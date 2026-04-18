Soarta omenirii a fost jucată la cacealma de Mossad
Postat la: 18.04.2026 |
The New York Times a relatat în cea de a treia decadă a lunii martie, în baza unor informații scurse dinspre CIA, că Israelul era convins că va declanșa o rebeliune în interiorul Iranului. Asigurările au fost date de David Barnea, șeful Mossad. Kurzii înarmați de SUA dau semnalul de luptă, coboară din munți și iau ca din oală orașele strategice Kermanshah și Hamadan.
Frontul de eliberare din Baluchistan mărșăluiește fără să întâmpine nicio rezistență spre capitală. Joncțiunea cu frontul kurd se face undeva la sud de Teheran. Regimul teocratic cade de la sine. Puținii comandanți ai Gardienilor care mai rămân în viață și nu au fost asasinați de Mossad, abandonează cauza și fug în munți. Tineretul progresist din Teheran amorsat de rețele Mossad ocupă clădirile guvernamentale.
Reza Pahlavi, alesul Mossad, este înscăunat rege. Iranul devine condominiu israeliano-american. Petrolul iranian gâlgâie în sens invers spre orașele de pe litoralul mediteraneean al Țării Sfinte. Regele Cirus se răsucește fericit în mormânt. Pacea fâlfâie promițător peste omenire, garantând 1.000 de ani de armonie, iubire frățească și belșug căcălău.
Singura care ridică din sprânceană este CIA. Planul este șubred, cred experții agenției. Dacă în primele zile de război, Trump le transmitea optimist iranienilor, "Preluați-vă guvernul, va fi al vostru să-l preluați", iar Netanyahu ținea discursuri înflăcărate, inclusiv în farsi, că vine să elibereze Iranul fratern, după trei săptămâni de bombardamente devine tot mai clar că kurzii nu vor coborî din munți, baluchii nu vor părăsi Baluchistanul, iar tineretul progresist din Teheran nu va ieși din case.
Ce s-a întâmplat în realitate urmează să decriptăm în anii următori, și lipsește din relatările The New York Times. Se știe clar că kurzii au zis spas dikem, adică bogdaproste, în dialectul sorani, când au pus mâna pe armele americane, după care le-au făcut uitate pentru o cauză mai nobilă. Ce nu se știe, dar se bănuiește, este că Turcia a pus piciorul în prag și a amenințat că dacă SUA înarmează kurzii din Iran, ei vor ieși din NATO.
Meciul dintre Turcia și Israel, cu toate promisiunile cu spulberarea reciprocă, are legătură inclusiv cu asta. Rămân o serie de enigme de dezlegat pentru viitor: cele trei rachete care au violat spațiul aerian turc sunt iraniene sau israeliene? Atacul împotriva bazelor britanice din Cipru este iranian sau israelian? Bombardarea de către Israel a câmpului gazeifer South Pars, exploatat în comun de Iran și Qatar, a avut ca scop pedepsirea Iranului sau a Qatarului?
A acelui Qatar, care găzduiește comenduirea Hamas pe teritoriul ei? A acelui Qatar care sprijină financiar și logistic mișcarea Hamas? Apoi, rămâne de stabilit, câte lovituri de rachete și drone, împotriva infrastructurii qatareze sunt iraniene și câte israeliene? Qatarul iese cel mai prost și distrus dintre toate monarhiile din Golf, și trebuie să ne întrebăm serios, oare de ce? Mossad a crezut că dacă purcede la vânătoare în spatele US Army, va împușca toți iepurii deodată. Când faci astfel de calcule, se poate întâmpla, ca dintr-o regretabilă eroare, unul dintre iepuri să fie tocmai cel care număra iepurii.
