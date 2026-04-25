Nu e mai bine să dobori dronele decât să angajezi ținta?

Mor de dragul Armății. Ea e în continuare pe angajări. Noi credeam că dacă prinzi pe radar o dronă vagabondând în spațiul nostru aerian, o ochești și o dobori. Ohohoo, ce simplu era dacă era baba fată. Era, dacă Armata nu angaja ținta. Fiți atenți cu ce vrăjeli ne aburește MApN.

Radarele Armății au detectat, în jurul orei 2:00, un atac cu drone inamice la nord de Dunăre. Sistemele de apărare aeriană de la sol au fost trecute pac-pac în poziție de tragere. Când să tragă, hop, mai vor și alții acțiune.

Cin' să fie? Ne zice MApN: Centrul Aerian de la Torrejon din Spania ordonă ridicarea a două aeronave Eurofighter Typhoon. De ce din Spania și nu din România sau din Polonia? Mister, nene.

De ce aeronave britanice și nu românești? Strict secret de importanță deosebită. Aeronavele fac parte din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea. Dacă e întărită, înseamnă că e Borcea.

Numai că, prinși cu angajarea țintei, cu comenzi din Spania pentru aeronave britanice de pe un aeroport românesc, drona șmecheră trece sub radar 15 km și în ciuda angajării Armății cade pe anexa unui bătrânel de 90 de ani din Galați.

Nicușor Dan s-a enervat foarte rău pe comportamentul iresponsabil al Rusiei, iar Țoiu l-a angajat pe ambasadorul Moscovei la București, pe care l-a doborât cu privirea ca pe o dronă vrăjmașă.

Cornel Ivanciuc