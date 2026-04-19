In Rusia cad de la etaj. In America dispar!

Ceva foarte ciudat se intampla de cateva luni in America - mor cadre militare de varf si savanti - fizicieni, cuprinsi in proiectele NASA si DARPA, agentia stiintifica a serviciilor si armatei americane, unde se deruleaza programe care pun la punct tehnologii cu un avans de minimum zece ani fata de orice fel de tehnologii aflate pe piata, de la internet la cryptomonede cam totul a fost inventat si lansat de DARPA, nu mai zic de mijloacele speciale ale NSA.

Tema a aparut initial in urma cu cateva luni exclusiv in bula "conspirationistilor" dar ce sa vezi mai nou a fost preluata chestia si de mainstream media. Semn ca e groasă. Mainstream media americana este in intregime arondata serviciilor, de fapt si la noi este la fel. Daca este vorba de lichidari - pe teritoriul american au voie sa faca asta doar CIA si Mossad. "Sursele" trusturilor tv din SUA sunt afiliate CIA. E greu de crezut, daca cei de la CIA ucid cadre militare si fizicieni, ca s-ar da singuri in gat. Un lucru e clar: niciodata nu s-a mai vazut asa ceva in ultimele decenii in SUA. Sub administratia Trump se petrec chestii uimitoare si cu siguranta mai urmeaza.

Cei care au "disparut" reprezentau asseturi de varf ale complexului militar american. Cine ar putea avea de castigat din diminuarea acestei zone - înafara de China, care duce un fel de razboi pe sest pe domeniul tehnologic cu SUA?... Nu mai intelegi nimic din ce se intampla in America. Trump a luat-o razna total zici ca a fost inlocuit cu Biden, generali de top ai armatei americane sunt inlaturati peste noapte, pe whatsup, de catre un caporal tatuat drogoman care citeaza din "Biblia" lui Tarantino, Pulp Fiction, - cadre de varf din sistemul militar, ca Joe Kent isi dau demisia si critica public politica militara administratiei Trump, tema infiltrarii Israelului in Pentagon si servicii si politica este scoasa la iveala ca niciodata, teoretic belelele americanilor nu ar trebui sa se afle in grija noastra, dar cum necum turbionu ala de acolo ne afecteaza pe toti.

Ca dovada a fost suficient ca Vance sa vina la Budapesta ca din fix acel moment Orban sa cada. Ca ne convine sau nu ora exacta se da din America. Caderea Americii este caderea tuturor. Iar acum din pacate asistam la chestii absolut fantasmagorice care se intampla in America. Ne întoarcem la tema de la inceput - cine are interesul sa darame America si de ce? Cine ucide generali si fizicieni de top americani si de ce? Daca pe teritoriul american sunt lichidati - in fine, "dispar" cadre de varf si savanti implicati in cele mai sensibile proiecte militare americane, la ce ne putem astepta in continuare? Cine este Inamicul tuturor?

George Roncea