Despre dosarul Nordis, la timpul său…

Dosarul penal de la DIICOT, deschis la cererea a nu mai puțin de 300 de păgubiți, contra acționarilor, managerilor și societăților din grupul Nordis, este activ și extins, cu mulți inculpați și prejudiciu mare, dar fără trimitere în judecată anunțată.

Grindeanu nu este parte în acest dosar.

Există doar o plângere separată la DNA care îi vizează pe Grindeanu, Ciolacu, Simonis, dar fără evoluții publice majore.

Probabil că „evoluțiile” vor veni la momentul potrivit. Mai precis, atunci când Grindeanu, ca premier, nu se va comporta corespunzător.

Acesta este mereu riscul de a pune în fruntea bucatelor politicieni vulnerabili. Secta bolojanian - useristă avea de toate: CV - uri cețoase, dosare penale, conflicte de interese, sete de sinecuri, plăcerea de a face rău altora (Schedenfreude). Dar erau (și sunt) susținuți de pletora de ONG - uri care fac parte din complexul industrial al cenzurii și care, până de curând, au controlat justiția și narativul statului de drept (care era, de fapt, statul de “drepți”). De aceea, membrii sectei erau protejați. De aceea, membrii sectei sunt, acum, uluiți că li se întâmplă unora din secta lor să fie în cătare: Ciucu și Fritz sunt proba că sistemul judiciar a întors armele. Da: sistemul judiciar a fost transformat în armă politică, dar acum țeava puștii țintește secta bolojanian-useristă.

Cu Grindeanu & co, treaba e simplă. DNA are acest gen de personaje pe lista de trofee de pus la cureaua lată. Dosare se vor face rapid, ca să aibă publicul ce viziona și să uite de sărăcie și faliment.

Apropo…

Față de grupul Nordis se derulează mai multe toxice proceduri de insolvență. Și acolo sunt niște chestii interesante, dar să așteptăm prima decizie majoră de luat de către Grindeanu, ca premier. Atunci vor ieși la iveală și chestiile nașpa din dosarele insolvenței Nordis.

Later edit: aflu acum de la colega mea, Georgiana Teodorescu, ceva foarte interesant. În comisia House a fost prezentat un raport de către un expert de la IGPR, unde s-a prezentat și cazul Nordis.

Gheorghe Piperea