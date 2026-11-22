Pentagonul a publicat trei noi înregistrări video realizate de armata americană în Orientul Mijlociu, în cadrul campaniei administrației Trump de desecretizare a informațiilor despre fenomenele aeriene neidentificate (UAP). Imaginile, înregistrate în 2020, 2023 și ianuarie 2026, provin de la senzori militari în infraroșu și sisteme electro-optice.

Imaginile cu aparatele de zbor neidentificate

În cele trei filmări apar obiecte sau zone care se disting de fundal și sunt urmărite de sistemele de senzori ale armatei americane. Pentagonul le-a inclus în cea mai recentă tranșă de documente declasificate privind fenomenele aeriene neidentificate.

Cea mai recentă filmare, cu o durată de 54 de secunde, surprinde senzorul urmărind două dintre aceste obiecte. Imaginea este mărită, însă contactul este pierdut în mai multe rânduri, iar natura și originea fenomenelor nu au fost stabilite.

Înregistrările au fost transmise de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) către Biroul pentru Rezolvarea Anomaliilor în Toate Domeniile (AARO), structura Pentagonului responsabilă cu analizarea rapoartelor privind UAP.

Donald Trump a promis adevărul despre extratereștri

Noile imagini apar într-un moment în care administrația Trump accelerează publicarea documentelor guvernamentale privind OZN-urile și fenomenele aeriene neidentificate. Pentagonul a început în 2026 o serie de publicări succesive de documente, imagini și înregistrări video provenite din arhivele guvernamentale și militare.

Cea mai recentă tranșă, publicată pe 20 noiembrie, conține 43 de fișiere, dintre care 40 de documente și trei înregistrări video realizate de armata americană în Orientul Mijlociu. Este cea de-a opta tranșă de documente publicată în cadrul programului de desecretizare.

Demersul vine după ce Donald Trump a ordonat publicarea unor informații privind UAP, iar Pentagonul a continuat ulterior să desecretizeze materiale provenite din mai multe instituții americane.

Deși termenul „OZN" este folosit frecvent în spațiul public, documentele americane utilizează în principal denumirea UAP - „Unidentified Anomalous Phenomena". Publicarea acestor materiale nu reprezintă însă o confirmare oficială a existenței unor nave extraterestre. AARO precizează că, până în prezent, nu a identificat dovezi care să demonstreze existența unor ființe sau tehnologii extraterestre.

În schimb, administrația Trump a transformat desecretizarea acestor arhive într-unul dintre cele mai vizibile demersuri de transparență privind fenomenul OZN din istoria recentă a Statelor Unite. Iar Pentagonul a anunțat că publicarea documentelor va continua.