mijlocul perioadei în care procurorul anchetator susține că a avut loc măcelul !?!



Constatând faptul că, la fel ca instanța de fond, și completul investit cu soluționarea apelului de la Curtea de Apel Iași a adoptat aceeași poziție de validare fără discuție a Rechizitoriului abuziv emis de către procurorul anchetator Monica Palaghia, am solicitat strămutarea dosarului la altă instanță egală în grad.



Spre norocul nu doar al inculpatului, ci și pentru ideea înfăptuirii justiției în mod corect în România, dosarul a fost repartizat la Înalta Curte de Casație și Justiție completului condus de doamna judecător Lia Savonea.



Evaluând corect situația de fapt din toate perspectivele legale, Instanța Supremă a dispus strămutarea dosarului la Curtea de Apel Târgu Mureș, decizie care a provocat multă rumoare printre magistrații ieșeni care au validat alegațiile procurorului anchetator care a emis rechizitoriul, alegații demontate de probele științifice aflate la dosar.



Raportat (și) la această situație reală, cu această procuroare doresc protestatarii să „instaureze justiția" prin schimbarea în forță a Liei Savonea, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor magistrați neobedienți ?!?

Al treilea motiv care m-a determinat să scriu acest articol a fost generat de faptul că, atât protestatarii, precum și numeroși jurnaliști și alte persoane frecvent invitate în platourile de televiziune, vorbesc despre recentele soluții corect pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție în baza Deciziilor Curții Constituționale și raportat la dispozițiile Constituției, deși habar nu au despre ce este vorba și cine sunt adevărații vinovați pentru faptul că persoane importante cercetate pentru diverse fapte de corupție au scăpat de acuzații sau au fost absolviți de executarea în continuare a pedepsei pronunțate.

Pentru ca toți protestatarii și detractorii să fie corect informați, în cele ce urmează voi puncta succint, nu doar cum s-a ajuns la aceste soluții care au scandalizat opinia publică, ci și cine sunt adevărații vinovați.

Prin Decizia nr. 297, pronunțată de către Curtea Constituțională a României și publicată la data de 25.06.2018, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea a constatat faptul că este neconstituțională soluția legislativă prevăzută de art. 155 alin. 1 din Codul Penal, respectiv „Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză".

Dispozițiile art. 155 alin. 1 din Codul Penal nu mai produc efecte juridice deoarece textul a fost „dezincriminat", din cauza faptului că, nici Parlamentul, nici Guvernul, nu au armonizat dispozițiile anterior citate ale Codului Penal cu Decizia Curții Constituționale nr. 297, publicată la data de 25.06.2018, în cele 45 de zile prevăzute în mod imperativ, atât de către art. 147 alin. 1 din Constituție, cât și de către art. 31, alin. 3 din Legea nr. 47/1992 (Legea de Organizare și Funcționare a Curții Constituționale).

Art. 147, alin. 1 din Constituție :

„Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept".

Art. 31, alin. 3 din Legea nr. 47/1992 :

„Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept".

Având în vedere faptul că Decizia Curții Constituționale nr. 297 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 518, Partea I, la data de 25 iunie 2018, este mai mult decât evident faptul că, din punct de vedere legal, dispozițiile din cuprinsul art. 155 alin. 1 Cod Penal referitoare la „întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză", și-au încetat efectele juridice, art. 155 alin. 1 Cod Penal fiind practic dezincriminat, începând cu data de 09.08.2018, dată la care s-au împlinit cele 45 de zile prevăzute în mod imperativ, atât de către Constituția României, cât și de către Legea nr. 47/1992 !!!

Trebuie subliniat faptul că deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii pentru toate autoritățile și instituțiile publice, inclusiv pentru toate instanțele judecătorești, atât potrivit dispozițiilor art. 147 alin. 4 din Constituție, cât și potrivit Deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995, dar și a numeroaselor altor decizii pronunțate de către C.C.R. în acest sens : Decizia nr. 1415/2009, Decizia nr. 414/2010 și Decizia nr. 415/2010.

Din cauza faptului că, în mod culpabil, împotriva dispozițiilor constituționale, majoritatea instanțelor judecătorești din țară au ignorat Decizia Curții Constituționale nr. 297, pronunțată la data de 25.06.2018, Curtea a fost obligată să pronunțe Decizia nr. 358 din 26.05.2022.

Mai mult, prin Decizia nr 67, pronunțată la data de 25.10.2022, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Instanța Supremă a statuat faptul că dispozițiile declarate neconstituționale au caracterul unor norme de drept substanțial care urmează principiul tempus regit actum, fiind aplicabile prevederile legii penale mai favorabile, motiv pentru care, în cauzele pendinte pentru care s-a împlinit termenul de prescripție generală, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată de către Stat prin Ministerul Public, motiv pentru care trebuie dispusă încetarea procesului penal.

După publicarea Deciziei nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, lucrurile ar fi trebui să fie clare pentru toată lumea, inclusiv pentru jurnaliștii sau alte persoane care își dau cu părerea referitor la motivul pentru care „marii corupți ai țării au fost scăpați de justiția aservită intereselor Președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Lia Savonea".

Având în vedere faptul că, absolut toate susținerile inserate anterior reflectă o realitate juridică de necontestat, nefiind simple susțineri subiective făcute „pro causa" în favoarea Președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție pe care, până la acest moment, nu am cunoscut-o personal și nu am vorbit vreodată cu aceasta în vreun cadru privat, cu soțul ei sau cu orice alte persoană din anturajul ei, sper ca, măcar de acum înainte, toți protestatarii și detractorii să aibă un moment de reflecție înainte de a lansa acuzații nefondate în spațiul public și a-și dori schimbarea acestei cu „Zeița Justiției" care permis imixtiunea în faza urmăririi penale a reprezentanților „câmpului tactic".

Avocat Florin Constantin Durgheu