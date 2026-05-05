Mai bine mǎ sinucid în fața Tribunalului București

Cadoul meu de Ziua Internațională a Libertății Presei, care a fost pe 3 mai, adica duminica, a venit luni, 4 mai, de la nesimtita de judecatoare pe numele sau LAZǍR BERNEA DENISA FLORINA, o rezistaca penibila ce detesta jurnalistii care nu isi pun pe pieptul profesional #rezist si care ii vaneaza ori de cat ori poate cocosindu-i cu sume imense pe post de "daune morale".

Azi, a fost randul meu, cu IMENSA suma de 200 000 de euro pe care cica trebuie sa ii dau vicepremierului Oana Gheorghiu, lingoaica lui Bolojan ce vrea sa vanda firmele romanesti, uscatei de Oana Uscatu, fosta colega de ONG, si asociatiei "Daruieste Viata" - teapa aia oengistica prin care se alimenteaza toata fauna de influenceri sorosisti din Romania.

"Factura" finala e de 3,1 milioane de lei, caci pe rabojul judecatoarei hastagiste au intrat si colegii de breasla Victor Ciutacu, Ioan Korpos, Iosefina Pascal si postul de televiziune Romania TV.

Asa cum bine sublinia Lumea Justitiei, asemenea daune se dau doar la pierderi de vieti omenesti, bine, nu musai, daca te cheama Mario Iorgulescu poti scapa lejer.

Decizia tarancii morale de LAZǍR BERNEA DENISA FLORINA, judecator la Tribunalul Bucuresti, nu e definitiva si, evident, vom face apel.

Interesant e ca fiinta asta care decide cu roba de jude pe ea falimentul jurnalistilor incomozi l-a mai "curentat" pe Victor Ciutacu acum patru ani, alaturi de Andreea Cretulescu, si atunci, scotand de sub fusta o suma imensa.

Sunt evidente cateva lucruri:

filonul sorosist din Justitie a actionat in acest caz pentru reprimarea libertatii de exprimare a postului Romania TV pe care il vor falimentat economic. Pe cei de la Realitatea Plus i-au facut cu CNA-ul, pe cei de la Romania TV ii ard cu sute de mii de euro "daune morale"

Cu totul intamplator, avocata cotofenelor de la Daruieste Viata este Nicoleta Popescu, care este si avocata Laurei Codruta Kovesi. Pai, nu? Victor Ciutacu remarca bine:

În practica judiciară din România se cer, de regulă, daune mari și, în caz de câștig, se oferiră despăgubiri simbolice sau cât să usture, dar nu cât cere solicitantul. Excepțiile sunt extrem de rare. Tot ca o coincidență, reușitele aparțin avocatei Nicoleta Popescu. Care, cel mai probabil datorită pledoariilor strălucite, a obținut 200.000 euro de la Antena 3 pentru Codruța Kovesi și peste 600.000 euro de la noi acum.

Ancheta pe care o publicam in 16 decembrie 2023 despre fetele astea are baza factuala, are sens jurnalistic, are legitimitate profesionala. "Daunele morale" sunt o laba trista a judecatoarei #rezist, o exagerare infricosatoare pentru ideea de libertate a presei. Daca eu sunt "condamnat" ca imi fac meseria de jurnalist de investigatii si supus la sentinte de 200 000 de euro, bani pe care nu ii are niciun jurnalist de pus pe masa, cum sa mai indraznesc sa fac anchete despre oameni politici sau membri ai guvernului, asa cum e Oana Gheorghiu? Cine mai indrazneste in tara asta sa se lege de securistii sorosisti?

Întrebarile din 2023 puse de mine raman in picioare. De ce gaitele astea tin banii donati de romani in conturi? In 2024, zeci de milioane de lei excedent, dar venituri de nivel de mega corporatie. Cand a controlat ANAF ONG-ul asta ultima oara? Sau nu e voie?

Asociatia Daruieste Viata avea active circulante nete de 160 milioane lei cand am scris eu ancheta. Azi are cu 110 milioane de lei in plus! Activele circulante se impart, in mare parte, in stocuri, creante, investitii pe termen scurt si casa si conturi in banci si pot consta in: investitii pe termen scurt, numerar, echivalente de numerar, stocuri, creante, plati anticipate, venituri cumulate, active pentru vanzare, active pe impozitul pe profitul curent, moneda straina, cheltuieli platite in avans.

inca un lucru evident e ca nu imi mai pot face meseria in aceasta tara. Cred ca am un dosar suficient de relevant sa pot cere azil in SUA, Austria sau Turcia, si voi face tot ce pot in aceasta privinta.

Tot evident este ca si eu, si colegii de breasla de la Romania TV ne vom bate cu demnitate la Curtea de Apel Bucuresti. Toti zic "lasa, ba, ca acolo o sa va scada daunele si aia e". Nu, nu ar fi trebuit sa primim niciun fel de "amenda", ancheta mea jurnalistica sta in picioare, "vina" Romania TV e doar ca a comentat-o ca subiect de dezbatere. Scaderea cuantumului la Curtea de Apel Bucuresti ar fi tot o infrangere a ideei de libertate de exprimare.

poa' sa isi franga mainile de bucurie toti cretinii din presa nationala care sunt pe factura securistilor sorosisti. Sa ii dea Dumnezeu sanatate si prostoiului de Ovidiu Vanghele, istericul ziarist care s-a dus "martor" in procesul nostru sa spuna instantei cat de afectate au fost cotofenele de la Daruieste Viata. Cenzura tot mai stransa din Romania va afecteaza si pe voi, "baetzi". Latul s-a strans tot mai tare. Nu va dati iguane, cacatilor, fiindca ieri au fost Rise Project, azi am fost noi, maine puteti urma voi.

E foarte posibil ca si in Curtea de Apel Bucuresti sa nimerim un complet hastagist. Lasati glumele cu "suna Lia", sistemul securist are caile lui de a duce dosare la judecatori rezistaci: chiar sunt curios cum a ajuns dosarul nostru in labele judecatoarei LAZǍR BERNEA DENISA FLORINA care, daca ar putea, ne-ar omori fizic tot prin sentinta?!

daca suma se mentine, nu am cum sa o achit. Nu am de unde. Si daca as avea, as prefera sa las familiei mele suma asta, nu sa o dau acestor cotofene. Mai bine ma sinucid.

Trista tara a ajuns Romania daca se intampla asa ceva. In 28 de ani de meserie, le-am trait pe toate - mi-au distrus traficantii de droguri masina, am fost amenintat de politicieni grei, am fost ostracizat de "breasla buna", trebuia sa vina si momentul in care sa se doreasca si asasinarea economica a mea si a celor care nu vor, dom'le, sa intre in turma sorosista.

Ce sa va mai zic, haha, va ziceam la misto acum un an sa imi sustineti Strict Secret - newsletterul nr. 1 in Romania - cu suma amarata de 26 de lei ca sa imi iau un Ferrari. Era, evident, o gluma. Dar e posibil ca in curand sa va rog sa donati 26 de lei pe luna ca sa am nu pentru Ferrari, ci pentru familia mea, sa aiba bani de cosciug si o masa copioasa la inmormantarea mea profesionala.

Liviu Alexa