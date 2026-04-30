Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat...

Narativul absolut imbecil al useriștilor și al sectanților bolojanieni este că, dacă critici contractele și împrumuturile „strategice" ale României, mai ales alea care sunt dictate de Bruxelles, ești cu rușii. Așa a fost cazul achizițiilor centralizate de vaccinuri, așa este cazul PNRR, așa va fi cazul împrumutului în cadrul programului SAFE.

Pro-europenii care se duc după fenta acestui narativ sunt prost-europeni. Cu prostia lor, acoperă mega - hoțiile, corupția și spălarea de bani ale unui complex UEropean corporatist - birocratic, susținut de un aparat de cenzură și de politicienii compradores.

Din suma de 16,66 miliarde de euro, care va fi accesată de România în cadrul programului SAFE (Security Action for Europe), peste 68% vor merge în conturile Rheinmetall, pe baza unui contract atribuit direct, fără licitație, de un grup de persoane lipsite de mandat și reprezentativitate pentru a negocia și semna un asemenea contract. Cam ca în cazul Pfizergate ...

Rheinmetall este un concern german din domeniul militar care a colectat, de-a lungul timpului, numeroase acuzații de corupție, ba chiar și o condamnare la o amendă penală, în valoare de 39 de milioane de euro, din anul 2012, pentru mituirea unor oficiali greci. În România, presa acuză trucarea unor licitații de 3 miliarde de euro în favoarea Rheinmetall. Un litigiu pentru expropierea unui teren cu pădure și construcții din orașul Victoria este pe rol, putând duce la anularea proiectului de construcție a unei fabrici de pulbere și muniție*.

Exceptând fabrica de pulbere și muniții de la Victoria, care poate fi aneantizată judiciar în curând*, tot armamentul achizionat de la Rheinmetall va fi din import. Tancuri de 2,5 miliarde de euro vor fi produse în ... Ungaria. Mentenanța, pe termen de 30 de ani de acum încolo, va fi asigurată de Rheinmetall. Dacă Rheinmetall strănută, timp de 30 de ani de acum încolo România face febră de 41 de grade. Dacă, de exemplu, Rheinmetall intră în faliment, este suspendată pentru corupție, este închisă temporar de guvernul Germaniei, este supusă cine știe căror sancțiuni geo-politice de către SUA, China sau Rusia, ce se întâmplă cu România, din punct de vedere militar, este lesne de imaginat.

Trebuie spus că atât regulile UE, cât și regulile NATO interzic o asemenea dependență de un singur furnizor. Jurisprudența CJUE este severă din acest punct de vedere - nu sunt permise decât în condiții foarte restrictive contracte de asemenea anvergură încheiate prin negociere directă cu un singur furnizor. State ca Polonia nu acceptă sub nicio formă depășirea unor praguri maximale de expunere pe un singur furnizor - 25% în cazul Poloniei. În schimb, iată, România se expune cu 68% pe Rheinmetall.

Apropo de CJUE - nu uitați nicio clipă că SAFE este atacat cu acțiune în anulare chiar de către Parlamentul European, prin semnătura Robertei Metsola. Așadar, noi ne grăbim să ne legăm de Rheinmetall pe 30 de ani și de creditori pe 45 de ani, deși SAFE ar putea fi anulat...

Un document care circulă oarecum stingher pe social media arată niște detalii absolut uluitoare ale acestui contract.

Pe baza unui aviz de formă de la CSAȚ (organism dominat de usere, la zi fiind golit total de reprezentanții PSD), Bolojan & co a luat acest contract din competența militarilor și a dat-o unui comitet interministerial compus din șeful său de cabinet, consilierul șef de la Cotroceni, niște miniștri (internele, economia) și directorul interimar al SRI. Din comitet, pe chestiuni de pistoale și alte gadgeturi necesare resboiului, face parte și gomandant de la agziune, Raed Arafat.

Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat, un funcționar fără atribuții miltare și de intelligence, care se întâmplă să fie, în prezent, acuzat de DNA pentru corupție și de parchetul militar de contrabandă? Da, și eu mă întreb ... Instituțiile pline de funcționari cu competențe probabil bine delimitate în domeniul off set - ului (adică, producția de componente de armament prin întreprinderi proprii, ale statului - achizitor) lipsesc total din schemă. Evident, nimeni în parlament nu știe nimic despre aceste aranjamente - Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, al treilea om în stat, spune că nu are idee de acest contract...

Ironic, toată lumea se așteaptă ca totul să fie gata la 30 mai, de unde și spaima teribilă declanșată de spectrul demiterii lui Bolojan...

Efectiv, modul în care este construit acest contract militar pe termen 30 de ani, precum și dependența de această organizație străină, supusă unor alte interese naționale decât cele ale României, îmbracă haina trădării sub forma subminării economice și politice a statului, prevăzută și pedepsită la art. 394 Cpen.

Aviz susținătorilor sectanți ai lui Bolojan: legea penală din România pedepsește și instigatorii, complicii, favorizatorii sau tăinuitorii, iar nu numai infractorul.

Gheorghe Piperea