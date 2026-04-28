Doar peste cadavrele PSD veți vinde vreo acțiune din companiile profitabile ale statului

Acest jurământ înfricoșător, făcut pe mumia lui Lenin, a fost proferat de mai multe ori în luna aprilie de senatorul PSD Daniel-Cătălin Zamfir.

El a primit sarcină de la fosfolipida cu care și-a pus pirostriile, să-l execute pe Bolojan. Nu crâcnește în fața ei și-i face toate mendrele.

Pe blazonul de pe casa lor se distinge un făcăleț și un satâr de tocat vinete, încrucișate. Cu făcălețul Daniel Zamfir este mângâiat peste ceafă în zilele de lucru, iar cu satârul ia suplimentul duminical.

Acum Zamfir se dă peste cap să facă urgent o lege prin care să blocheze vânzarea companiilor de stat.

Aia de acasă trebuie întreținută cu lapte gras și dacă guvernul vinde companiile care dau lapte gras, seacă pe picioare, se usucă, dispare din grilă.

Puterea lui Zamfir se manifestă în afara căminului conjugal. I-ați văzut puseurile de eroism când e să închidă gura unei femei.

Cât de viteaz a fost cu Diana Buzoianu și cu Oana Gheorghiu. Orice psiholog, chiar și unul cu diplomă falsă, v-ar spune că Daniel Zamfir este dominat de fosfolipidă.

M-am gândit că drama politică trăită de Daniel Zamfir nu e singulară. Că s-ar putea ca și alți eroi ai PSD, peste cadavrele cărora va mărșălui triumfal reforma lui Bolojan, să fie ținuți acasă în cușcă de neveste, și hrăniți cu scârmojile aruncate sub masă.

Lumea este un caleidoscop de aparențe înșelătoare, sub care se ascund povești de groază cu cadavre de pesediști, în stare să moară pentru a apăra antireforma.

Cornel Ivanciuc