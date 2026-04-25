Rămâne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina

Iacătă că de data asta m-am grăbit ca fata mare la măritat, iar pentru asta vă cer scuze, cu comentariul legat de drona căzută. A fost totuşi rusească. Pe de altă parte, văd că au apărut postări referitoare la faptul că cele două avioane Eurofighter au tras în drone, ceea ce e neadevărat şi iau de bună poziţia publică a MApN din simplul fapt că e extrem de greu să dobori drone mititele şi şturlubatice care zboară la vreo 1000-3000m cu vreo 300km/h înălţime cu avioane care zboară la 15.000 m cu o viteză de vreo 2500km/h, iar acest lucru l-au explicat o sumedenie de profesionişti.Mai rămîne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina. Fiindcă dacă totuşi acelea au fost vizate, atunci eu aş fi curioasă să aflu cam cum îşi trag ruşii informaţiile de prin curtea noastră.

Ştiu că sînt tentante teoriile conspiraţioniste, însă de data asta toate informaţiile apărute în spaţiul public conduc la concluzia că MApN chiar a comunicat pe bune: "Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea. Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere. Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut. Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei. Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public."

Daniela Iuliana Tobă