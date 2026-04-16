Filosofia Ioropenilor: Mai bine colonie...
Postat la: 16.04.2026 |
Ioropenii din România sunt foști băsiști, foști pro vaxxiniști, pro americani, pro corporatiști, pro nicușoriști, pro bolojeniști, anti pesediști, anti georgiști și pro useriști.
Toată filosofia lor se bazează pe o singură dramă prost gestionată psihologic și ideologic : "Vestul este Zeul și Lumina. România sucks." Asta e tot ce-i mână in luptă. Ei care luptă impotriva celor care au o viziune critică asupra Vestului, mai nou genocidar.
E ca filosofia corporatristului Mindruță. "Aur are Catedrala, aur are opoziția, aur are ortodoxia, deci nu e bun nimic on the row, inclusiv Opoziția." Cam atât de proști sunt. Nu au principii, au tabere. Vă dau o mostră de gândire tipică acestui nou "intelectual public": Nicu Stefanuță - Europarlamentar român, ales prima dată pe listele USR - PLUS: "Loialitatea mea nu este față de România, ci este față de Uniunea Europeană, și asta e incă din faza de RECRUTARE..." mai clar decât atât nu cred că se poate spune.
De aceea România este singura țară unde intelectualii publici susțin Puterea mai mult decât orice formă de opoziție. Sau SUA și Is Realul, cei doi mari agresori planetari, inițiatorii celui de al treilea război mondial. La care un Chirilă, un Valeriu Nicolae, un CTPeu, un Paleologu jr sau un Caramitru jr, sunt mukles pe genocid, dar scuipă foc zilnic asupra nedreptăților ne-europene din țara noastră, injurând pe toți cei care au opinii critice asupra a ce va să vină .
Este așa cum mi-a zis o mare și ipocrită profesoară de feminism la SNSPA - male sexual abusing girls students: "Domnu Mihaiu, noi nu suntem in stare să ne conducem!". Concluzia după capul lor: Mai bine colonie decât o țară condusă de "domnitori pământeni".
Liviu Mihaiu
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu