Gvernul Ilie Bolojan a fost demis în urma votării moțiunii de cenzură. 281 de voturi pentru, dintr-un total de 464. O cădere meritată, a unui guvern păgubos, format de o coaliție anti-națională. Asta nu înseamnă că nu poate urma ceva cel puțin la fel de rău. Vorba aceea, am scăpat doar de Ilie, nu de Sărăcie.

În fapt, era nevoie de ce pretindea Bolojan că ar fi, un premier care să gestioneze austeritatea, cu măsuri impopulare, prin care să echilibreze bugetul. Dar „reforma" lui Bolojan a fost doar durere inutilă - scumpiri, tăieri, pesimism generalizat - soldate cu același ritm de îndatorare. Doctorul cu sprânceana încruntată ne-a operat fără anestezie un an, ca să lase cangrena la locul ei, că a tot învârtit bisturiul în celălalt picior.

Țara e în faliment de facto, trăiește doar din împrumuturile cu care ne-au încălțat pe zeci de ani de acum înainte împreună PSD, PNL, USR, UDMR. Programul a fost executat la cerința stăpânirii străine din trioul Statele Unite, Uniunea Europeană, Israel. Datoriile de 230 de miliarde de euro sunt către băncile lor, parte din ele s-au cheltuit pentru a susține războaiele lor, și pentru înarmarea în perspectiva că vor deveni și războaiele noastre nemijlocit.

Mare parte din ce a intrat s-a întors în contractele cu companiile lor, în încasările supermarketurilor lor sau ale acelor monopoluri de utilități ale lor, la care plătim facturi. Planul de viitor al guvernării Bolojan era să mai dăm bucăți și din ultimele companii valoroase de stat. Un aspect pozitiv, dacă măcar asta a fost stopat. Dar foarte previzibil, vânzarea va fi făcută și de garnitura care-i va lua locul.

PSD nu a trecut de partea poporului, încearcă doar să se spele pe mâini fără onoare de dezastrul în care a fost la loc de frunte. Nu merită vreodată șansa reabilitării sau alegerii „părții bune", cum nu merită niciunul din arcul PNL, USR, UDMR. Împreună ne-au adus aici, la pierderea independenței, și împreună au deschis porțile înlocuirii românilor, crimă ireversibilă și mai gravă decât toate, la scara istoriei.

Vor urma negocieri, în care multe combinații sunt posibile. Dar nu există scenariu optimist. AUR nu a guvernat vreodată, dar a lămurit orice om cu discernământ că e opoziție creată în eprubetă tocmai pentru a garanta continuarea supunerii totale față de Israel, SUA și UE, cu mici bombăneli irelevante la adresa celei din urmă. Sigur, pot avea multe poziții corecte, pot răcori când critică puterea, dar cam atât.

Oferta lor, formulată de Călin Georgescu, e guvernul „reconcilierii naționale" cu PSD, dar n-ar exclude nici varianta cu PNL, deci a partidului pe care abia l-au blamat și dat jos. Cum nu exclude nici PSD întoarcerea și continuarea cu PNL, fără Bolojan.

Dacă mai e cineva nelămurit de falsul suveranism al AUR, să întrebe fiecare parlamentar al lor dacă votează sau nu proiectul lui Dumitru Manea de la SOS de anulare a legilor cenzurii, de tip Vexler. Sau dacă o pun drept condiție a colaborării altor partide. Și o să vedeți că o scaldă, cu câteva excepții de numărat pe degete. Acela e testul suprem, dacă vor sau nu să recupereze suveranitatea sau să nu supere ambasadele.

SOS, POT și noul grup PACE (format cu cei plecați de la ei) au votat corect pentru căderea guvernului, în ciuda zvonurilor că vor fi cumpărați la bucată. Partidul Dianei Șoșoacă a procedat cel mai democratic, lăsând suporterii să voteze live dacă să susțină moțiunea, rezultatul fiind zdrobitor pentru. Dar sunt partide care n-au structuri, grupuri parlamentare, filiale, nu-i ia nimeni în nicio coaliție, deci nu oferă o alternativă concretă. O țară nu poate fi condusă cu huiduieli pe telefon, chit că ai dreptate să huidui.

Situația e atât de rea economic și geopolitic, încât oricine preia guvernarea ia o mare leapșă, pentru care va plăti la viitoarele alegeri. Iar cine se retrage e cel mai câștigat.

