Mai bine mǎ sinucid în fața Tribunalului București
Postat la: 05.05.2026 |
Cadoul meu de Ziua Internațională a Libertății Presei, care a fost pe 3 mai, adica duminica, a venit luni, 4 mai, de la nesimtita de judecatoare pe numele sau LAZǍR BERNEA DENISA FLORINA, o rezistaca penibila ce detesta jurnalistii care nu isi pun pe pieptul profesional #rezist si care ii vaneaza ori de cat ori poate cocosindu-i cu sume imense pe post de "daune morale".
Azi, a fost randul meu, cu IMENSA suma de 200 000 de euro pe care cica trebuie sa ii dau vicepremierului Oana Gheorghiu, lingoaica lui Bolojan ce vrea sa vanda firmele romanesti, uscatei de Oana Uscatu, fosta colega de ONG, si asociatiei "Daruieste Viata" - teapa aia oengistica prin care se alimenteaza toata fauna de influenceri sorosisti din Romania.
"Factura" finala e de 3,1 milioane de lei, caci pe rabojul judecatoarei hastagiste au intrat si colegii de breasla Victor Ciutacu, Ioan Korpos, Iosefina Pascal si postul de televiziune Romania TV.
Asa cum bine sublinia Lumea Justitiei, asemenea daune se dau doar la pierderi de vieti omenesti, bine, nu musai, daca te cheama Mario Iorgulescu poti scapa lejer.
Decizia tarancii morale de LAZǍR BERNEA DENISA FLORINA, judecator la Tribunalul Bucuresti, nu e definitiva si, evident, vom face apel.
Interesant e ca fiinta asta care decide cu roba de jude pe ea falimentul jurnalistilor incomozi l-a mai "curentat" pe Victor Ciutacu acum patru ani, alaturi de Andreea Cretulescu, si atunci, scotand de sub fusta o suma imensa.
Sunt evidente cateva lucruri:
filonul sorosist din Justitie a actionat in acest caz pentru reprimarea libertatii de exprimare a postului Romania TV pe care il vor falimentat economic. Pe cei de la Realitatea Plus i-au facut cu CNA-ul, pe cei de la Romania TV ii ard cu sute de mii de euro "daune morale"
Cu totul intamplator, avocata cotofenelor de la Daruieste Viata este Nicoleta Popescu, care este si avocata Laurei Codruta Kovesi. Pai, nu? Victor Ciutacu remarca bine:
În practica judiciară din România se cer, de regulă, daune mari și, în caz de câștig, se oferiră despăgubiri simbolice sau cât să usture, dar nu cât cere solicitantul. Excepțiile sunt extrem de rare. Tot ca o coincidență, reușitele aparțin avocatei Nicoleta Popescu. Care, cel mai probabil datorită pledoariilor strălucite, a obținut 200.000 euro de la Antena 3 pentru Codruța Kovesi și peste 600.000 euro de la noi acum.
Ancheta pe care o publicam in 16 decembrie 2023 despre fetele astea are baza factuala, are sens jurnalistic, are legitimitate profesionala. "Daunele morale" sunt o laba trista a judecatoarei #rezist, o exagerare infricosatoare pentru ideea de libertate a presei. Daca eu sunt "condamnat" ca imi fac meseria de jurnalist de investigatii si supus la sentinte de 200 000 de euro, bani pe care nu ii are niciun jurnalist de pus pe masa, cum sa mai indraznesc sa fac anchete despre oameni politici sau membri ai guvernului, asa cum e Oana Gheorghiu? Cine mai indrazneste in tara asta sa se lege de securistii sorosisti?
Întrebarile din 2023 puse de mine raman in picioare. De ce gaitele astea tin banii donati de romani in conturi? In 2024, zeci de milioane de lei excedent, dar venituri de nivel de mega corporatie. Cand a controlat ANAF ONG-ul asta ultima oara? Sau nu e voie?
Asociatia Daruieste Viata avea active circulante nete de 160 milioane lei cand am scris eu ancheta. Azi are cu 110 milioane de lei in plus! Activele circulante se impart, in mare parte, in stocuri, creante, investitii pe termen scurt si casa si conturi in banci si pot consta in: investitii pe termen scurt, numerar, echivalente de numerar, stocuri, creante, plati anticipate, venituri cumulate, active pentru vanzare, active pe impozitul pe profitul curent, moneda straina, cheltuieli platite in avans.
inca un lucru evident e ca nu imi mai pot face meseria in aceasta tara. Cred ca am un dosar suficient de relevant sa pot cere azil in SUA, Austria sau Turcia, si voi face tot ce pot in aceasta privinta.
Tot evident este ca si eu, si colegii de breasla de la Romania TV ne vom bate cu demnitate la Curtea de Apel Bucuresti. Toti zic "lasa, ba, ca acolo o sa va scada daunele si aia e". Nu, nu ar fi trebuit sa primim niciun fel de "amenda", ancheta mea jurnalistica sta in picioare, "vina" Romania TV e doar ca a comentat-o ca subiect de dezbatere. Scaderea cuantumului la Curtea de Apel Bucuresti ar fi tot o infrangere a ideei de libertate de exprimare.
poa' sa isi franga mainile de bucurie toti cretinii din presa nationala care sunt pe factura securistilor sorosisti. Sa ii dea Dumnezeu sanatate si prostoiului de Ovidiu Vanghele, istericul ziarist care s-a dus "martor" in procesul nostru sa spuna instantei cat de afectate au fost cotofenele de la Daruieste Viata. Cenzura tot mai stransa din Romania va afecteaza si pe voi, "baetzi". Latul s-a strans tot mai tare. Nu va dati iguane, cacatilor, fiindca ieri au fost Rise Project, azi am fost noi, maine puteti urma voi.
E foarte posibil ca si in Curtea de Apel Bucuresti sa nimerim un complet hastagist. Lasati glumele cu "suna Lia", sistemul securist are caile lui de a duce dosare la judecatori rezistaci: chiar sunt curios cum a ajuns dosarul nostru in labele judecatoarei LAZǍR BERNEA DENISA FLORINA care, daca ar putea, ne-ar omori fizic tot prin sentinta?!
daca suma se mentine, nu am cum sa o achit. Nu am de unde. Si daca as avea, as prefera sa las familiei mele suma asta, nu sa o dau acestor cotofene. Mai bine ma sinucid.
Trista tara a ajuns Romania daca se intampla asa ceva. In 28 de ani de meserie, le-am trait pe toate - mi-au distrus traficantii de droguri masina, am fost amenintat de politicieni grei, am fost ostracizat de "breasla buna", trebuia sa vina si momentul in care sa se doreasca si asasinarea economica a mea si a celor care nu vor, dom'le, sa intre in turma sorosista.
Ce sa va mai zic, haha, va ziceam la misto acum un an sa imi sustineti Strict Secret - newsletterul nr. 1 in Romania - cu suma amarata de 26 de lei ca sa imi iau un Ferrari. Era, evident, o gluma. Dar e posibil ca in curand sa va rog sa donati 26 de lei pe luna ca sa am nu pentru Ferrari, ci pentru familia mea, sa aiba bani de cosciug si o masa copioasa la inmormantarea mea profesionala.
-
China activează pentru prima dată „blocada" împotriva sancțiunilor americane!
Autor: Bruno Bertez Într-un comunicat publicat pe 2 mai 2026, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a facut un ...
-
De ce învățământul se confruntă cu dificultăți în Europa
Autor: Guy Mettan Dupa o performanța foarte buna la inceputul secolului, sistemele școlare europene și americane sufera ...
-
Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat...
Narativul absolut imbecil al useriștilor și al sectanților bolojanieni este ca, daca critici contractele și imprumuturil ...
-
Operațiunea secretă din PNL, din 2025, care trebuia să-l aducă la putere pe George Simion
Organizația PNL Ilfov a fost motorul din spatele revenirii și desemnarii lui Crin Antonescu drept candidat la prezidenți ...
-
Când, cum și de ce s-a metamorfozat Ilie Bolojan, devenind agentul Factorului Extern?
Întrebarea din titlu sunt convins ca este pe buzele tuturor celor care sunt intrigați de involuția publica a lui I ...
-
De ce a amuțit BNR? Ce știe Isărescu?!
O absența din peisajul crizei politice, la fel de stridenta ca cea a rușilor, este cea a lui Mugur Isarescu, guvernatoru ...
-
Doar peste cadavrele PSD veți vinde vreo acțiune din companiile profitabile ale statului
Acest juramant infricoșator, facut pe mumia lui Lenin, a fost proferat de mai multe ori in luna aprilie de senatorul PSD ...
-
„Șobolanii” lui Bolojan - Șobolojenii
Ion Sterian, Director General Transgaz - PNL BrailaLaurențiu Cazan, Președinte CA Nuclearelectrica - PNL ValceaDaniela M ...
-
Nu e mai bine să dobori dronele decât să angajezi ținta?
Mor de dragul Armații. Ea e in continuare pe angajari. Noi credeam ca daca prinzi pe radar o drona vagabondand in spațiu ...
-
Rămâne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina
Iacata ca de data asta m-am grabit ca fata mare la maritat, iar pentru asta va cer scuze, cu comentariul legat de drona ...
-
Muțenia lui Georgescu în timpul confruntărilor și de ce Simion se "împușcă în picior"
Începem sa numaram durata crizei politice dupa modelul in care se contabilizeaza desfașurarea razboaielor din Ucra ...
-
Phishing, clonarea identității, fraude online și… despăgubiri de la bancă
Oamenii raman fara bani in banca sau pe card pentru ca li se fura identitatea bancara sau digitala. Pentru ca sunt victi ...
-
Oana Gheorghiu propune un mecanism hoțesc de vânzare a unei părți din avuția statului
Deși pozeaza in mare reformator, Oana Gheorghiu ar fi putut sa ramana la o dezbatere ideologica, intre cei care susțin v ...
-
Kremlinul Vs. carnețelul lui ND
SURSE de la KREMLIN spun ca Putin a pus gand rau pe carnețelul președintelui Nicușor Dan. Specialiști și experți a ...
-
Modelul Tucker Carlson: Am greșit. Iertați-mă!
Unul dintre momentele cele mai rare din spațiul public este acela in care cineva recunoaște ca a greșit. Și un moment și ...
-
Tuțizguramatii cu tikalosul tău!
Sunt cracanat mental zilnic de cat de mulți romani iubesc orice alta țara straina mai mult decat Romania. Altruismul nos ...
-
Raed Arafat - hăituit sau contrabandist?
Dintre numeroasele știri/ informații oferite de presa din Romania ieri, mi-a atras in mod deosebit atenția informația po ...
-
Donald Trump sau stadiul anal al politicii
De Guy Mettan Ce ce este bine cu politica americana de zece ani incoace, este ca nu ești niciodata dezamagit. Fiecare z ...
-
Un executor și zece jandarmi din Oradea sunt buni de legat
Dobitocia inunda Romania! Marți, trei ceasuri rele, un executor judecatoresc capsoman și un director arogant de la Prima ...
-
Decăderea spre "animal" în era mașinilor tot mai "umane"
Și omul, in cinste fiind, n-a priceput; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte și s-a asemanat lor. (Psalmul 48: ...
-
In Rusia cad de la etaj. In America dispar fără urmă!
Ceva foarte ciudat se intampla de cateva luni in America - mor cadre militare de varf si savanti - fizicieni, cuprinsi ...
-
Soarta omenirii a fost jucată la cacealma de Mossad
The New York Times a relatat in cea de a treia decada a lunii martie, in baza unor informații scurse dinspre CIA, ca Isr ...
-
Țepe bob cu bob, sub acoperirea profesorului Măgureanu
În perioada postdecembrista, mai mulți șefi de servicii au fost implicați in afaceri atat in timpul exercit ...
-
Marea temere a oamenilor de rând din Ungaria legată de Peter Magyar
Am petrecut cateva zile la Budapesta, imediat dupa alegerile de duminica, la invitația unor prieteni. Alegerile au repre ...
-
Dileala mesianică ia amploare: Șeful Pentagonului spune „rugăciuni” din Pulp Fiction!
Hotarat lucru, e greu sa ții pasul cu momentele halucinante de la Washington, unde dileala mesianica ia amploare de la o ...
-
Filosofia Ioropenilor: Mai bine colonie...
Ioropenii din Romania sunt foști basiști, foști pro vaxxiniști, pro americani, pro corporatiști, pro nicușoriști, pro bo ...
-
Vom căra apa cu urciorul și vom aprinde focul cu amnarul
Din 1 ianuarie 2026, pe teritoriul UE se aplica așa – numitul mecanism de ajustare a carbonului la frontiera, mai ...
-
Fă-mă, mamă, dronă proastă!
Cand in ianuarie a.c. am vazut titlul volumului omagial, "Istorie și politica. In honorem Vlad Nistor emeriti", mi-am zi ...
-
Alexandru Nazare se proiectează ca reprezentant-cheie în mediul de putere extern
Despre Alexandru Nazare, știți ca am vorbit mai des, in ultima vreme, prin prisma procesului pierdut, in prima instanța, ...
-
Netanyahu îi ia lui Trump rampa de ieșire
Autor: Paul Craig Roberts Am ajuns la concluzia ca nu exista niciun guvern de pe Pamant implicat in evenimente majore ca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu