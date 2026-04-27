„Șobolanii” lui Bolojan - Șobolojenii

Ion Sterian, Director General Transgaz - PNL Brăila

Laurențiu Cazan, Președinte CA Nuclearelectrica - PNL Vâlcea

Daniela Motreanu, Șef Serviciu în Transgaz, PNL Giurgiu

Tuță Paul-Cătălin, Director în Transgaz - PNL Sector 1

Teodor „Tase” Atanasiu, membru în conducerea Transelectrica - PNL Central

Florin Valentin Ștefan, Director General Poșta Română - PNL Giurgiu

Victor Banța, membru în conducerea CE Oltenia - PNL Gorj

Ioniță Ion Valeriu, membru în conducerea CE Oltenia - PNL Central

Marius Vintilă, membru în conducerea Hidroserv SA - PNL Sector 3

Constantin Săceanu, Director în Romgaz, - PNL Mehedinți

Anca Boagiu, membru în conducerea TAROM, PNL Sector 2

Iuliana–Cristina Bârcă, membru în conducerea TAROM - București

Romulus Bulacu, consilier DG Transgaz - PNL Vâlcea

Nicolae Popa, consilier DG Transgaz - PNL Alba

(lista poate continua până spre câteva mii de nume, eu am ales doar câteva la întâmplare)

De aproape un an de zile, dl. Bolojan împarte România în două. În buni și răi. Politrucii lui sunt buni, restul sunt răi. Magistrații lui sunt corecți, restul niște speciali cu pensii nesimțite. Bugetarii aduși de la Oradea sunt harnici și eficienți, restul niște puturoși care trebuie dați afară. Sinecuriștii lui sunt buni, restul sunt „șobolani” pe care dumnealui pune reflectorul. Discursul urii este unealta argumentativă preferată de cei care nu pot livra rezultate concrete și preferă propaganda megalomanică.

În afară de dl Bolojan, care speră să-și consolideze puterea în acest mod, niciun lider responsabil nu mai vrea ca România să se întoarcă la războiul româno-român din perioada soroșiștilor #rezist. Acesta fiind principalul motiv pentru care va fi evacuat cu forța din Palatul Victoria.

Ciprian Purice

PS. Toate instituțiile și companiile de stat sunt conduse de politruci. De la toate partidele. Unii sunt competenți, alții nu. A-i condamna manipulator doar pe unii, de la tribuna de șef al guvernului, nu arată decât panică și disperare.