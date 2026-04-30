Când, cum și de ce s-a metamorfozat Ilie Bolojan, devenind agentul Factorului Extern?
Postat la: 30.04.2026 |
Întrebarea din titlu sunt convins că este pe buzele tuturor celor care sunt intrigați de involuția publică a lui Ilie Bolojan, care, timp de vreo 20 de ani, poate mai mult, a fost considerat în România un etalon de pricepere și cinste administrativă. Traseul lui în statul român a pornit din funcția de primar al unei localități mai mici, după aceea a devenit prefect al județului Bihor, de unde a sărit într-o funcție de mare răspundere, în mod neașteptat, nu a înțeles nimeni: Secretarul General al guvernului Tăriceanu, acum peste 20 de ani.
După ce a plecat de acolo a devenit primar al municipiului Oradea, apoi și președintele Consiliului Județean Bihor. Este o traiectorie administrativă, să zicem, corectă, meritată, dar la fel de clar este și faptul că e posibil ca această carieră, deoarece trăim în SECURISTAN, să fi fost asistată de către serviciile secrete din România. Asta m-a făcut să prezum dintotdeauna, fără să consider că e ceva jignitor sau, mă rog, chiar blamabil, că Ilie Bolojan ar fi fost un posibil agent intern al intelligence-ului românesc.
Ei bine, un parcurs atât de spectaculos s-a defectat puțin după venirea la putere a lui Klaus Werner Iohannis (atenție, un om bănuit de legături ciudate, dinainte de 1989, pe o linie de tip austriaco-germană sau germano-austriacă, legături oculte, posibil legături de intelligence sau masonice; spun asta pentru că și Ilie Bolojan este bănuit a fi din acea zonă, dar poate e total opus). Ei, după venirea lui Klaus Iohannis la putere, dar mai ales după alungarea din Sistem, de la vârful SRI, a lui Florian Coldea, pot să localizez momentul în care Ilie Bolojan a suferit această metamorfoză despre care vorbesc astăzi.
Din punct de vedere public, a existat un semn prin celebra Alianță a Vestului, atunci când, nitam-nisam, patru primari, ai Clujului, Timișoarei, Aradului și Oradei, adică Boc, Robu, Falcă și Bolojan, au constituit ceva aproape oficial, ciudățenia. De ce era o ciudățenie? Pentru că cel puțin trei dintre ei (despre Robu nu știu) erau coordonați, relaționați, probabil șantajați de către celebrul Florian Coldea. Asta mi-a sunat mie foarte fals în acel moment și țin minte că l-am și întrebat pe Bolojan ce caută alături de ăștia, sub bagheta lui Coldea. Nu mi-a dat niciun răspuns.
Concomitent cu ceea ce vă spun, venirea lui Iohannis și ieșirea din sistemul de stat a lui Coldea, Ilie Bolojan a intrat brusc și în cercul de sorosiști. S-a împrietenit foarte, foarte bine, acum circa 10 ani, cu Laura Codruța Kovesi, dar și cu Maia Sandu, care a devenit, ulterior, inclusiv cu sprijinul financiar al lui Bolojan, președinta Moldovei. Iar aceste prietenii au fost de notorietate, pentru că nici măcar nu s-au ascuns. Au fost vizite repetate la Oradea, cu gazdă Bolojan, fie ale Laurei Codruța Kovesi, fie ale Maiei Sandu, fie ale amândurora, formând, cumva, un trio de succes cu oameni puternici, în care una devenise șefa Parchetului European, cealaltă președinta Moldovei, iar Ilie Bolojan, după cum ați văzut, ulterior și prim-ministru.
Ce vreau să spun în acest moment: că e limpede, astăzi, uitându-ne în spate și ținând cont de ceea ce v-am spus, că posibilul agent intern Ilie Bolojan a fost, de fapt, integrat în ultimii 10 ani într-o rețea a Factorului Extern. Și tocmai așa, fiind propulsat în această rețea a Factorului Extern, împreună cu Kovesi și Maia Sandu, de mână, asta i-a asigurat lui evoluția atât de rapidă la vârful statului român, începând cu finalul lui 2024, când, vă reamintesc, peste noapte, bătând din palme, Ilie Bolojan a fost instalat președinte al Partidului Național Liberal.
Imediat, la interval de 10 zile, a devenit și președinte al Senatului, omul numărul 2 în stat, după Klaus Werner Iohannis, și imediat, după încă o lună și ceva, l-a înlocuit chiar pe Klaus Werner Iohannis, care a fost obligat de către această rețea a Factorului Extern să plece acasă, tocmai pentru ca să-i lase locul lui Ilie Bolojan. De ce? Pentru că acest calcul al Factorului Extern, al rețelei din jurul lui Bolojan, era să-l facă și președinte, prin asigurarea acestei trambuline de președinte interimar al României. Era simplu, e un model patentat în mai multe locuri, în special în Statele Unite ale Americii.
În acest punct, după ce Ilie Bolojan a devenit președinte interimar al României, a intervenit Factorul Intern, care a jucat și a mutat, într-un mod fatal pentru Bolojan și ai săi, cu Nicușor Dan, care s-a dus, a defilat, n-a mai putut să fie luat de pe șină, a ajuns și președinte al României. Dar Factorul Extern a contraatacat apoi și l-a impus pe Ilie Bolojan premier. După momentul ăsta de anul trecut, acum 10 luni, restul îl știți, cu finalul de astăzi, care este dramatic pentru această rețea, așa cum am și prezentat zilele trecute, când, pe lângă eliminarea lui Bolojan de la vârful puterii, am menționat și pierderile grave suferite de către alde Coldea, Kovesi, Maia Sandu și alții nevăzuți sau neștiuți.
Cred că demonstrația mea a fost destul de concludentă. Mai adaug însă, în final, faptul că exact în acest interval de 10 ani, ultimii 10 ani, Bolojan, obligat sau nu, și-a modificat radical și viața personală. De unde avea o familie așezată, pe care am cunoscut-o, o soție, o doamnă extrem de decentă, și două fete, care astăzi sunt mari, Ilie Bolojan a divorțat, a schimbat, și-a ales o altă parteneră de viață, cu care trăiește și astăzi, parteneră de viață care, la rândul ei, a divorțat pentru a fi împreună cu Ilie Bolojan.
Sunt detalii semnificative pentru cei care urmăresc cu lupa această carieră. Ce va face Ilie Bolojan? Nu va mai fi premier, dar va bate pas de defilare la comanda oamenilor din Factorul Extern, care îl coordonează, unde, cumva, nu știm în urma căror șantaje sau a căror dorințe absconse ale sale a devenit prizonier. Vorbim, deci, cu certitudine, despre prizonierul Bolojan, de acum înainte; asta nu înseamnă că el nu ar putea să aibă și succes politic în anii următori.
Cozmin Gușă
-
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu