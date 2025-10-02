Cântece, petrecere și voie bună la Divizia Contraspionaj a SRI
Postat la: 02.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În anii ‘90, Iurie Roșca era paspartuul Moldovei unioniste la București. România se deschisese la picioarele lui, Grupul de Dialog Social, portavocea intelighenței îl adula, gazetele stăteau la coadă să-i smulgă povețele din gură. Am fost unul dintre primii care i-au pus la îndoială sinceritatea și buna credință.
Am scris depre legăturile lui cu agenți KGB, ne-am înfruntat, era să ne batem. În rapoartele de activitate ale SRI se pomenea în treacăt despre FSB, urmașul KBG, ca despre un fluviu mare, un fel de Volgă care curge firesc de la deal la vale. Nu te pui cu Volga, te faci frate cu ea până treci puntea.
Ah, da, este firesc ca un fluviu mare să mai iasă din matcă, să inunde împrejurimile. Peste câțiva ani, Roșca și-a lăsat la garderoba istoriei blana de unionist și a îmbrăcat rubașca Armatei Roșii, ca ordonanță a ideologului Kremlinului, Aleksandr Dughin, promotor al teoriei eurasianiste, a spațiului rusesc de la Lisabona la Vladivostok.
A mai ajuns și coordonatorul site-ului Sputnik Moldova, principalul canal al propagandei Kremlinului în limba română. L-a însoțit pe Dughin la București, când și-a lansat cărțuliile în care se abera că românii și moldovenii nu au nimic în comun ca istorie și vorbesc o limbă diferită.
Ultima carte, "Destin Eurasianist", a fost lansată în aprilie 2017, un manifest antioccidental și antiatlantist de la cap la coadă. Rușii anexaseră Crimeea de trei ani, Dughin avea interdicție de intrare într-o mulțime de țări din vest, dar SRI n-avea nicio treabă, chiuia vesel "La Chilia-n port", de pe yaht, din rada portului Monte Carlo, apoi se muta când pe genunchii Laurei Codruța Kovesi, când pe ai lui Sebastian Ghiță.
Din când în când, mai expulza câte un palestinian în baza dosarului de om al Hamas sau al Hezbollah, trimis de la Tel Aviv de Shin Bet. În sfârșit, în 2020, SIS, Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei trimite la București dosarul KGB al lui Iurie Roșca, în baza căruia va primi interdicție de a mai intra în România 5 ani.
Până atunci, Divizia Contraspionaj a SRI n-a acreditat nici ca banc cretin că Roșca ar fi kaghebist. Același lucru s-a întâmplat cu Vlad Filat, Vlad Plahotniuc și Ion Ceban. Plahotniuc a intrat cel mai adânc în iatacul SRI și SIE, care se întreceau care să-l legene primul pe genunchi și să-i cânte balada ungurească "Așa-i românul când se-nveselește".
N-a contat că Plahotniuc avea interdicție de intrare în SUA. Că Vlad Filat făcuse armata într-o unitate militară a KGB. Că Ceban era pe față omul Kremlinului. A venit noiembrie, ultimul bal. Pe 12 noiembrie 2024, cu două săptămâni înainte de lansarea în cosmos a lui Călin Georgescu de pe cosmodromul TikTok, Ioan Chirteș, președintele Comisiei parlamentare pentru activități
SRI declara: "Până în prezent nu au fost identificate elemente de conţinut specifice campaniilor de propagandă sau dezinformare orchestrate de actori externi ostili la adresa României". O spunea în baza informărilor SRI.
Mă întreb, la ce slujește această adunătură de rebuturi în care pompăm aur, platină și diamante. Și dacă până la urmă, intuițiile președintelui nu sunt mai valide decât rapoartele de activitate ale SRI, care zac oricum necitite de patru ani, în sertarele Parlamentului.
Cornel Ivanciuc
