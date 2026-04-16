Dileala mesianică ia amploare: Șeful Pentagonului spune „rugăciuni” din Pulp Fiction!

Hotărât lucru, e greu să ții pasul cu momentele halucinante de la Washington, unde dileala mesianică ia amploare de la o zi la alta. Eroul ultimei scene demne de un bal la Bălăceanca este Pete Hegseth, tatuatul cu briantină din fruntea Departamentului de Război. Adresându-se cadrelor de la Pentagon, Hegseth le-a îndemnat să se roage împreună cu el, anunțând un verset din Iezechiel, și anume, 25.17.

În original, acesta sună astfel: „Voi săvârşi împotriva lor cumplite răzbunări, pedepse grele, şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi săvârşi asupra lor răzbunarea Mea.” Doar că – stupoare! Nu aceste cuvinte le-a rostit Hegseth, ci un citat din Jules Winnfield, faimosul personaj din filmul Pulp Fiction al lui Quentin Tarantino, interpretat de Samuel L. Jackson. În film, Jackson spune această replică exact înainte să împuște un om.

Iat-o: „Calea aviatorului doborât este înconjurată din toate părțile de nelegiuirile celor egoiști și de tirania oamenilor răi. Fericit este cel care, în numele camaraderiei și al datoriei, îi călăuzește pe cei rătăciți prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său și cel care găsește copiii pierduți. Și voi lovi cu mare răzbunare și mânie furioasă pe cei care încearcă să-l captureze și să-l distrugă pe fratele meu. Și veți ști că indicativul meu de apel este Sandy 1 când îmi voi revărsa răzbunarea asupra voastră.”

Aiuritor este că Hegseth nici măcar nu a tresărit când a citit despre un „aviator doborât” sau despre „indicativul Sandy” care s-ar afla, chipurile în cartea lui Iezechiel, scrisă în vremea lui Nabucodonosor.

Adrian Pătrușcă