Operațiunea secretă din PNL, din 2025, care trebuia să-l aducă la putere pe George Simion

Organizația PNL Ilfov a fost motorul din spatele revenirii și desemnării lui Crin Antonescu drept candidat la prezidențialele din mai 2025, după 10 ani de dispariție din prim-planul scenei publice. Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, a scos din bască numele lui Crin Antonescu în cadrul unei ședințe a PNL Centru.

PNL Ilfov a acționat ca un nucleu de putere care a convins alte 25 de filiale județene să semneze pentru susținerea lui Antonescu. Demersul a fost realizat fără acordul prealabil al lui Ilie Bolojan, noul președinte al PNL, care s-a trezit pus în fața faptului împlinit.

PSD a aplaudat numirea lui Antonescu la scenă deschisă. Ciolacu și-a masat buricul cu arătătorul mâinii stângi, printre nasturii cămășii. Kelemen Hunor a îngânat în surdină imnul Ungariei și a surâs ca o fecioară scoasă la produs.

Cei trei conjurați au băut șampania victoriei în avans pe 25 aprilie 2025 într-un restaurant select din București. O sursă din stratosfera statului profund este de cu totul altă părere. Aceeași informație mi-a fost confirmată din lumea siguranței, la un an distanță.

Crin Antonescu a fost iepurele lui George Simion. Rolul lui a fost de a lua cât mai mult din voturile lui Nicușor Dan, pentru a asigura victoria netă a lui Simion. În spatele lui Simion s-au aliniat toate interesele statului profund: sistemul de siguranță, sistemul judiciar, mediul de afaceri patronat de stat.

Cel puțin, Hubert Thuma și Marcel Ciolacu știau clar că luptă pentru victoria lui George Simion. Kelemen Hunor a intuit probabil, că este prins într-un joc la cacealma. Marcel Ciolacu și Rareș Bogdan i-au dat voturi lui Simion plus Georgescu și la prezidențialele anulate din 2024. Făceau deja parte din joc.

După alegeri, Hubert Thuma a reclamat că Antonescu a fost trădat de echipa lui Bolojan. Din motorul susținerii lui Antonescu, Hubert Thuma a ajuns mașinăria care luptă din interiorul PNL, pentru debarcarea lui Bolojan.

Pe 25 aprilie 2026, echipa PNL Ilfov condusă de conspiratorul Hubert Thuma a efectuat o vizită oficială la Parlamentul European, unde a fost primită de conjuratul Rareș Bogdan. Hubert Thuma i-a mulțumit lui Rareș Bogdan pentru invitație și organizare. La întâlnire au participat și elemente din PNL Argeș, unde lider este complotista Alina Gorghiu.

Cornel Ivanciuc