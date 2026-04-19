Un executor și zece jandarmi din Oradea sunt buni de legat

Dobitocia inundă România! Marți, trei ceasuri rele, un executor judecătoresc capsoman și un director arogant de la Primăria Oradea, precum și zece jandarmi înalți ca bradul și deștepți ca gardul au pus în executare o hotărâre judecătorească de evacuare (vădit nelegală și netemeinică, de altfel) într-un mod care va rămîne înscris în analele justiției românești.

A treia zi de Paști, cei doișpe prostănaci au intrat fuduli, în timpul slujbei de dimineață, într-o biserică romano-catolică (Maica Îndurerată) situată pe strada Roman Ciorogariu nr. 14, întimidându-i pe credincioșii prezenți, după care au dărâmat mutălește poarta mânăstirii alăturate (Sfântul Ștefan, Primul Martir) de la nr.16, deși, conform dispozitivului hotărârii puse în executare, trebuiau să-l evacueze pe abatele Rudolf Fejes Anzelm, șeful Prepoziturii Ordinului Canonic Premonstratens din Oradea, din spații pe care le-ar ocupa în imobilul situat la nr. 18, în care funcționează Colegiul Național Mihai Eminescu.

Sentință de evacuare, la presiune politică

Municipiul Oradea a formulat în cursul anului trecut o cerere prin care a solicitat Judecătoriei Oradea să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată, pentru lipsa de titlu, a pârâtului Fejes Rudolf Anzelm, împreună cu toate bunurile mobile ale acestuia, din imobilul situat în Oradea str. Roman Ciorogariu nr. 18, căruia în natură îi corespunde clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu împreună cu terenul aferent. Judecătoarea Anamaria Negrea de la Judecătoria Oradea (la care a fost transferată cu puțin timp înainte de la Judecătoria Marghita) s-a grăbit să soluționeze cerere la primul termen valid de judecată, respingând toate excepțiile, apărările și cererile de probațiune formulate de abatele Anzelm.

Astfel, prin sentința civilă nr. 691 din 29 ianuarie 2026 , pronunțată în dosarul Judecătoriei Oradea nr. 12605/271/2025, a fost admisă cererea formulată de reclamantul Municipiul Oradea și s-a dispus evacuarea pârâtului din imobilul situat în Oradea str. Roman Ciorogariu nr. 18. Aproape sigur au existat presiuni asupra Judecătoriei Oradea având în vedere că premierul Ilie Bolojan și ciracii săi de la Primăria Oradea voiau ca lucrările de reabilitare ale Colegiului Național Mihai Eminescu să înceapă în luna mai 2026. Valoarea totală a lucrărilor este de 26 de milioane de euro, din care 20 de milioane constituie fonduri europene. Bani mulți și așteptați cu nerăbdare de firme alese pe sprânceană groasă.

Judecătoarea Negrea nu a ținut cont că cererea a fost formulată în mod greșit din start atât cu privire la persoane cât și cu privire la bunuri, respingând nejustificat excepția lipsei calității procesuale pasive a pretinsului pârât. Deși se laudă că este licențiat în drept și are o haită de juriști în jurul său, în frunte cu atoateștiutoarea Eugenia Borbely, secretarul general al Municipiului Oradea, primarul Florin Birta a formulat acțiunea împotriva unei persoane fizice, abatele Anzelm, nu împotriva persoanei juridice care deține bunuri imobile (o biserică și o mănăstire), care sunt lăcașuri sacre, și bunuri mobile (veșminte, cărți și obiecte de cult) pe strada în cauză, care este Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens, înființat cu nouă secole în urmă.

Primăria și Judecătoria nu au ținut cont de faptul că, atât în perioada comunista cât și în perioada postcomunistă, Statul Român a recunoscut prin Departamentul Cultelor recte Secretariatul de Stat pentru Culte că Ordinul Premonstratens are personalitate juridică, având drepturile cultului ortodox majoritar și fiind arondat Bisericii Romano-Catolice, precum și că bunurile acestui ordin sunt insesizabile și imprescriptibile. Pe de altă, parte și Statul Român și Vaticanul (recte Curia Generalizia de la Roma) au confirmat că sediul Prepoziturii Ordinului Canonic Premostratens din Oradea se află pe strada Roman Ciorogariu nr. 16.

Minciunile gogonate ale primăriei și nevricalele unui executor depășit

Reprezentanții Primăriei, în frunte cu primarul Birta, au susținut în mod mincinos că Ordinul Premonstratens ar deține fără titlu încăperi care ar fi aparținut Colegiului Național Mihai Eminescu și ar fi fost utilizate de elevii acestuia. Sunt în discuție cinci încăperi care nu au fost folosite însă niciodată de elevii colegiului, făcând parte din clădirea mănăstirii, imobil situat în imobilul de la nr. 16, și fiind despărțite de colegiu printr-un perete zidit.

Aceste încăperi includ sacristia bisericii, locuința abatelui și biblioteca mănăstirii, fiind evident că nu au fost utilizate niciodată de colegiu. Primăria și Judecătoria nu au ținut cont că abatele Anzelm are contract de locațiune (închiriere) de două decenii pentru locuința sa din imobilul de pe strada Roman Ciorogariu nr. 16 și că această adresă este înscrisă ca domiciliu al său atât în cartea de identitate cât și pe listele electorale întocmite de Primăria Oradea. O simplă deplasare la fața locului ar fi clarificat aceste chestiuni, dar atât primăria cât și prima instanță au respins cererile formulate de pârâtul inventat în acest sens.

Primăria Oradea a angajat Biroului executorului judecătoresc Moza Gheorghe pentru punerea în executare a sentinței de evacuare a abatelui Anzelm. Probabil că s-a mizat pe faptul că acesta este persoană mai complexată și limitată profesional. Executorul angajat i-a transmis abatelui somația de rigoare, prin care a stabilit data de 23 februarie 2026, orele 10, pentru începerea executării. În ziua și la ora respectivă, deși era frig și ploua infernal, s-au adunat peste 200 de credincioși în fața bisericii și mănăstirii, care s-au rugat pentru abatele Anzelm și au protestat împotriva evacuării acestuia.

Au fost prezenți și vreo 12 jurnaliști de la ziare și televiziuni din România și Ungaria. Executorul judecătoresc și reprezentanții primăriei au trecut de două ori cu autoturismul prin fața locului executării silite, dar nu au avut curajul să oprească și să coboare. În jurul orelor 10,30, purtătorul de cuvânt al primăriei a anunțat amânarea executării după 6 aprilie, invocând ca pretext dorința de a nu afecta procesul de învățământ de la Colegiul Mihai Eminescu. De parcă nu era previzibilă o astfel de afectare dinainte. Mulți elevi s-au raliat atunci protestatarilor în pauze. Cel mai probabil, executorul și reprezentanții primăriei s-au temut să nu detoneze , în conjunctura internă și externă actuală, scânteia unei revolte de genul celei declanșate de evacuarea din Timișoara a pastorului Laszlo Tokes în decembrie 1989.

Târgul mârșav al UDMR și întoxicarea premierului Orban

A circulat și narativul că s-ar fi realizat o înțelegere pe sub masă între premierii Ilie Bolojan și Viktor Orban pentru a amâna evacuarea după alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie întrucât o extindere a scandalului cu motivație etnico-religioasă ar fi putut periclita votul pentru FiDeSz al maghiarilor din Oradea, din județul Bihor și din restul Transilvaniei. Tot ce este posibil, Victor Orban fiind ținut la curent în ultimii ani cu cazul Premonstratens de către liderii locali și naționali ai UDMR, îndeosebi de către președintele executiv al Bihor, deputatul Szabo Odon, și de către liderul central Kelemen Hunor, care l-au indus însă în eroare intoxicându-l că abatele Anzelm nu are dreptate.

UDMR s-a pretat la o astfel de mârșăvie pentru că a făcut o înțelegere prealabilă cu Ilie Bolojan și cu PNL Bihor să lase Primăria Oradea să-și facă hatârul cu mănăstirea Premonstratens în schimbul unui post de viceprimar municipal. De acest târg nu este străin nici șeful Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, episcopul Laszlo Bocskey. Cert este că interesele de partid ale UDMR primat în fața legii, adevărului și dreptății.

Executare silită bouleană

Evacuarea abatelui Anzelm a fost reprogamată pentru data de 14 aprilie, a treia zi a Paștelui ortodox, la două zile după alegerile din Ungaria, când a fost programată la orele 9. Executorul s-a prezentat foarte bățos împreună cu zece gealați de la Inspectorul Județean de Jandarmi Bihor, condus de locotenent-colonelul Ioan Bogdan, și cu directorul-adjunct Cristian Popescu de la Direcția Patrimoniu Imobiliar, despre care se vorbește că ar fi unul din cei mai aroganți și corupți funcționari din Primăria Oradea (este suficient să amintim în acest sens afacerea imobiliară Salca, legată de proiectul municipal Grădina Publică Nufărul). Deși nu aveau ce să caute în imobilul de la nr. 14, comandoul de execuție a intrat în Biserica Maica Îndurerată, în care se ținea slujba de dimineață și au refuzat să o părăsească, deși acest lucru le-a fost solicitat de mai mulți credincioși prezenți, inclusiv de către episcopul Laszlo Tokes și de un preot greco-catolic venit din județul Cluj în semn de solidaritate.

Mai mult, i-au întimidat vădit pe credincioșii prezenți la slujbă. Executorul complexat s-a găsit să dea și o replică batjocoritoare în Casa Domnului, clamând ,,Nu am venit la spovedanie.” Oameni fără niciun Dumnezeu. Văzând că există o anumită opoziție în biserică, executorul și ceilalți gealații săi au doborât poarta metalică de la nr. 16, la care este situată mănăstirea. Apoi au intrat în camerele în care se află sediul Prepoziturii Ordinului Premonstratens și domiciliul abatelui Anzelm, unde au inventariat bunurile mobile și au întocmit procesul verbal de executare silită taman în sacristia sfintei biserici.

Instanța de apel a sesizat anomaliile sentinței de evacuare și ale executării silite

În mod legal, având în vedere dispozitivul sentinței de evacuare, executorul Moza și ceilalți gealați aveau dreptul să intre și să facă acte de executare doar în imobilul de la nr. 18, respectiv în clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu, așa cum prevedeau dispozitivul sentinței de evacuare și somația de executare silită. După o zi de la primul termen fixat pentru evacuare și cu o zi înainte de termenul din 14 aprilie, executorul a fost avertizat inclusiv în scris de abatele Anzelm că există mai multe probleme de clarificat în legătură cu înțelesul și întinderea dispozitivului sentinței de evacuare, dar nu a ținut cont de acestea și i-a dat un răspuns persiflant, crezându-se un fel de buric al pământului.

Executorul putea amâna evacuarea câteva zile, având în vedere că pentru data de 16 aprilie era fixat termen pentru judecarea apelului abatelui Anzelm împotriva sentinței de evacuare. În data de 16 aprilie, judecătoarele din completul de apel au sesizat că există probleme deosebite legate de obiectul executării silite și au decis o deplasare urgentă la fața locului, urmând ca la termenul următor, care este 14 mai, să se pronunțe și asupra cererii de efectuare a unei expertize topografice în cauză.

De multe ori, graba strică treaba, iar Dumnezeu lucrează prin oameni. Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare, după 20 de ani de guvernare, târgul mârșav de la Oradea nefiindu-i de niciun folos. Kelemen Hunor, Szabo Odon și alți lideri UDMR apropiați de Orban și FiDeSz vor trebui să facă un pas înapoi. La evacuarea din 16 aprilie a asistat proaspătul deputat Laszlo Torozkai, președintele Mișcării Patria Noastră, care este al treilea partid care a intrat în Parlamentul Ungariei.

A doua zi, acesta i-a informat oficial pe președintele Ungariei, Tamas Suliok, pe premierul demisionar Viktor Orban și pe viitorul premier Peter Magyar despre problema Premonstratens de la Oradea și a sesizat Comisia Europeană în acest sens. Zilele premierului Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sunt numărate, iar lucrările pentru reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu nu vor putea demara în cursul lunii mai, judecarea apelului abatelui Anzelm putând dura până în toamnă si putând avea o altă turnură.

Colac peste pupăză, executorul judecătoresc Gheorghe Moza, directorul-adjunct Cristian Popescu și vajnicii jandarmi bihoreni implicați pot ajunge în pușcărie pentru săvârșirea infracțiunilor de violarea sediului profesional, violare de domiciliu, distrugere și abuz în serviciu. Probele cele mai pertinente și concludente sunt dispozitivul sentinței de evacuare și înregistrările video realizate marți, trei ceasuri rele. Nu s-ar fi ajuns aici dacă judecătoarea Negrea s-ar fi deplasat 200 de metri până la fața locului și dacă executorul Moza ar fi avut o minte mai destupată.

Valer Marian