Marea temere a oamenilor de rând din Ungaria legată de Peter Magyar

Am petrecut câteva zile la Budapesta, imediat după alegerile de duminică, la invitația unor prieteni. Alegerile au reprezentat un șoc pentru partidele politice, pentru oamenii de afaceri dar și pentru societate în ansamblul său. Ceea ce a surprins, în primul rând, nu a fost neapărat victoria lui Victor Orban ci, mai ales, dimensiunea acestei victorii. 2/3 din voturi, la o prezență de aproape 80 %, semnifică expresia unui val de nemulțumire profundă față de guvernarea Victor Orban.

Alternativa Peter Magyar nu este încă foarte clară. Nu sunt cunoscute echipele care vor înlocui echipele lui Orban și există la nivelul instituțiilor o nervozitate teribilă pentru că, desigur, timp de 16 ani guvernul Viktor Orbán a politizat masiv instituțiile statului. Ceea ce i s-a reproșat lui Orban nu a fost neapărat stagnarea economică persistentă din ultimii ani (creșterea economică a fost de aproximativ 0,2%pe an) ci mai ales lipsa de reacție la unele scandaluri cum a fost cel legat de conducerea Băncii naționale sau de grațierea unui pedofil.

Victor Orban reușise să realizeze legături externe surprinzătoare, în același timp, cu SUA, cu Rusia și cu China dar a avut o poziție inflexibilă în legătură cu Ucraina și cu războiul din Ucraina sau în ceea ce privește relația cu conducerea Uniunii Europene. El a contat foarte mult pe sprijinul american. În ultima sa vizită în Statele Unite, a solicitat un imprumut de 20 de miliarde $ din partea președintelui Trump și a trezoreriei americane pentru a compensa lipsa de susținere financiară din partea Bruxelles-ului. În final, acest împrumut nu i-a fost acordat, iar vizita vicepreședintelui Vance nu a putut compensa banii care ar fi trebuit să „pregătească" electoratul pentru alegeri.

S-a dovedit încă odată că americanii nu au foști prieteni. De altfel reacția președintelui Trump, după pierderea alegerilor de către Orban, a fost extrem de expresivă: „Orban a fost un bun prieten dar alegerile au fost ale lui nu ale mele". Peter Magyar consideră că duminică a avut loc o schimbare de regim. Poate că e mult spus dar este evident că mulți funcționari publici si mulți șefi de instituții vor fi împinși să demisioneze pentru a face loc noi elite conducătoare.

Unii compară partitdul Tisza al lui Magyar cu USR-ul din România. Vom vedea dacă această comparație are sens, mai ales că, in termen de câștig, pare o victorie surprinzătoare, asemănătoare AUR. Semnificativ este și faptul că în actualul parlament ungar - care are o singură cameră - nu au mai intrat decât trei partide de dreapta. Este vorba de Fidesz, de Tisza și de un mic partid de extremă dreapta. Practic, stânga nu mai există în parlamentul de la Budapesta!

Cum a fost obținută această victorie? Probabil că este și vina Fidesz care a modificat legea electorală, introducând varianta de alegeri mixte - aproximativ 1/2 din cei 199 de parlamentari fiind aleși pe liste naționale iar restul uninominal, cu resturile transferate înapoi către listele naționale. Așa încât, chiar dacă la nivelul listelor naționale diferența nu a fost foarte mare între Fidesz și Tisza, diferența semnificativă a fost realizată prin candidaturile individuale propuse de Tisza.

O chestiune care va fi interesant de urmărit este reprezentată de textul constituției (spre deosebire de România constituția poate fi modificată prin votul de 2/3 al Parlamentului). Acest lucru s-a întâmplat în perioada guvernării Orban și, în mod categoric, se va întâmpla și în perioada următoare (cu votul majorității de 2/3 Tisza). Unul dintre interlocutorii mei mi-a oferit un text în limba română al constituției actuale a Ungariei și mi-a sugerat s-o cumpar cu cea care va fi adoptată, peste ceva timp, de noua guvernare.

Situația de după vot din Ungaria, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut cu românii dar și cu ungurii de la Budapesta, este extrem de complicată. În primul rând, guvernarea Orban a creat un sistem foarte alambicat al ministerelor ce compun guvernul, punând împreună segmente extrem de diferite ale activităților industriale, de servicii și de infrastructură. De aceea, vor trebui redefinite structurile guvernamentale și vor trebui aleși conducătorii acestora. O dificultate suplimentară pare a fi lipsa cadrelor Tisza pentru posturi parlamentare si guvernamentale (votul, evident, a fost un vot anti-Orban iar Tisza - partid creat in urmă cu doar 3-4 ani - a fost beneficiarul acestui vânt de schimbare).

O problema esențială va fi legătura pe care noul premier o poate (re)construi cu Statele Unite, cu Rusia dar, mai ales, cu Bruxelles-ul. In momentul de față, liderii UE sunt în avantaj și știu că Guvernul nou al Ungariei va avea nevoie de cele 20-25 de miliarde €, blocate în urma unor declarații sau decizii ale lui Orban. Dar acești bani vor fi deblocați doar dacă noul Guvern va accepta măsuri care sunt, in continuare, nepopulare in Ungaria (și nu mă refer doar la măsurile sociale sau de subvenționare a companiilor de stat).

O problemă foarte delicată va fi, ca și în România, în diferite momente, găsirea unor țapi ispășitori în cealaltă tabără și probabil că acum unul dintre „candidați" va fi actualul ministru de Externe. Vor fi declanșate, inclusiv cu sprijinul Oficiului procurorului European, procese pentru acuzații de corupție. Vor fi lansate și unele vendete personale. In mod evident, Orban și familia sa (fiice, ginere) vor fi, continuare acuzați de dobândirea unor proprietăți exagerate (hoteluri, proprietăți imobiliare, firme de tot felul), prin intermediari sau în mod direct. Probabil, în condițiile în care situația economică rămâne dificilă iar măsuri urgente nu vor putea să răspundă frustrărilor sociale și economice ale populației, noile autorități ar putea recurge la tot felul de „focuri de artificii" pentru perioada de tranziție.

O temă interesantă va fi și relația lui Magyar cu UDMR, in condițiile in care majoritatea votanților maghiari din România l-au preferat pe Orban (si datorită felulului in care acesta a finanțat, direct sau indirect, diferite proiecte in Ardeal). Voi reveni cu unele comentarii după reactiile așteptate ale lui Orban pentru presa din Ungaria, mai ales după atacurile dure ale lui Magyar la adresa sa, din seara alegerilor. Si vom vedea cum va functiona in relația partidelor din Ungaria, motto-ul Tisza, „Do not be afraid!"

Adrian Năstase