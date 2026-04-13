ÎNFRÂNGEREA LUI ORBAN - RĂUL SPRE BINE!

După 16 ani de guvernare, Viktor Orban și FIDESZ au pierdut alegerile în Ungaria. Ce înseamnă înfrângerea sa? Este o victorie reală pentru Peter Magyar și TISZA? Câteva predicții.

Înainte de toate, Orban și-a recunoscut imediat înfrângerea și nu a recurs la scenariul din România, deși a deținut întreaga putere, bucurându-se de asemenea de sprijinul deschis al SUA. Dovada că liderul suveranist n-a abdicat niciodată de la democrație.

Pe de altă parte, ce va face Magyar cu puterea de mâine? Va intra desigur în logica Bruxellesului, obligându-se la sprijinul necondiționat al războiului din Ucraina, cel mai important diferend cu care s-a confruntat Orban în ultimul său mandat împotriva UE. Cât de mult va conta sprijinul Ungariei? UE va aloca cei 90 de miliarde, probabil și alte sume, acordând de asemenea suportul militar pentru Zelensky. Va răsturna asta situația de pe front? Desigur, nu, în condițiile în care SUA își va continua retragerea, iar Magyar nu va fi vreodată partenerul care a fost Orban.

Cum va reacționa Putin? Probabil va restrânge sau va anula alimentarea preferențială cu petrol și gaze pentru Ungaria, care va trebui să fie compensată de UE... De unde? De niciunde, axa de aprovizionare din Golf fiind de asemenea compromisă, alianța Rusia - Iran fiind extrem de puternică. Va trimite Ungaria și trupe în Ucraina?

Ce se va întâmpla cu investițiile masive ale Chinei din Ungaria? La cererea UE, Magyar va trebui să renunțe la ele, dacă nu cumva Xi o va face din proprie inițiativă.

Respect votul ungurilor, dar, ca și românii, vor afla în curând că narativele UE nu țin de foame, iar realitățile geopolitice, geostrategice și geoeconomice nu țin seama de ”banane și blugi”. Unanimitatea mult dorită a fost împlinită, vom vedea de mâine pe cine va mai da vina Ursula von der Leyen, că lucrurile nu merg spre bine. Țapul ispășitor nu mai este.

Cealaltă veste rea, destrămarea NATO, dacă nu de jure, de facto. Va putea și/sau va fi lăsată Germania să se înarmeze, și cât? Putin a dat deja mesajul: odată cu anunțul că UE va deveni un bloc militar, Rusia nu va mai accepta nici aderarea Ucrainei la UE, ceea ce înseamnă o reconfigurare radicală a chestiunii securitare și a viitorului Ucrainei.

Și dacă toate aceste realități se pot vedea de oricine, cu siguranță că Viktor Orban le știe mai bine. UE a pierdut chiar și șansa să mai poată negocia câte ceva cu Ungaria lui Orban. Declarația sa, că va continua să-și slujească poporul din opoziție, trebuie înțeleasă în această cheie. UE să găsescă acum soluții de la Peter Magyar, pentru că ultimul negociator cu SUA, Rusia și China, Viktor Orban, a rămas să aștepte. Ungaria și UE să se descurce singure.

Aurelian Pavelescu