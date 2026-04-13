ÎNFRÂNGEREA LUI ORBAN - RĂUL SPRE BINE!
Postat la: 12.04.2026 |
După 16 ani de guvernare, Viktor Orban și FIDESZ au pierdut alegerile în Ungaria. Ce înseamnă înfrângerea sa? Este o victorie reală pentru Peter Magyar și TISZA? Câteva predicții.
Înainte de toate, Orban și-a recunoscut imediat înfrângerea și nu a recurs la scenariul din România, deși a deținut întreaga putere, bucurându-se de asemenea de sprijinul deschis al SUA. Dovada că liderul suveranist n-a abdicat niciodată de la democrație.
Pe de altă parte, ce va face Magyar cu puterea de mâine? Va intra desigur în logica Bruxellesului, obligându-se la sprijinul necondiționat al războiului din Ucraina, cel mai important diferend cu care s-a confruntat Orban în ultimul său mandat împotriva UE. Cât de mult va conta sprijinul Ungariei? UE va aloca cei 90 de miliarde, probabil și alte sume, acordând de asemenea suportul militar pentru Zelensky. Va răsturna asta situația de pe front? Desigur, nu, în condițiile în care SUA își va continua retragerea, iar Magyar nu va fi vreodată partenerul care a fost Orban.
Cum va reacționa Putin? Probabil va restrânge sau va anula alimentarea preferențială cu petrol și gaze pentru Ungaria, care va trebui să fie compensată de UE... De unde? De niciunde, axa de aprovizionare din Golf fiind de asemenea compromisă, alianța Rusia - Iran fiind extrem de puternică. Va trimite Ungaria și trupe în Ucraina?
Ce se va întâmpla cu investițiile masive ale Chinei din Ungaria? La cererea UE, Magyar va trebui să renunțe la ele, dacă nu cumva Xi o va face din proprie inițiativă.
Respect votul ungurilor, dar, ca și românii, vor afla în curând că narativele UE nu țin de foame, iar realitățile geopolitice, geostrategice și geoeconomice nu țin seama de ”banane și blugi”. Unanimitatea mult dorită a fost împlinită, vom vedea de mâine pe cine va mai da vina Ursula von der Leyen, că lucrurile nu merg spre bine. Țapul ispășitor nu mai este.
Cealaltă veste rea, destrămarea NATO, dacă nu de jure, de facto. Va putea și/sau va fi lăsată Germania să se înarmeze, și cât? Putin a dat deja mesajul: odată cu anunțul că UE va deveni un bloc militar, Rusia nu va mai accepta nici aderarea Ucrainei la UE, ceea ce înseamnă o reconfigurare radicală a chestiunii securitare și a viitorului Ucrainei.
Și dacă toate aceste realități se pot vedea de oricine, cu siguranță că Viktor Orban le știe mai bine. UE a pierdut chiar și șansa să mai poată negocia câte ceva cu Ungaria lui Orban. Declarația sa, că va continua să-și slujească poporul din opoziție, trebuie înțeleasă în această cheie. UE să găsescă acum soluții de la Peter Magyar, pentru că ultimul negociator cu SUA, Rusia și China, Viktor Orban, a rămas să aștepte. Ungaria și UE să se descurce singure.
Aurelian Pavelescu
-
Învierea care biruie Neantul
Realizez in aceste clipe de liberare ca pentru Iisus Hristos viața a fost buna-vestire. Învierea este viața care b ...
-
Nicușor Dan are strateg iscusit, folosește PSD ca stație intermediară pe parcursul lansării unei mișcări politice conservatoare
Aici, la noi, la Cornu, in Prahova, pe cel mai inalt deal din comuna, se afla domeniul unei manastiri superbe, sub hramu ...
-
Scribălăii AI ca avataruri ale boților in personam
Au aparut grafomanii AI. Dintr-o prostie cat mai naturala, tot mai mulți gorobeți-crița de cultura bombardeaza cu fragme ...
-
Deși Iisus Hristos este personaj central în Coran, cartea sfântă a Islamului neagă răstignirea
Sunt 93 de referiri la Iisus in Coran, sub numele coranice Isa; Ibn Maryam - Fiul Mariei; Al_Masih - Mesia; Ulul 'Azm - ...
-
De unde știu ei că respectivii nu sunt buni?
Cine, oare, poate crede ca persoane precum Angitatoarea Angi sau Tudor Chirila sau chiar Cristian Tudor Popescu au petre ...
-
Hormuz, Israel, SUA, Iran, razboi, stramtoare blocata, armistitiu!
Asta s-a vazut! Ce nu se vede este insa cu muuult mai important decat lucrurile aflate la vedere! De pilda... Niste inve ...
-
Rulăm pe un hardware fabricat acum 200.000 de ani
De la pandemie incoace am o senzație acuta de accelerare a trecerii timpului pe care Dumnezeu mi l-a harazit pe acest Pa ...
-
Suita psihologiei umane din Cina cea de taină
„Seara, Iisus a șezut la masa cu cei doisprezece ucenici ai Sai. Pe cand mancau, El a zis: „Adevarat va spun ...
-
Victorie zdrobitoare a SUA, care tocmai au cedat Iranului controlul asupra Strâmtorii Hormuz
Israelul nici macar nu a fost invitat la masa negocierilor privind armistițiul de doua saptamani. Nu ințeleg despre ce n ...
-
Nu e nevoie de presă liberă în Securistan, populația trebuie îndobitocită de tot!
Acum vreo cateva saptamani, Gold FM a sarbatorit 5 ani de emisie, timp in care am ajuns in casele, mașinile, dar și in m ...
-
Cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea!
În dreptul internațional, folosirea forței și amenințarea cu forța au același regim juridic și sunt supuse acelora ...
-
ORDINEA GLOBALĂ AMERICANĂ ȘI-A DAT DUHUL ÎN VIESPARUL MEDIO-ORIENTAL
Bazele militare americane din Golf au fost prezentate statelor gazda ca mijloc de descurajare a tentației puterilor regi ...
-
De ce oamenii regimului teocratic din Iran nu sunt fanatici
Baza de susținere a regimului de la Teheran nu are legatura cu fanatismul religios, ci mai degraba cu fervoarea. Deși am ...
-
Există soluție în scandalul vaccinurilor Pfizer
Cand contractul cu Pfizer a fost propus, in 2021, Ministerul Finanțelor a refuzat sa semneze memorandumul de aprobare. M ...
-
Trump ia în calcul noi schimbări în Cabinet, dar vrea să evite o „remaniere masivă”
Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt vulnerabili, au declarat oficiali ...
-
Cu ce se ocupă, de fapt, președintele Nicușor Dan toată ziua?
Recent, un prieten m-a intrebat, aparent in gluma, dar și cu o doza serioasa de nedumerire: cu ce se ocupa, de fapt, pre ...
-
Donald Trump, comparat cu Iisus Hristos la masa pascală de la Casa Albă
Pe 1 aprilie a avut loc la Casa Alba un Dejun Pascal. Evenimentul a prilejuit imagini halucinante, cu un cult al persona ...
-
Ce-am avut si ce-am pierdut în Războiul din Iran?! Viziunea lui Trump
Ce s-a intamplat de fapt recent - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea pieței, fi ...
-
Capturăm insula Kharg. Ce facem cu ea?
Trump defineste azi smechereste obiectivul SUA si implicit al omenirii deblocarea stramtorii Ormuz. Din cate imi aduc am ...
-
Arafat nu e Dragnea!
Despre Arafat nu stiu sa fi scris cineva mai mult ca mine. Am demonstrat ca CV-ul lui e un fake, am scris si despre fals ...
-
Vocea Bruxellesului: Să vedeți ce mize sunt în jocul politic european
Vocea Bruxellesului: Sa vedeți ce mize sunt in jocul politic european ”Negocierile pentru bugetul UE de 1,8 trilio ...
-
Etica nucleară a Rusiei în raport cu Iranul
Rusia este principalul partener al Iranului in dezvoltarea energiei nucleare civile, oferind atat tehnologie, cat și com ...
-
Războiul o să mai dureze: Pentagonul anunță o creștere masivă a producției de rachete
Pentagonul a anunțat astazi trei acorduri-cadru cu principalii producatori din industria apararii pentru accelerarea pro ...
-
„Debarcarea” premierului Bolojan
In loc de introducere un citat aproximativ: “Actuala clasa politica, care a guvernat Romania in ultimii 35 de ani, ...
-
Vești bune de la Cotroceni, de Bunavestire
Președinția lanseaza proiectul „Romania in lumina” care iși propune sa identifice soluții concrete la proble ...
-
Niște detalii cu raskolnicii din Ucraina
La noi a aparut știrea ca a murit patriarhul Filaret al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Doar ca s-au pierdut niște detali ...
-
VEȘTI RELE PENTRU TRUMP ȘI NETANYAHU DE PE FRONT!
O spune chiar Ehud Barak, fostul premier și ministru al apararii al Israelului, inalt ofițer in forțele armate israelien ...
-
IRANUL RESPINGE ”OFERTA” LUI TRUMP
48 de ore - 5 zile - 30 de zile. Cum vi se pare succesiunea asta? Cam așa arata cele mai recente ultimatumuri ale lui Tr ...
-
Complicata situație din Golf
Ziua 25 a razboiului din Iran. Stramtoarea Hormuz parțial blocata, petrolul peste 110 dolari pe baril, bazele americane ...
-
Jocul lui Trump de-a negocierile si manipularea pietei petrolului
Ce s-a intamplat de fapt saptamana trecuta - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea ...
