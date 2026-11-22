Tehnologia care părea desprinsă din filmele SF schimbă radical viața persoanelor cu dizabilități. Un participant la studiile clinice ale companiei Neuralink a reușit să joace cel mai așteptat joc al momentului, Grand Theft Auto VI (GTA 6), fără să atingă vreun buton, controlând acțiunea exclusiv prin semnalele creierului.

Atunci când gândurile sunt traduse în acțiuni

Într-un videoclip publicat de compania lui Elon Musk pe platforma X, bărbatul arată cum explorează regiunea Leonida, conduce bărci, intră în lupte și pilotează un hidroavion folosind doar gândurile. Implantul cerebral îi citește activitatea neuronală și traduce mișcările pe care el și le imaginează, relatează The Economic Times.

„Chiar acum îmi mișc degetul inelar. Bam, uitați-vă la asta!", exclamă el entuziasmat în timp ce personajul său din joc trage cu arma. Elon Musk a distribuit imaginile, rezumând momentul în câteva cuvinte: „Jucând GTA VI prin telepatie".

Un pas mare pentru persoanele cu dizabilități

Dincolo de performanța tehnologică, impactul real al acestui dispozitiv se vede în calitatea vieții pacientului. Înainte de a primi implantul Neuralink, bărbatul era nevoit să folosească un băț ținut în gură pentru a atinge ecranul unui iPad, ceea ce îi provoca constant dureri de maxilar. Astăzi, aceeași pasiune pentru jocuri video a devenit o experiență firească, lipsită de disconfort fizic.

Tehnologie aflată încă în stadiu experimental

Reprezentanții Neuralink au ținut să precizeze că acest dispozitiv este în continuare în fază de testare și nu a primit încă aprobarea oficială din partea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA sau a altor autorități medicale. Compania susține că imaginile prezintă experiența individuală a unui voluntar dintr-un studiu clinic, iar rezultatele pot varia de la un pacient la altul.