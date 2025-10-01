Ar fi ilegal şi un precedent grav!

Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare că Comisia Europeană va susține propunerea lui Antonio Costa, adică a președintelui Consiliului European, pentru ca Ucraina să poată să adere la Uniunea Europeană pe repede înainte, făcând abstracție de veto-ul Ungariei. Acest precedent ar fi foarte grav, întrucât legea și statutul clar al Uniunii Europene de astăzi nu permite o astfel de acțiune, cum ar fi aderarea Ucrainei, decât în cadrul unei unanimități.

Ce vrea să facă Antonio Costa este ilegal. El a propus un vot prin care o majoritate calificată a statelor membre din Uniunea Europeană să poată să voteze pentru aderarea Ucrainei și astfel procesul să înceapă. Așa ceva nu este în regulă, Uniunea Europeană a fost creată pe acest principiu al unanimității, astfel încât legea fiecărui stat și suveranitatea fiecarui stat să primeze în fața legislației și deciziilor de la nivelul Uniunii Europene. Ce ar însemna această decizie abuzivă a Uniunii Europene? Ar fi o șubrezire simțitoare a suveranității statelor Uniunii Europene și un precedent foarte grav pentru ceea ce va urma. Iar faptul că Ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță pe toate gardurile, oficial sau neoficial, că războiul stă să înceapă și că statele partenere se pot baza pe România în acest război, nu miroase deloc a bine.

Andrei Gușă