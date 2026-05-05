PSD nu a trecut de partea poporului, încearcă doar să se spele pe mâini
Postat la: 05.05.2026 |
Gvernul Ilie Bolojan a fost demis în urma votării moțiunii de cenzură. 281 de voturi pentru, dintr-un total de 464. O cădere meritată, a unui guvern păgubos, format de o coaliție anti-națională. Asta nu înseamnă că nu poate urma ceva cel puțin la fel de rău. Vorba aceea, am scăpat doar de Ilie, nu de Sărăcie.
În fapt, era nevoie de ce pretindea Bolojan că ar fi, un premier care să gestioneze austeritatea, cu măsuri impopulare, prin care să echilibreze bugetul. Dar „reforma" lui Bolojan a fost doar durere inutilă - scumpiri, tăieri, pesimism generalizat - soldate cu același ritm de îndatorare. Doctorul cu sprânceana încruntată ne-a operat fără anestezie un an, ca să lase cangrena la locul ei, că a tot învârtit bisturiul în celălalt picior.
Țara e în faliment de facto, trăiește doar din împrumuturile cu care ne-au încălțat pe zeci de ani de acum înainte împreună PSD, PNL, USR, UDMR. Programul a fost executat la cerința stăpânirii străine din trioul Statele Unite, Uniunea Europeană, Israel. Datoriile de 230 de miliarde de euro sunt către băncile lor, parte din ele s-au cheltuit pentru a susține războaiele lor, și pentru înarmarea în perspectiva că vor deveni și războaiele noastre nemijlocit.
Mare parte din ce a intrat s-a întors în contractele cu companiile lor, în încasările supermarketurilor lor sau ale acelor monopoluri de utilități ale lor, la care plătim facturi. Planul de viitor al guvernării Bolojan era să mai dăm bucăți și din ultimele companii valoroase de stat. Un aspect pozitiv, dacă măcar asta a fost stopat. Dar foarte previzibil, vânzarea va fi făcută și de garnitura care-i va lua locul.
PSD nu a trecut de partea poporului, încearcă doar să se spele pe mâini fără onoare de dezastrul în care a fost la loc de frunte. Nu merită vreodată șansa reabilitării sau alegerii „părții bune", cum nu merită niciunul din arcul PNL, USR, UDMR. Împreună ne-au adus aici, la pierderea independenței, și împreună au deschis porțile înlocuirii românilor, crimă ireversibilă și mai gravă decât toate, la scara istoriei.
Vor urma negocieri, în care multe combinații sunt posibile. Dar nu există scenariu optimist. AUR nu a guvernat vreodată, dar a lămurit orice om cu discernământ că e opoziție creată în eprubetă tocmai pentru a garanta continuarea supunerii totale față de Israel, SUA și UE, cu mici bombăneli irelevante la adresa celei din urmă. Sigur, pot avea multe poziții corecte, pot răcori când critică puterea, dar cam atât.
Oferta lor, formulată de Călin Georgescu, e guvernul „reconcilierii naționale" cu PSD, dar n-ar exclude nici varianta cu PNL, deci a partidului pe care abia l-au blamat și dat jos. Cum nu exclude nici PSD întoarcerea și continuarea cu PNL, fără Bolojan.
Dacă mai e cineva nelămurit de falsul suveranism al AUR, să întrebe fiecare parlamentar al lor dacă votează sau nu proiectul lui Dumitru Manea de la SOS de anulare a legilor cenzurii, de tip Vexler. Sau dacă o pun drept condiție a colaborării altor partide. Și o să vedeți că o scaldă, cu câteva excepții de numărat pe degete. Acela e testul suprem, dacă vor sau nu să recupereze suveranitatea sau să nu supere ambasadele.
SOS, POT și noul grup PACE (format cu cei plecați de la ei) au votat corect pentru căderea guvernului, în ciuda zvonurilor că vor fi cumpărați la bucată. Partidul Dianei Șoșoacă a procedat cel mai democratic, lăsând suporterii să voteze live dacă să susțină moțiunea, rezultatul fiind zdrobitor pentru. Dar sunt partide care n-au structuri, grupuri parlamentare, filiale, nu-i ia nimeni în nicio coaliție, deci nu oferă o alternativă concretă. O țară nu poate fi condusă cu huiduieli pe telefon, chit că ai dreptate să huidui.
Situația e atât de rea economic și geopolitic, încât oricine preia guvernarea ia o mare leapșă, pentru care va plăti la viitoarele alegeri. Iar cine se retrage e cel mai câștigat.
-
Mai bine mǎ sinucid în fața Tribunalului București
Cadoul meu de Ziua Internaționala a Libertații Presei, care a fost pe 3 mai, adica duminica, a venit luni, 4 mai, de la ...
-
China activează pentru prima dată „blocada" împotriva sancțiunilor americane!
Autor: Bruno Bertez Într-un comunicat publicat pe 2 mai 2026, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a facut un ...
-
De ce învățământul se confruntă cu dificultăți în Europa
Autor: Guy Mettan Dupa o performanța foarte buna la inceputul secolului, sistemele școlare europene și americane sufera ...
-
Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat...
Narativul absolut imbecil al useriștilor și al sectanților bolojanieni este ca, daca critici contractele și imprumuturil ...
-
Operațiunea secretă din PNL, din 2025, care trebuia să-l aducă la putere pe George Simion
Organizația PNL Ilfov a fost motorul din spatele revenirii și desemnarii lui Crin Antonescu drept candidat la prezidenți ...
-
Când, cum și de ce s-a metamorfozat Ilie Bolojan, devenind agentul Factorului Extern?
Întrebarea din titlu sunt convins ca este pe buzele tuturor celor care sunt intrigați de involuția publica a lui I ...
-
De ce a amuțit BNR? Ce știe Isărescu?!
O absența din peisajul crizei politice, la fel de stridenta ca cea a rușilor, este cea a lui Mugur Isarescu, guvernatoru ...
-
Doar peste cadavrele PSD veți vinde vreo acțiune din companiile profitabile ale statului
Acest juramant infricoșator, facut pe mumia lui Lenin, a fost proferat de mai multe ori in luna aprilie de senatorul PSD ...
-
„Șobolanii” lui Bolojan - Șobolojenii
Ion Sterian, Director General Transgaz - PNL BrailaLaurențiu Cazan, Președinte CA Nuclearelectrica - PNL ValceaDaniela M ...
-
Nu e mai bine să dobori dronele decât să angajezi ținta?
Mor de dragul Armații. Ea e in continuare pe angajari. Noi credeam ca daca prinzi pe radar o drona vagabondand in spațiu ...
-
Rămâne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina
Iacata ca de data asta m-am grabit ca fata mare la maritat, iar pentru asta va cer scuze, cu comentariul legat de drona ...
-
Muțenia lui Georgescu în timpul confruntărilor și de ce Simion se "împușcă în picior"
Începem sa numaram durata crizei politice dupa modelul in care se contabilizeaza desfașurarea razboaielor din Ucra ...
-
Phishing, clonarea identității, fraude online și… despăgubiri de la bancă
Oamenii raman fara bani in banca sau pe card pentru ca li se fura identitatea bancara sau digitala. Pentru ca sunt victi ...
-
Oana Gheorghiu propune un mecanism hoțesc de vânzare a unei părți din avuția statului
Deși pozeaza in mare reformator, Oana Gheorghiu ar fi putut sa ramana la o dezbatere ideologica, intre cei care susțin v ...
-
Kremlinul Vs. carnețelul lui ND
SURSE de la KREMLIN spun ca Putin a pus gand rau pe carnețelul președintelui Nicușor Dan. Specialiști și experți a ...
-
Modelul Tucker Carlson: Am greșit. Iertați-mă!
Unul dintre momentele cele mai rare din spațiul public este acela in care cineva recunoaște ca a greșit. Și un moment și ...
-
Tuțizguramatii cu tikalosul tău!
Sunt cracanat mental zilnic de cat de mulți romani iubesc orice alta țara straina mai mult decat Romania. Altruismul nos ...
-
Raed Arafat - hăituit sau contrabandist?
Dintre numeroasele știri/ informații oferite de presa din Romania ieri, mi-a atras in mod deosebit atenția informația po ...
-
Donald Trump sau stadiul anal al politicii
De Guy Mettan Ce ce este bine cu politica americana de zece ani incoace, este ca nu ești niciodata dezamagit. Fiecare z ...
-
Un executor și zece jandarmi din Oradea sunt buni de legat
Dobitocia inunda Romania! Marți, trei ceasuri rele, un executor judecatoresc capsoman și un director arogant de la Prima ...
-
Decăderea spre "animal" în era mașinilor tot mai "umane"
Și omul, in cinste fiind, n-a priceput; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte și s-a asemanat lor. (Psalmul 48: ...
-
In Rusia cad de la etaj. In America dispar fără urmă!
Ceva foarte ciudat se intampla de cateva luni in America - mor cadre militare de varf si savanti - fizicieni, cuprinsi ...
-
Soarta omenirii a fost jucată la cacealma de Mossad
The New York Times a relatat in cea de a treia decada a lunii martie, in baza unor informații scurse dinspre CIA, ca Isr ...
-
Țepe bob cu bob, sub acoperirea profesorului Măgureanu
În perioada postdecembrista, mai mulți șefi de servicii au fost implicați in afaceri atat in timpul exercit ...
-
Marea temere a oamenilor de rând din Ungaria legată de Peter Magyar
Am petrecut cateva zile la Budapesta, imediat dupa alegerile de duminica, la invitația unor prieteni. Alegerile au repre ...
-
Dileala mesianică ia amploare: Șeful Pentagonului spune „rugăciuni” din Pulp Fiction!
Hotarat lucru, e greu sa ții pasul cu momentele halucinante de la Washington, unde dileala mesianica ia amploare de la o ...
-
Filosofia Ioropenilor: Mai bine colonie...
Ioropenii din Romania sunt foști basiști, foști pro vaxxiniști, pro americani, pro corporatiști, pro nicușoriști, pro bo ...
-
Vom căra apa cu urciorul și vom aprinde focul cu amnarul
Din 1 ianuarie 2026, pe teritoriul UE se aplica așa – numitul mecanism de ajustare a carbonului la frontiera, mai ...
-
Fă-mă, mamă, dronă proastă!
Cand in ianuarie a.c. am vazut titlul volumului omagial, "Istorie și politica. In honorem Vlad Nistor emeriti", mi-am zi ...
-
Alexandru Nazare se proiectează ca reprezentant-cheie în mediul de putere extern
Despre Alexandru Nazare, știți ca am vorbit mai des, in ultima vreme, prin prisma procesului pierdut, in prima instanța, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu