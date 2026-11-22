Studiu îngrijorător al Poliției: Pensionarii sunt victime sigure și sunt vânați direct de către escroci
Postat la: 22.11.2026 |
Potrivit unui studiu publicat sâmbătă de Poliția Română, peste 40% din pensionari au căzut pradă fraudelor online, în primele nouă luni ale acestui an. Au fost înregistrate infracțiuni cu un prejudiciu de peste 73 de milioane de lei și peste 8,5 milioane de euro.
Studiul „Analiza fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede" și analiza comparativă a datelor colectate și prelucrate, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2026, arată că vizați de fraudele cu investiții online au fost atât pensionarii, cât și persoanele angajate.
„La momentul comiterii faptei, 40,5% dintre victime erau pensionari, iar 38,9% erau persoane angajate", potrivit Poliției Române.
Potrivit studiului, mai mult de trei sferturi dintre victime (79%) proveneau din mediul urban, numărând 1.278 de persoane. Poliția transmite că mediul de rezidență influențează semnificativ riscul de victimizare prin această metodă.
Persoanele cu vârsta între 46 și 75 de ani au fost cele mai predispuse să devină victime ale fraudelor de acest tip, 64,1% dintre victime încadrându-se în acest interval. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 93 de ani, potrivit studiului.
Persoanele care au avut cel puțin studii medii au devenit cel mai des victime ale fraudelor cu investiții online (50,7% dintre victime), însă nici persoanele cu studii superioare nu au fost ferite de acest mod de operare (34,9%).
Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii, vârsta între 66 și 75 de ani.
În cadrul studiului au fost analizate date obținute din 1.624 de sesizări înregistrate la nivel național, din 1 ianuarie până în 30 septembrie 2026, datele fiind preluate de la DGPMB, dar și inspectoratele de Poliție județene din țară.
Cele mai populare scenarii erau acelea în care victimelor li s-a promis investirea sumelor de bani în acțiuni, însumând 872 de cazuri.
O parte dintre acestea, 385 de cazuri au reprezentat și operațiuni cu criptomonede, fiind vorba despre 385 de situații.
„Modul de operare cel mai des întâlnit în cazul fraudelor informatice cu investiții online a fost acela prin care victimelor li se solicita trimiterea de bani (80,5%), spre deosebire de faptele de acest tip comise în primele 9 luni ale anului 2024, când instalarea de aplicații reprezenta modul principal prin care victimele erau păcălite să trimită bani (66,05%)", informează Poliția Română.
În 1.346 de situații, prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 73.600.000 de lei.
În 260 de situații, suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de aproximativ 8.500.000 de euro.
„Poliția Română va continua activitățile de informare cu privire la noile moduri de operare care apar și acțiunile operative și investigative, pentru depistarea și tragerea la răspundere a celor care comit astfel de fapte", transmit autoritățile.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O teorie tulburătoare despre Univers prinde contur: Apar indicii care îi fac pe fizicieni să creadă că în spatele ideii de spațiu-timp se ascunde ceva foarte straniu
Spațiul și timpul par sa fie cele mai fundamentale elemente ale Universului. Ne deplasam prin spațiu, masuram timpul, ob ...
-
To be or not to be: Descoperire uriașă făcută într-o amplă cercetare științifică despre viețile anterioare
Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Virginia a scos la iveala o asociere surprinzatoare intre cir ...
-
Pentagonul publică alte imagini cu OZN-uri: Trei înregistrări separate arată nave care se mișcă extrem de ciudat
Pentagonul a publicat trei noi inregistrari video realizate de armata americana in Orientul Mijlociu, in cadrul campanie ...
-
Pastorul care i-a consiliat pe Bush, Obama și Trump spune că Apocalipsa este foarte aproape și dezvăluie care este principalul semn
Un pastor american care a avut acces la trei președinți ai Statelor Unite susține ca omenirea s-ar putea apropia de unul ...
-
Minunata Lume Nouă: Un bărbat a jucat GTA VI fără să atingă niciun buton, doar cu puterea minții. Totul a fost posibil datorită unui implantul cerebral
Tehnologia care parea desprinsa din filmele SF schimba radical viața persoanelor cu dizabilitați. Un participant la stud ...
-
Premieră în fizică: Două găuri negre cu comportament ciudat îi dau dreptate lui Einstein in Teoria Universului
O configurație cosmica desprinsa parca dintr-un scenariu SF a fost descrisa matematic de un fizician teoretician: doua g ...
-
O descoperire făcută în deșertul din Arabia Saudită schimbă istoria omenirii
O descoperire facuta intr-un deșert din Arabia Saudita ar putea schimba ceea ce știm despre metodele de vanatoare ale oa ...
-
Bomba nucleară sau epidemia imposibil de controlat? Care sunt cele mai periculoase arme dezvoltate vreodată
Cand se trage linie dupa un conflict, costul real al razboiului nu se vede in statisticile militare, ci in viețile oamen ...
-
Giganții de pe Wall Street se prăbușesc la fel ca la începutul pandemiei de COVID-19 - semn că iar se pune la cale "ceva" planetar
Wall Street a incheiat una dintre cele mai negre saptamani din ultimii ani, dupa ce acțiunile companiilor americane de t ...
-
În arhivele Cavalerilor Templieri din 1312 se menționează "sunetul care nu tace" legat de "cripta interzisă de la Stirling"
În primavara anului 1312, in timp ce ordinul Cavalerilor Templieri era dizolvat prin decret papal, un document cod ...
-
Musk: Schimbarea puterii în Ucraina, în 2014, a avut loc cu intervenția agențiilor americane
Antreprenorul și miliardarul american Elon Musk a facut aceasta afirmație intr-un interviu acordat ziarului The New York ...
-
Proiectul "Global Consciousness": Dovada unui câmp cuantic la care tot ce există e conectat - Generatoarele de numere aleatorii se blochează în timpul crizelor globale
În laboratoarele de elita ale Universitații Princeton, un grup de fizicieni a demarat un experiment care a sfidat ...
-
Hackerii amenință Nvidia că vor publica date confidențiale. Compania are termen până pe 28 noiembrie
Nvidia investigheaza un posibil incident de securitate dupa ce numele companiei a aparut pe site-ul unei grupari de hack ...
-
Au chip de om, piele artificială, prezintă știrile și pot vorbi în direct cu invitați în studio sau cu publicul. China a lansat doi roboți care țin locul realizatorilor si moderatorilor TV
Doi roboți umanoizi, cu piele bionica și infațișare aproape umana, au urcat pe scena unui eveniment internațional de pre ...
-
NASA cere ajutorul oamenilor de rând pentru a fotografia flashurile misterioase care apar deasupra furtunilor
Deasupra furtunilor, la zeci de kilometri deasupra norilor, pot aparea pentru o fracțiune de secunda niște lumini roșiat ...
-
Alertă maximă la FBI: Agenții AI folosiți de hackeri au pătruns într-una dintre cele mai importante baze de date ale SUA
O breșa de securitate lovește una dintre cele mai importante instituții de aplicare a legii din Statele Unite. Iar asta ...
-
Experții au descifrat mesajele ascunse de la întâlnirea Xi-Trump-Putin. Ce dezvăluie limbajul lor corporal
Cuvintele ne sunt utile sa transmitem unele mesaje. Însa felul in care ne privim, tonul pe care il folosim sau chi ...
-
Vitamina C ar putea rezolva problema mezelurilor cancerigene sau a cărnurilor umflate cu nitriți și nitrați
Vitamina C ar putea impiedica formarea in stomac a unor compuși cu potențial cancerigen, care pot aparea dupa consumul a ...
-
Cum se redesenează harta religiilor. Creștinismul e în fața unei schimbări istorice
Islamul ar putea deveni religia cu cei mai mulți adepți la nivel mondial in mai puțin de un deceniu, depașind creștinism ...
-
"E un război psihologic", spune Cristela după ce CAB a amânat decizia privind eliberarea lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, soția lui Calin Georgescu, izbucnește dupa ce Curtea de Apel București a decis sa amane decizia priv ...
-
Cum alegi o agenție de turism de încredere: 8 lucruri de verificat înainte să plătești
Ai ales deja perioada in care vrei sa pleci, poate te gandești la o plaja din Turcia, la mormintele faraonilor din Egipt ...
-
Reacția lui Raed Arafat după ce a ajuns în fața judecătorilor într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a fost trimis in judecata de procurorii militari, i ...
-
Sorin Chiriță preia președinția Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE S.A.). Componența Directoratului rămâne neschimbată
Sorin Chirița a preluat funcția de președinte al Directoratului SAPE incepand cu 19 noiembrie 2026, potrivit Deciziei Co ...
-
Ce este microsomnul, fenomenul care apare în creier pentru câteva secunde fără să-ți dai seama și care poate avea consecințe devastatoare asupra șoferilor
Un șofer poate parcurge sute de kilometri fara sa intampine nicio problema, iar la un moment dat, intr-o fracțiune de se ...
-
Arca lui Noe din Turcia revine în actualitate: Semnale radar ciudate și sol cu compoziție neobișnuită sub movila Durupınar. Ce spun ceretătorii despre descoperire
Sub movila Durupınar din estul Turciei au fost scoase la iveala fragmente de lemn carbonizat, iar cercetatorii se intrea ...
-
Proiectul gigant Neptun Deep din Marea Neagra încurcă total interesele americane ale "Culoarului Vertical" din Marea Egee
Proiectul romanesc de gaze Neptun Deep din Marea Neagra ii va consolida tarii incepand cu 2027 poziția de exportat ...
-
Paradoxul din România: Cum au ajuns românii mai săraci decât bulgarii, deși (deocamdată) salariile în țara noastră sunt mai mari
Salariul mediu brut anual in Romania l-a depașit pe cel din Bulgaria in 2025, dar venitul net obținut de un angajat roma ...
-
Apocalipsa Cuvântului: Internetul a devenit tot mai "artificial” în ultimul timp. Stocul de texte scrise de oameni online se va epuiza în următorii ani și AI se va antrena fără sens
Datele recente de la Cloudflare arata un prag istoric atins mult mai repede decat estima oricine: 57,5% din tot traficul ...
-
Te trec fiorii! Ce a prezis Călin Georgescu că se va întâmpla până la sfârșitul anului e de-a dreptul spectaculos
Calin Georgescu a susținut in 15 mai 2026 ca va avea loc o intalnire trilaterala intre Donald Trump, Vladimir Putin și X ...
-
Ce a văzut un cercetător după ce s-a izolat în întuneric și a luat ketamină. Viziunea sa din 1978 prinde contur în zilele noastre
Cu aproape 50 de ani inainte ca inteligența artificiala sa devina parte din viața de zi cu zi, un cercetator american de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu