Țepe bob cu bob, sub acoperirea profesorului Măgureanu

În perioada postdecembristă, mai mulți șefi de servicii au fost implicați în afaceri atât în timpul exercitării funcției cât și după încetarea acesteia și au acumulat averi considerabile. Exemple sugestive în acest sens sunt foștii directori ai SRI, Virgil Măgureanu și Radu Timofte, generalul Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI (șef operativ), generalul Marcel Opriș, fost șef al STS, și chestorul Virgil Ardelean, poreclit Vulpea, fost șef al DGIPI (serviciul secret al Ministerului Administrației și Internelor).

Afacerile și combinațiile Măgureanului

Astfel, Măgureanu a fost conectat cu afaceri legate de importul de țigări Assos, furnizarea de carburanți fostei Iugoslavii, combinatele de îngrășăminte chimice și Banca Columna. Timofte a fost legat de afacerile derulate de milionarul Sorin Ovidiu Vântu (FNI, FNA). Coldea a fost implicat în contrabanda cu carburanți și cu țigări, în achiziția de echipamente medicale prin firma vărului Tudor Coldea din Cluj, Medicare Tehnic, care a obținut 5.000 de contracte cu statul, în recuperarea de datorii, în privatizarea Comtim și în afacerea Nadăș. Opriș a fost legat de firma Quality Business Solutions, care a realizat cele mai multe achiziții de echipamente pentru STS, a dobândit dubios aproape 300 de hectare de pădure într-o zonă montană din județul Argeș, județ în care deține și o fermă zootehnică, o pensiune și o casă de vacanță. Ardelean a fost implicat în afaceri grase cu gaz și cu energie, prin fiul său și alți apropiați, și cu firma sa de protecție și pază ArViFox. Cu șmecherii milițienești, Vulpea încărunțită în rele a acaparat în Cluj profitabilul hotel Napoca, două case în zona Parcului Central (pe străzile Mihai Eminescu și George Coșbuc) și a construit un bloc cu 10 nivele în cartierul Gheorghieni.

Ex-directorul SRI Virgil Măgureanu a derulat multe afaceri prin doi apropiați de-ai săi, cu care se afla si în relații de rudenie: Dorin Iacob și Viorel Zoicaș. Originar din Alba Iulia, Dorin Iacob a fost ofițer de miliție economică înainte de Revoluție, iar după a fost încadrat de unchiul Virgil în SRI, unde a devenit unul din oamenii săi de încredere, primind misiunea să constituie o rețea paralelă în cadrul serviciului. La un moment dat, Iacob a părăsit serviciul, trecând în rezervă, cu misiunea de a se ocupa de afaceri și politică. Originar din localitatea sătmăreană Giurtelecul Hododului, satul natal al lui Virgil Măgureanu, Viorel Zoicaș locuiește în Baia Mare și a fost inginer la Cooperativa Constructorul din Negrești Oas până la Revoluție iar după a devenit asociat și administrator al două intreprinderi etalon din județele Satu Mare și Maramureș, Unio Satu Mare (profilată pe producerea și comercializarea de utilai minier) și Agecom Baia Mare (profilată pe construcții civile și industriale).

Viorel Zoicaș a întreținut relații comerciale strânse cu Rusia și a vizitat de câteva ori Moscova, unde s-a întâlnit într-o ocazie cu președintele Vladimir Putin. Afaceristul a ajuns într-o relație apropiată cu un fost general GRU și KGB, Aleksandr Kondiakov, consilier al lui Vladimir Putin, în perioada în care acesta a fost prim-ministru, și secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, după ce Putin a devenit președinte. Cu vreo 12 ani în urmă, Zoicaș l-a învitat pe generalul Kondiakov în România, cazându-l în stațiunea Izvoarele de lângă Baia Mare. Cu acest prilej, Kondiakov i-a solicitat lui Zoicaș să-l ducă până în localitatea Deveselu din județul Olt, unde începuseră lucrările de instalare a rachetelor Patriot de către armata SUA. Cu 6-7 ani în urmă, datorită administrării defectuoase și frauduloase a lui Zoicaș, cele două firme etalon din Satu Mare și Baia Mare au intrat în insolvență, aspecte pe care le-am abordat în articolele de presă ,,Nepotul lui Virgil Măgureanu a ucis două intreprinderi etalon din Satu Mare și Baia Mare" și ,,Malversațiuni în serie ale nepotului lui Măgureanu".

Ascensiunea rapidă și neguroasă a afaceristului clujean Dorin Bob

Conform unor surse băimărene și clujene, nepotul lui VirgilMăgureanu a intrat în ultimii doi ani în relații de afaceri cu unul din cei mai importanți investitori imobiliari din Cluj, Dorin Bob, care are origini maramureșene. Tatăl lui Bob este originar din localitatea Asuaju de Sus din județul Maramureș, situată în apropierea satului natal al lui Virgil Măgureanu, dar a lucrat ca inginer agronom în județul Satu Mare, în care a ocupat funcțiile de președinte al CAP Botiz și de director al Inspectoratului Teritorial pentru Protecția Plantelor. Dorin Bob s-a născut și a crescut în municipiul Satu Mare și a absolvit Universitatea de Agronomie din Cluj, ca și tatăl său. Împreună au creat și au exploatat cele mai mari plantații de aluni din județul Satu Mare, în comunele Homoroade (460 hectare) și Valea Vinului (211 hectare).

A făcut bani frumoși din afacerile cu alune, dar cheagul pentru afacerile imobiliare i-a fost asigurat de socrul său, care a fost un activist comunist important în județul Cluj. Inițial a fost activist PCR în județul Hunedoara, dar a fost adus la Cluj de ultimul prim-secretar județean, Ioachim Moga, care a venit tot de la Hunedoara și cu care a fost în relații apropiate. În perioada tranziției, socrul lui Bob a reușit să acapareze Fabrica de conserve de legume din Dej, în jurul căreia a fost construit holdingul Arovit, prin achiziționarea fabricilor similare din Aiud, județul Alba, și din Valea lui Mihai, județul Bihor. Brandul Arovit a avut succes în România în domeniul conservelor de legume și fructe, dar unii reclamă că unele produse ar conține cam mulți aditivi chimici.

Dorin Bob a dat lovitura în domeniul afacerilor imobiliare, devenind unul din principalii constructori de locuințe din Cluj. Firmele sale etalon de dezvoltare imobiliară au fost Studium Construct, Studium Green și Studium Finance, care au constituit un holding în domeniu. A construit zeci de blocuri de locuințe, luând fața și gura Clujului cu ansamblul futurist Wings din cartierul Zorilor. O perioadă s-a aflat printre favoriții primăriei clujene conduse de Emil Boc sub aspectul eliberării autorizațiilor de construcție, alături de un alt sătmărean, Vasile Pușcaș jr., zis Silică, care a prins cheag cu firmele de salubritate deținute împreună cu tatăl său, Florisal Satu Mare și Drusal Baia Mare. Afacerile imobiliare ale lui Silică Pușcaș au atins apogeul în perioada în care a fost ginerele ministrului Ioan Rus, liderul Grupului de la Cluj, legat prin multe fire văzute și nevăzute de primarul Emil Boc. Mulți clujeni s-au întrebat și se întreabă cine se află în spatele succesului imobiliar al lui Dorin Bob. Să fie mâna întinsă și lungă a profesorului Virgil Măgureanu, primul director al SRI? Socrul lui Dorin Bob, activist comunist înainte de 1990, după cum am arătat, i-a fost student profesorului Măgureanu la Academia PCR Ștefan Gheorghiu. Iar, în ultimii doi ani, Dorin Bob a avut mai multe întâlniri la Cluj și în Baia Mare cu nepotul Viorel Zoicaș, punând la cale diverse afaceri dubioase.

Țepe, datorii și credibilitate varză a la Cluj

Viorel Zoicaș a pierdut administrarea firmelor Unio Satu Mare și Agecom Baia Mare în anii 2019 respectiv 2020. Nepotul lui Virgil Măgureanu a fost acuzat de administrare defectuoasă și frauduloasă, prin care a cauzat prejudicii estimate la circa 20 de milioane de euro. Dorin Bob a intrat și el într-un declin în afaceri în ultimii patru ani. La finele anului 2023 grupul său de firme avea datorii imense către bănci, fiind vorba de credite-suveică de 52 de milioane de euro, precum și datorii totale de 80 de milioane de euro. Tot în anul respectiv au fost puse sub sechestru acțiunile principalelor sale companii, începând cu Arovit și Studium Green, după ce a pierdut un proces în urma căruia a fost obligat să achite suma de 11 milioane de lei unei firme a omului de afaceri Mihai Chezan din Cluj. Un afacerist controversat și el, Chezan l-a acuzat pe Bob că i-a dat țeapă într-o afacere imobiliară în care s-au asociat. Și alți intreprinzători care s-au asociat în afaceri cu Bob l-au acuzat de țepe pe acesta. Recent, instituții ale statului au depistat că Bob a folosit în afacerile sale mai mult sau mai puțin legale nu mai puțin de 91 de societăți comerciale, dintre care marea majoritate au intrat în faliment. Un număr care spune ceva despre un anume modus operandi. Colac peste pupăză, nu a reușit să vândă sau să închirieze o parte din apartamentele din ansamblul Wings, pe care-l considera bijuteria afacerilor sale imobiliare.

O altă lovitură pentru Dorin Bob este faptul că și-a pierdut credibilitatea la Primăria Cluj Napoca, care a devenit tot mai refractară în a-i mai elibera certificate de urbanism și autorizații de construcție. A intrat și într-un conflict deschis cu municipalitatea clujeană din cauza unui hotel cumpărat în piața ultracentrală Mihai Viteazul, care a fost construit ilegal cu 30 de ani în urmă. Este vorba de hotelul Cristian, care a fost construit lângă hala agroalimentară, inclusiv pe trotuarul din zonă. Hotelul a fost construit pe domeniul public, fără fundație, în baza unei autorizații eliberate pentru o gheretă, astfel că nu are autorizație legală de construire. A încercat să-l forțeze pe primarul Emil Boc și Consiliul Local Cluj Napoca să-l aducă în legalitate, dar acest fapt nu este posibil. De o vreme Dorin Bob a pierdut multă credibilitate în mediul de afaceri clujean. Acum încearcă să amăgească oameni de afaceri din alte județe, ca Maramureș, Satu Mare și Bihor. Iar, în acest scop, a dat mâna cu afaceristul eșuat Viorel Zoicaș și se bazează pe consultanța unchiului Virgil Măgureanu, care mai trage sfori de la București.

Valer Marian