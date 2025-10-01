Ar fi ilegal şi un precedent grav!
Postat la: 30.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare că Comisia Europeană va susține propunerea lui Antonio Costa, adică a președintelui Consiliului European, pentru ca Ucraina să poată să adere la Uniunea Europeană pe repede înainte, făcând abstracție de veto-ul Ungariei. Acest precedent ar fi foarte grav, întrucât legea și statutul clar al Uniunii Europene de astăzi nu permite o astfel de acțiune, cum ar fi aderarea Ucrainei, decât în cadrul unei unanimități.
Ce vrea să facă Antonio Costa este ilegal. El a propus un vot prin care o majoritate calificată a statelor membre din Uniunea Europeană să poată să voteze pentru aderarea Ucrainei și astfel procesul să înceapă. Așa ceva nu este în regulă, Uniunea Europeană a fost creată pe acest principiu al unanimității, astfel încât legea fiecărui stat și suveranitatea fiecarui stat să primeze în fața legislației și deciziilor de la nivelul Uniunii Europene. Ce ar însemna această decizie abuzivă a Uniunii Europene? Ar fi o șubrezire simțitoare a suveranității statelor Uniunii Europene și un precedent foarte grav pentru ceea ce va urma. Iar faptul că Ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță pe toate gardurile, oficial sau neoficial, că războiul stă să înceapă și că statele partenere se pot baza pe România în acest război, nu miroase deloc a bine.
Andrei Gușă
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Războiul din Ucraina este existențial pentru Globalismul Neo-bolșevic
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat in ultimele zile declarația potrivit careia razboiul din Ucraina este &b ...
-
Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux
Nu exista așa ceva, in sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar t ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Maia Sandu, alegerea poporului sau doar proiectul Bruxelles-ului?
Pe 28 septembrie 2025, Moldova merge din nou la urne, dar in loc sa fie un exercițiu real de alegere, pare mai de ...
-
O moarte suspectă: Ce urma să dezvaluie Dumitru Dumbravă peste câteva zile?
Dumitru Dumbrava, fost general SRI, considerat de mulți unul dintre arhitecții mecanismului de control și influența exer ...
-
Europa introduce ratingul de cetățean: Dacă nu ești digital, nu exiști!
Premierul Marii Britanii a anunțat recent ca, fara identitate digitala, nimeni nu ca mai putea lucra legal in Marea Brit ...
-
Oamenii cu bani din România au pariat pe un călăreț aparent singuratic, cu bani rusești
Nicușor Dan incearca sa rezolve matematic problema alegerilor din toamna anului trecut. "Suntem undeva la 30% din a desc ...
-
Cifrele vorbesc: A fost în zadar austeritatea
Degeaba ne-a chinuit coaliția cu taierile lui Marcel Ciolacu din "ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 și Ilie Bolo ...
-
Horațiu Potra a fugit acasă în Dubai unde avea o locuință
În februarie, temutul Horațiu Potra a fugit din țara dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar privind acțiuni ...
-
Ce poți face la ONU când rămâi acasă
E de bine. Oana Țoiu a aterizat ieri dimineața la New York, pentru cea de-a 80-a Adunare Generala a Națiunilor Unite, in ...
-
Alegerea este clară: guvernanță globală sau barbarie
Exista ceva inefabil etern in „bataile tobelor și sunetul clopotelor de la apus pana la rasarit" cand vine vorba d ...
-
Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI
"Bineințeles ca sunt foarte mulți oameni pentru care exista masuri de contraspionaj", a declarat senin președintele Nicu ...
-
Duduia Elena nu cotcodăcește tot
Elena Udrea nu a spus tot ce știe nici in primul interviu dat dupa ieșirea din pușcarie, marșand pe adevaruri care-i con ...
-
Dublul standard, în defilare sub Arcul de Triumf
Legenda spune ca, inainte de un anume congres al Partidului Comunist Roman (la al oricatelea congres, Ceaușescu reales!) ...
-
Factorul Extern și controlul României!
În luna mai, imediat dupa instalarea sa la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat in mod explicit, chiar ritos, ca numi ...
-
Călin Georgescu a fost trimis, în sfârșit, în judecată
Dar nu pot inca sa rasuflu ușurat. Rechizitoriul intocmit de Parchetul General pare scrisoarea de adio a unui om de serv ...
-
Davide, Davide, nu ne prigoni!
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se considera cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al ...
-
Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară în criză economică. Vom intra în colaps
Fondul Monetar Internațional este un contabil - e adevarat, un contabil de excepție, bine pregatit. El se refera la cifr ...
-
Mișcări geopolitice în regiune: România va fi supusă unor presiuni asimetrice
Azi, va explic contextul geopolitic din regiunea noastra, ce va deveni unul exploziv in aceasta toamna, tocmai pentru ca ...
-
Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail in Colose și de sfinții mucenici Eudoxie si Macarie, Ili ...
-
Hărțile Apocalipsei
Exista, la indemana, multe asemenea harți. Și e departe sa fie vorba despre știri false sau documente create special pen ...
-
Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!
Mantra despre superioara asceza morala a geților ilustrata in Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au di ...
-
Au turbat, că s-au vaccinat!
Turbarea institutionala la adresa medicilor care au initiat la Brasov o conferinta despre dezinformarile "pandemiei" spu ...
-
ORDINEA MONDIALĂ POSTAMERICANĂ
E mult prea devreme ca sa discernem consecințele reale și totale ale unor evenimente geopolitice atat de complexe cum au ...
-
Nimicirea României. "Reforma administrativă" este inginerie socială
O operațiune vasta de spalare a creierelor derulata timp de mulți ani, a indus in multe capete ideea ca ajungem in parad ...
-
Nicky, un mesaj pe sms undeva în China? "Sunt eu, Picasso, si ti-am dat beep, că sunt voinic!"
La summitul crucial din China a fost invitat un singur fost om politic din Romania, și pușcariaș totodata - memoria elef ...
-
Vă faceți că munciți? Bolojan mimează reforma
Guvernul Bolojan mimeaza reforma prin masuri superficiale, cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonom ...
-
Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!
Oana Țoiu a anunțat pe 9 iulie impunerea unei interdicții de acces pe teritoriul Romaniei, respectiv al spațiului Scheng ...
-
Junta care conduce România din umbră (III)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu