Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Ucrainei după incidentul cu drona. Kievul: „Nu am vizat în mod deliberat teritoriul bulgar"

Ministerul de Externe de la Sofia a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria după incidentul produs sâmbătă în apropierea graniței cu România, unde o dronă s-a prăbușit la mică distanță de o conductă strategică de gaze.

Întâlnirea este programată pentru luni, deoarece ambasadoarea Olesea Ilașciuk se află în prezent la Kiev.

Ministerul bulgar al Apărării a transmis că aparatul este de un tip folosit pe scară largă de forțele armate ucrainene. În același timp, autoritățile de la Sofia precizează că, în acest moment, nu există indicii că incidentul ar fi fost unul deliberat. Drona s-a prăbușit într-un câmp de floarea-soarelui, în apropierea punctului de trecere a frontierei Kardam, la granița cu România.

Kievul a transmis că armata ucraineană nu a direcționat intenționat nicio aeronavă spre Bulgaria. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghi Tîhîi, a precizat că autoritățile ucrainene sunt în contact cu partea bulgară pentru clarificarea circumstanțelor.

El nu a confirmat însă oficial că drona ar fi fost ucraineană. Incidentul a atras atenția și din cauza locului în care s-a produs explozia. Potrivit premierului bulgar Rumen Radev, resturile aparatului au fost găsite la aproximativ 1.000 de metri de o stație de comprimare aflată pe traseul gazoductului Trans-Balcanic.

Nu au fost raportate victime. Autoritățile bulgare continuă ancheta pentru a stabili proveniența exactă a dronei și traseul urmat înainte de prăbușire.