Sute de persoane s-au adunat în fața Catedralei din Funchal, Madeira, convinse că vor asista la unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale anului: nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Zvonurile apărute în presa internațională au alimentat așteptările fanilor, însă realitatea a fost cu totul altă.

Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele zile, ceremonia ar fi trebuit să aibă loc pe insula natală a starului portughez, iar Catedrala din Funchal era indicată drept locația aleasă pentru marele eveniment. Restricțiile de acces din jurul bisericii au făcut ca zvonurile să pară și mai credibile pentru cei prezenți.

În cele din urmă, cei care au așteptat ore întregi să îi vadă pe Cristiano Ronaldo și Georgina au avut parte de o surpriză de proporții. În locul celebrului cuplu, la catedrală și-au făcut apariția Nicole și Fabio, doi portughezi stabiliți în Franța, care reveniseră acasă pentru propria nuntă.

Situația a fost tratată cu umor de invitații mirilor. Aceștia au remarcat că este greu de crezut că o eventuală nuntă a lui Ronaldo s-ar fi desfășurat fără măsuri impresionante de securitate și fără o organizare discretă, specifică unui eveniment de asemenea amploare.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez nu au confirmat niciodată oficial că urmează să se căsătorească în Madeira, însă speculațiile au fost suficiente pentru a transforma o nuntă obișnuită într-un eveniment viral. Legătura puternică a fotbalistului cu insula pe care s-a născut a făcut ca informația să pară plauzibilă pentru mulți dintre fanii săi. Astfel, ziua care trebuia să fie despre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-a transformat într-un moment memorabil pentru doi miri anonimi.