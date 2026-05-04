China activează pentru prima dată „blocada" împotriva sancțiunilor americane!

Autor: Bruno Bertez

Într-un comunicat publicat pe 2 mai 2026, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a făcut un pas istoric. Pentru prima dată de la adoptarea regulilor sale anti-sancțiuni în 2021, Beijingul a activat „Blocking Statute" (statutul de blocare). Această măsură ordonă tuturor companiilor și cetățenilor chinezi să nu recunoască, să nu aplice sau să nu se conformeze sancțiunilor americane impuse celor cinci rafinării independente chineze acuzate că cumpără petrol iranian.

Acest gest, raportat în detaliu de contul de investigație Drop Site News și analizat de profesorul de drept Henry Gao (Singapore Management University), marchează o înăsprire semnificativă a strategiei chineze față de extraterritorialitatea dreptului american. Conform Ministerului Comerțului, sancțiunile americane decise în temeiul Ordinelor Executive 13902 și 13846 constituie o „utilizare nejustificată și inadecvată" a dreptului extraterritorial.

Pekín ordonă deci explicit:

Tuturor companiilor chineze să nu recunoască aceste sancțiuni;

De a nu le aplica sau de a nu se conforma cu ele;

De a continua operațiunile lor în mod normal cu cele cinci rafinării vizate.

Această decizie plasează actorii internaționali într-o situație de conflict juridic insolubil: a respecta sancțiunile americane expune acum la procese în China și viceversa. Rafinăriile independente chineze, supranumite „teapots" din cauza dimensiunii lor mici și a flexibilității, constituie un element cheie al comerțului petrolier paralel. Ele și-au crescut considerabil importurile de țiței iranian în ultimii ani, ocolind parțial sancțiunile americane reimpuse sub administrația Trump și menținute ulterior.

Statele Unite acuză aceste rafinării că finanțează programul nuclear și balistic iranian prin aceste achiziții. Washington a decis astfel să le sancționeze direct, având ca scop să secătuiască o sursă de venituri vitală pentru Teheran. Răspunsul chinezesc este inedit prin caracterul său oficial și sistemic. Până acum, Beijingul se mulțumea cu condamnări diplomatice sau cu ocoliri discrete. Astăzi, ea ridică o barieră juridică explicită.

Această activare a Blocking Statute creează o adevărată bătaie de cap pentru bănci, asigurători și grupuri internaționale expuse la dolar:

Orice bancă care refuză să finanțeze tranzacțiile cu aceste rafinării chinezești riscă represalii legale în China.

Invers, orice instituție care continuă să colaboreze cu ele se expune sancțiunilor secundare americane (interdicția de acces la sistemul financiar american).

Analistii văd în aceasta un accelerator major al decuplării economice sino-americane. Așa cum observă profesorul Henry Gao, asistăm la apariția unor cadre juridice concurente pentru comerțul mondial: pe de o parte, dreptul american și extraterritorialitatea sa, pe de altă parte, un drept chinez din ce în ce mai asertiv destinat să protejeze interesele sale strategice. Această decizie intervine într-un climat deja foarte tensionat între Washington și Beijing: război comercial, restricții tehnologice, rivalitate în Marea Chinei de Sud și, bineînțeles, divergențe profunde pe dosarul iranian.

Pentru China, nu este vorba doar de a-și apăra interesele energetice prin asigurarea aprovizionării cu petrol, ci și de a trimite un mesaj clar țărilor din Sud și partenerilor comerciali: Beijingul este pregătit să-și protejeze companiile împotriva „jurisdicției cu braț lung" americane. Pentru Statele Unite, această măsură riscă să complice și mai mult aplicarea efectivă a sancțiunilor lor asupra Iranului, deja în mare parte ocolite prin circuite paralele.

Experții în drept internațional comercial califică acest eveniment drept un „moment decisiv". Ilustrează începutul sfârșitului progresiv al monopolului occidental asupra regulilor jocului economic mondial și apariția unui sistem în care mai multe puteri pretind să impună propriile lor norme extraterritoriale. Statutul de blocare chinez din 2021, care a rămas mult timp nefolosit, tocmai și-a dovedit utilitatea strategică.

Uniunea Europeană, cu propriul său regulament de blocare, rămas în mare parte neaplicat, observă cu atenție. Unii observatori consideră că această decizie ar putea încuraja alte state să urmeze exemplul chinez în fața sancțiunilor unilaterale americane.

Comunicatul MOFCOM și analiza profesorului Gao, reluate de Drop Site News, constituie un semnal puternic: războiul economic dintre cele două prime puteri mondiale a intrat într-o nouă fază, mai frontală și mai juridică.

Viitorul va spune dacă această primă activare va rămâne izolată sau dacă marchează începutul unei adevărate strategii chineze de „contra-sancțiuni sistematice". Un lucru este sigur: companiile multinaționale, băncile și guvernele din întreaga lume vor trebui să învețe să navigheze într-un univers comercial din ce în ce mai fragmentat și conflictual.