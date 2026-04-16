Dileala mesianică ia amploare: Șeful Pentagonului spune „rugăciuni” din Pulp Fiction!
Postat la: 16.04.2026 |
Hotărât lucru, e greu să ții pasul cu momentele halucinante de la Washington, unde dileala mesianică ia amploare de la o zi la alta. Eroul ultimei scene demne de un bal la Bălăceanca este Pete Hegseth, tatuatul cu briantină din fruntea Departamentului de Război. Adresându-se cadrelor de la Pentagon, Hegseth le-a îndemnat să se roage împreună cu el, anunțând un verset din Iezechiel, și anume, 25.17.
În original, acesta sună astfel: „Voi săvârşi împotriva lor cumplite răzbunări, pedepse grele, şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi săvârşi asupra lor răzbunarea Mea.” Doar că – stupoare! Nu aceste cuvinte le-a rostit Hegseth, ci un citat din Jules Winnfield, faimosul personaj din filmul Pulp Fiction al lui Quentin Tarantino, interpretat de Samuel L. Jackson. În film, Jackson spune această replică exact înainte să împuște un om.
Iat-o: „Calea aviatorului doborât este înconjurată din toate părțile de nelegiuirile celor egoiști și de tirania oamenilor răi. Fericit este cel care, în numele camaraderiei și al datoriei, îi călăuzește pe cei rătăciți prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său și cel care găsește copiii pierduți. Și voi lovi cu mare răzbunare și mânie furioasă pe cei care încearcă să-l captureze și să-l distrugă pe fratele meu. Și veți ști că indicativul meu de apel este Sandy 1 când îmi voi revărsa răzbunarea asupra voastră.”
Aiuritor este că Hegseth nici măcar nu a tresărit când a citit despre un „aviator doborât” sau despre „indicativul Sandy” care s-ar afla, chipurile în cartea lui Iezechiel, scrisă în vremea lui Nabucodonosor.
Adrian Pătrușcă
-
Filosofia Ioropenilor: Mai bine colonie...
Ioropenii din Romania sunt foști basiști, foști pro vaxxiniști, pro americani, pro corporatiști, pro nicușoriști, pro bo ...
-
Vom căra apa cu urciorul și vom aprinde focul cu amnarul
Din 1 ianuarie 2026, pe teritoriul UE se aplica așa – numitul mecanism de ajustare a carbonului la frontiera, mai ...
-
Fă-mă, mamă, dronă proastă!
Cand in ianuarie a.c. am vazut titlul volumului omagial, "Istorie și politica. In honorem Vlad Nistor emeriti", mi-am zi ...
-
Alexandru Nazare se proiectează ca reprezentant-cheie în mediul de putere extern
Despre Alexandru Nazare, știți ca am vorbit mai des, in ultima vreme, prin prisma procesului pierdut, in prima instanța, ...
-
Netanyahu îi ia lui Trump rampa de ieșire
Autor: Paul Craig Roberts Am ajuns la concluzia ca nu exista niciun guvern de pe Pamant implicat in evenimente majore ca ...
-
De ce a pierdut Orban Viktor alegerile în Ungaria?
Lucrurile mari au explicații simple. De ce a pierdut Orban Viktor alegerile in Ungaria? Simplu: consumul individual real ...
-
Te bagi la o gerrymander-izare, Bibicule?
Cheia pentru ințelegerea rezultatului alegerilor din Ungaria se numește gerrymander-izare. Viktor Orban a modificat sist ...
-
Frământarile Sistemului. De ce vor eliminarea lui Hunor
Blocul “proeuropean” din Romania s-a imparțit in doua facțiuni rivale,dintre care una ii cere demisia lui Ke ...
-
ÎNFRÂNGEREA LUI ORBAN - RĂUL SPRE BINE!
Dupa 16 ani de guvernare, Viktor Orban și FIDESZ au pierdut alegerile in Ungaria. Ce inseamna infrangerea sa? Este o vic ...
-
Învierea care biruie Neantul
Realizez in aceste clipe de liberare ca pentru Iisus Hristos viața a fost buna-vestire. Învierea este viața care b ...
-
Nicușor Dan are strateg iscusit, folosește PSD ca stație intermediară pe parcursul lansării unei mișcări politice conservatoare
Aici, la noi, la Cornu, in Prahova, pe cel mai inalt deal din comuna, se afla domeniul unei manastiri superbe, sub hramu ...
-
Scribălăii AI ca avataruri ale boților in personam
Au aparut grafomanii AI. Dintr-o prostie cat mai naturala, tot mai mulți gorobeți-crița de cultura bombardeaza cu fragme ...
-
Deși Iisus Hristos este personaj central în Coran, cartea sfântă a Islamului neagă răstignirea
Sunt 93 de referiri la Iisus in Coran, sub numele coranice Isa; Ibn Maryam - Fiul Mariei; Al_Masih - Mesia; Ulul 'Azm - ...
-
De unde știu ei că respectivii nu sunt buni?
Cine, oare, poate crede ca persoane precum Angitatoarea Angi sau Tudor Chirila sau chiar Cristian Tudor Popescu au petre ...
-
Hormuz, Israel, SUA, Iran, razboi, stramtoare blocata, armistitiu!
Asta s-a vazut! Ce nu se vede este insa cu muuult mai important decat lucrurile aflate la vedere! De pilda... Niste inve ...
-
Rulăm pe un hardware fabricat acum 200.000 de ani
De la pandemie incoace am o senzație acuta de accelerare a trecerii timpului pe care Dumnezeu mi l-a harazit pe acest Pa ...
-
Suita psihologiei umane din Cina cea de taină
„Seara, Iisus a șezut la masa cu cei doisprezece ucenici ai Sai. Pe cand mancau, El a zis: „Adevarat va spun ...
-
Victorie zdrobitoare a SUA, care tocmai au cedat Iranului controlul asupra Strâmtorii Hormuz
Israelul nici macar nu a fost invitat la masa negocierilor privind armistițiul de doua saptamani. Nu ințeleg despre ce n ...
-
Nu e nevoie de presă liberă în Securistan, populația trebuie îndobitocită de tot!
Acum vreo cateva saptamani, Gold FM a sarbatorit 5 ani de emisie, timp in care am ajuns in casele, mașinile, dar și in m ...
-
Cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea!
În dreptul internațional, folosirea forței și amenințarea cu forța au același regim juridic și sunt supuse acelora ...
-
ORDINEA GLOBALĂ AMERICANĂ ȘI-A DAT DUHUL ÎN VIESPARUL MEDIO-ORIENTAL
Bazele militare americane din Golf au fost prezentate statelor gazda ca mijloc de descurajare a tentației puterilor regi ...
-
De ce oamenii regimului teocratic din Iran nu sunt fanatici
Baza de susținere a regimului de la Teheran nu are legatura cu fanatismul religios, ci mai degraba cu fervoarea. Deși am ...
-
Există soluție în scandalul vaccinurilor Pfizer
Cand contractul cu Pfizer a fost propus, in 2021, Ministerul Finanțelor a refuzat sa semneze memorandumul de aprobare. M ...
-
Trump ia în calcul noi schimbări în Cabinet, dar vrea să evite o „remaniere masivă”
Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt vulnerabili, au declarat oficiali ...
-
Cu ce se ocupă, de fapt, președintele Nicușor Dan toată ziua?
Recent, un prieten m-a intrebat, aparent in gluma, dar și cu o doza serioasa de nedumerire: cu ce se ocupa, de fapt, pre ...
-
Donald Trump, comparat cu Iisus Hristos la masa pascală de la Casa Albă
Pe 1 aprilie a avut loc la Casa Alba un Dejun Pascal. Evenimentul a prilejuit imagini halucinante, cu un cult al persona ...
-
Ce-am avut si ce-am pierdut în Războiul din Iran?! Viziunea lui Trump
Ce s-a intamplat de fapt recent - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea pieței, fi ...
-
Capturăm insula Kharg. Ce facem cu ea?
Trump defineste azi smechereste obiectivul SUA si implicit al omenirii deblocarea stramtorii Ormuz. Din cate imi aduc am ...
-
Arafat nu e Dragnea!
Despre Arafat nu stiu sa fi scris cineva mai mult ca mine. Am demonstrat ca CV-ul lui e un fake, am scris si despre fals ...
-
Vocea Bruxellesului: Să vedeți ce mize sunt în jocul politic european
Vocea Bruxellesului: Sa vedeți ce mize sunt in jocul politic european ”Negocierile pentru bugetul UE de 1,8 trilio ...
