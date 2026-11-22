Un pastor american care a avut acces la trei președinți ai Statelor Unite susține că omenirea s-ar putea apropia de unul dintre cele mai importante evenimente descrise în Biblie: întoarcerea lui Iisus Hristos.

Reverendul Samuel Rodriguez consideră că dezvoltarea accelerată a tehnologiei, dispariția treptată a banilor cash și posibilitatea apariției unui sistem de conducere global reprezintă elemente care merită privite prin prisma profețiilor biblice despre sfârșitul vremurilor.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației britanice Daily Mail, publicat în noiembrie 2026. Rodriguez susține că a doua venire a lui Hristos este „chiar după colț" și vorbește inclusiv despre Antihrist și despre fenomenul OZN-urilor.

Pastorul nu a indicat însă o dată pentru presupusa Apocalipsă și nici nu a identificat o persoană despre care să afirme că ar fi Antihristul.

Cine este pastorul care i-a consiliat pe George Bush, Barack Obama și Donald Trump

Samuel Rodriguez este pastorul principal al bisericii New Season Church din Sacramento, California, și președintele National Hispanic Christian Leadership Conference (NHCLC), o organizație care reprezintă comunități creștine evanghelice hispanice din Statele Unite.

Potrivit biografiei sale oficiale, acesta a oferit consiliere pentru trei președinți americani: George W. Bush, Barack Obama și Donald Trump. A participat, de asemenea, la mai multe ceremonii de învestire prezidențială.

Rodriguez este cunoscut și pentru implicarea sa în dezbaterile despre religie, politică, libertate religioasă și problemele comunității hispanice din America.

Banii cash, tehnologia și guvernul mondial, semnele care îl îngrijorează

De ce face legătura între plățile digitale și profețiile despre Antihrist

Unul dintre principalele argumente ale lui Samuel Rodriguez este legat de dispariția treptată a banilor fizici și extinderea sistemelor de plată digitale.

Pastorul face trimitere la capitolul 13 din Cartea Apocalipsei, în care este descris „semnul fiarei", asociat cu posibilitatea de a cumpăra și de a vinde. În interpretarea sa, o societate în care tranzacțiile sunt controlate prin sisteme digitale ar putea facilita apariția unui mecanism de control economic la nivel global.

Rodriguez consideră că tehnologia ar putea face posibilă o formă de coordonare mondială care, în trecut, ar fi fost foarte dificil de realizat.

„Cum ai putea face asta? Nu prin politică. Politica înseamnă fragmentare permanentă. Atunci prin ce? Prin tehnologie. Tehnologia se dezvoltă mai repede decât orice altceva de pe planetă", a explicat pastorul în interviul acordat Daily Mail.

Pastorul vorbește despre apariția unui sistem global

În viziunea sa, conectarea tot mai puternică a societăților prin tehnologie ar putea crea infrastructura necesară unui sistem de conducere mondial, pe care îl asociază cu profețiile despre Antihrist.

Rodriguez vorbește despre ceea ce numește „spiritul Antihristului", fără să indice însă un lider politic sau o personalitate publică drept întruchiparea acestuia.

El consideră că schimbările tehnologice și sociale trebuie privite cu atenție de comunitățile creștine, dar nu prezintă dovezi că aceste evoluții ar demonstra împlinirea profețiilor biblice.

OZN-urile și Răpirea Bisericii, o altă legătură surprinzătoare

Un alt aspect neobișnuit al declarațiilor sale privește interesul tot mai mare pentru obiectele zburătoare neidentificate și fenomenele aeriene inexplicabile.

Rodriguez consideră că discuțiile despre posibila existență a unor forme de viață extraterestră îi fac pe oameni să înțeleagă mai ușor ideea Răpirii Bisericii (Rapture), un eveniment descris în anumite interpretări creștine.

Potrivit acestei credințe, la revenirea lui Hristos, credincioșii ar urma să fie ridicați pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Pastorul face trimitere la capitolul 4 din Prima Epistolă către Tesaloniceni, unde este descrisă învierea celor morți în Hristos și întâlnirea credincioșilor cu Domnul.

Rodriguez a descris acest moment drept o imagine extraordinară a reunirii credincioșilor cu Iisus.

Trebuie subliniat că pastorul nu prezintă o legătură științifică între OZN-uri și evenimentele religioase. NASA precizează că nu există dovezi că fenomenele aeriene neidentificate au origine extraterestră.

Cât de mulți americani cred că Apocalipsa este aproape

Declarațiile pastorului apar într-un context în care credințele despre sfârșitul lumii sunt răspândite în Statele Unite.

Un sondaj Pew Research Center, realizat în aprilie 2022 pe un eșantion de 10.156 de adulți americani, a arătat că 39% dintre respondenți considerau că omenirea trăiește deja în „vremurile de pe urmă".

Procentul ajungea la 63% în rândul protestanților evanghelici. În același timp, 58% dintre americanii chestionați respingeau ideea că lumea se află în ultimele sale zile.

Cercetarea a arătat și că 55% dintre adulții americani cred că Iisus se va întoarce cândva pe Pământ. Totuși, numai aproximativ 10% considerau că acest lucru se va întâmpla probabil sau sigur în timpul vieții lor.

Datele demonstrează că asemenea credințe sunt prezente în societatea americană, dar nu confirmă existența unor semne obiective ale Apocalipsei, informează Pew Research Center.

Pastorul nu anunță o dată pentru sfârșitul lumii

Deși consideră că întoarcerea lui Hristos este foarte aproape, Samuel Rodriguez nu a oferit un calendar și nu a indicat o anumită perioadă în care ar urma să se producă acest eveniment.

El a încheiat mesajul cu un apel la trezire spirituală, pocăință și implicare în comunitate. În opinia sa, credincioșii nu ar trebui să se retragă din viața socială, ci să promoveze dreptatea, adevărul și iubirea față de ceilalți.

Există, de altfel, și un pasaj biblic important care avertizează împotriva încercării de a stabili momentul exact al revenirii lui Hristos. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 36, se precizează că nimeni nu cunoaște ziua și ceasul acelui eveniment.

Așadar, declarațiile pastorului reprezintă interpretarea sa personală asupra profețiilor biblice și a schimbărilor din lumea modernă, nu o predicție demonstrată științific privind sfârșitul lumii.