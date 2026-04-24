Kremlinul Vs. carnețelul lui ND

SURSE de la KREMLIN spun că Putin a pus gând rău pe carnețelul președintelui Nicușor Dan.

Specialiști și experți au putut observa că fără carnețel mâinile fostului primar al Bucureștiului sunt practic incontrolabile, deseori acestea nici măcar nu se pot sincroniza cu ideile exprimate de președintele ales de poporul român.

Există o întreagă mistică legată de carnețelul lui Nicușor Dan. Așa cum Samson își ținea puterea în păr, tot așa ND își ține puterea în micul carnețel.

Conspiraționiștii vin cu teorii conform cărora, dacă micul carnețel este aruncat în foc, nu numai că dispare puterea fostului primar, dar ar putea dispărea și anumite facțiuni din politica românească prin autocombustie, Romania ar intra în BRICS și nu s-ar mai scumpi călătoria cu metroul, nici la București și nici la viitorul și mult mai posibilul metrou de la Cluj.

Așa se și explică interesul Federației Ruse care cică ar fi pus și o recompensă pe carnețelul lui ND, demers susținut și de China care ar vrea să construiască de fapt un metrou București-Budapesta.

Silviu Munteanu