Culisele formării partidului prezidențial al lui Nicușor Dan

Eminența cenușie a creării facțiunii conservatoare din PNL nu este Hubert Thuma, ci Cătălin Predoiu. El este cel care a strâns aproape 20 de semnături, printre care se regăsesc numele lui Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan sau Hubert Thuma, pentru a justifica și susține formarea guvernului Veștea împreună cu PSD.

Eșecul formării guvernului Tomac a accelerat procesul coagulării mișcării dizidente și a scos-o oficial la vedere. Negocierile secrete dintre președinte și Adrian Veștea, peste capul lui Ilie Bolojan, trebuiau să dea semnalul luptei din interiorul PNL, dar nu ca facțiunea conservatoare să părăsească acum formațiunea.

Obiectivul tactic al facțiunii a fost de a părăsi PNL la un moment dat, când fermenții nemulțumirii împotriva politicilor de partid ale lui Bolojan vor fi contaminat masiv formațiunea. Iar obiectivul strategic este de a coagula un partid prezidențial, format din nucleul aripii conservatoare, în tandem cu PSD - Grindeanu.

Reacția energică a lui Bolojan și contramăsurile luate de acesta, de securizare a majorității care i-a rămas fidelă, a surprins total nepregătită facțiunea lui Predoiu. Primul gest pe care l-a comis Predoiu a fost să demisioneze din funcția de prim vicepreședinte.

Al doilea, să blocheze reformele interne adoptate de echipa lui Bolojan la congresul extraordinar. Al treilea, să conteste în instanță procedurile oficiale de excludere a liderilor grupului dizident, semn că mișcarea tactică de rupere a PNL nu era cea scontată și nici îndeajuns de coaptă.

Al patrulea, să apară alături de Nicușor Dan și de strategul deciziilor politice dezastruoase în criza formării guvernului, consilierul Marius Lazurcă, pe 20 iunie, la ceremonia de acordare a pavilionului corvetei „Contraamiral August Roman", desfășurată la Istanbul.

Afișarea publică a lui Predoiu în delegația prezidențială a funcționat ca o validare directă a statutului său de principal consilier și partener de încredere al președintelui. A fost semnalul dat în teritoriu liberalilor ezitanți că Predoiu vorbește direct în numele Cotroceniului.

În culisele se discută din nou despre numirea lui Predoiu la conducerea SRI, nu atât ca recompensă pentru opera ruperii PNL, ci pentru a coordona cu instrumentele intelligence pe care le va avea la îndemână, formarea în teritoriu a bazei partidului prezidențial, alături de un fost director SRI.

Bază care va smulge una după alta organizațiile locale ale PNL. Partidul prezidențial va fi condus de o troică din care vor face parte Alina Gorghiu și Rareș Bogdan, care deja a început să apară în anturajul președintelui, așa cum au relevat fotodocumentele publicate în media.

Cornel Ivanciuc