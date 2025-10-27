Din Catedrala Neamului a lipsit... Neamul!
Postat la: 26.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai toată lumea creștină s-a uitat cu admirație și smerenie la Sințirea Catedralei Neamului, a cărei construcție judiciară a fost pusă chiar de către Regele Carol I, ca o jertfă și recunoaștere a eroismului românilor în Marele Război pentru Independența Regatului României 1877-1878.
Recunosc cu smerenie că Preafericitul Daniel a reușit cu efortul financiar al tuturor românilor să finalizeze Catedrala a Mântuirii Neamului, cale deschisă de regele Carol I. P.F. Daniel a mai reușit deasemenea să canonizeze 14 afinți ai închisorilor comuniste. Cu această faptă se poate prezenta la fel de smerit în fața Lui Dumnezeu la Marea Chemare. Dar să te folosești de toți banii românilor ca să te faci Preafericit ctitor, e un lucru care te face mirean de clacă.
În Catedrală au fost invitați circa 2500 de mireni cu girofar și nu Neamul românesc. Au fost invitați la interior niște găinari ordinari cei care cu 2-3 ani în urmă strigau în stradă "Noi vrem spitale, nu catedrale!". Acum îl pupau pe Preafericit pe toate odăjdiile. Iau făcut și temenele cu prima-concubină pe post de preoteasă a soarelui. Acum NU mai este "Marele Alb"? Cum ziceau lătrăii lui Mucușor cu el în frunte? "Marele Alb" era cel care distruse-se România și furase enoriașii cinstiți.
Nu am avut o mare aplecare spre lucrarea spirituală - și nu vorbesc de cea lumească- a lui Daniel. Dintr-un motiv f simplu, a fost uns șef de către gașca Coldea-Băsecu în 2007, în dauna unui Sfânt al închisorilor comuniste pe nume Bartolomeu Anania. Și asta deoarece Daniel e primul - să nădăjduim și ultumul Patriarh al BOR - care nu a făcut penitență ca monah nici măcar 24 de ore. Trist, foarte trist. Un individ care în 1978 a făcut masterul într-o țară "profund" ortodoxă, Elveția și doctoratul într-o altă țară de același rit; Franța.
Vedeți acum de ce au fost invitați generalul negru Coldea și turnătorul BăSecu? Pe când cei care au construit Catedrala stăteau după gardurile jandarmeriei, impostorii, trădătorii și antihriștii erau în fața PreaFericirii Sale și mângâiați pe cap de același ... Daniel! Trist f trist.
Nici o conștiință a Neamului NU a fost prezentă în incintă, ci după garduri. De ce ? Pentru că Daniel este un Patriarh de unică folosință , așa cum a instituit și lingurițele de unică folosință la Sfânta Liturghie în timpul plandemiei. De ce nici conștiință a Neamului nu afost invitată în sală? UN genail artist ca Dan Puric de exemlu? Prințul Bogdan Cuza de exemplu? Marele artist Voiculeț, imensul Florin Piersic, genialul artist Dorel Vișan, genialul actor Florin Zamfirescu și multe alte conștiințe.
Am să vă spun că atunci când sovieticii au pus cizma comunistă pe poporul român era obligatoriu ca taote instituțiile publice să pună pe peretele principal portretele idelogilor și ocupanților în frunte cu Marx, Engels, Lenin, Ana Puker, Dej etc. Așa s-a petrecut și la o judecătorie din capitală unde tocmai se derula un proces de divorț între un țigan și piranda lui. După 11 ani de convețuire și 10 copii la inventar, țiganul divorța din motiv că piranda e prea proastă. Judecătorul: "Mă țigane după atâta timp ai realizat că piranda e prostă? Da dom șef, e f proasă. Ia întrebați-o ceva să vedeți ce proastă e." La care judecătorul o întreabă pe pirandă: "Ia zi măi Luluța, cine e ăla primu după perete, ăla cu barbă?" "Păi cin să fie domnu jude, tre să fie regele". La care țiganu explodează în hohot de râs: "V-am zis domnu jude că e prostă rău. Ce dracu să caute regel între golanii ăia!"
Așa e, ce să caute un geniu ca Puric, ori un prinț cum e Cuza, un geniu ca Dorel Vișan, între golanii ăia invitați la Catedrală? Îl vedeți pe Puric între Băsecu și Mucușor Harpalete? Ori între securiciul Coldea și omul rușilor Eugen To(l)omac? Așa ziceam și eu!
Marian Gârleanu
PS. Daniel Ciobotea a reușit să transforme Catedrala Mântuirii Neamului în Catedrala Mântuirii Neamului.... prost!
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (I)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitatile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Ce a răspuns Serviciul de Informații al Ucrainei cu privire la George Simion
Va reamintim ca interdicția de calatorie in Ucraina primita de George Simion in 2024 nu are nicio legatura cu vreo intal ...
-
Talpa Iadului s-a năpustit cu furie asupra Catedralei Naționale, cu lozinca "Vrem spitale, nu catedrale!"
Catedrala a costat din bani publici 200 milioane euro. Bateria de rachete "Patriot" pe care am dat-o Ucrainei ne-a costa ...
-
Marele Joc geopolitic dintre Putin, Trump și Xi: "pase în trei cu schimb de locuri"
Deși cam toata lumea interesata a perceput ca, imediat dupa realegerea lui Trump, jocul geopolitic mondial s-a azimutat ...
-
Totalitarismul se instalează treptat
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da ...
-
România, țara în care sare se extrage cu Excelul. Noii „profesioniști" de la Salrom - trei povești fără pic de halit
În Romania, competența e o noțiune elastica. Uneori se intinde pana la absurd, alteori se dizolva complet in soluț ...
-
Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care planuiau acțiuni de sabotaj pe teritoru ...
-
Ce arme exportăm în Ucraina
Romania nu a depașit nivelul de secretomanie din martie 2023. Cand jurnalistul Stephen Sackur de la BBC il intreba pe mi ...
-
Principalii sfatuitori ai presedintelui
In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori co ...
-
Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!
Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproa ...
-
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este un cutremur geopolitic. Și epicentrul e Viktor Orbán
Ungaria, o țara mica, joaca la masa celor mari. Orbán se pozeaza cu liderii celor mai puternice armate din lume. ...
-
Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Marturisesc faptul ca, deși m-a bucurat enorm și am apreciat in mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și J ...
-
Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
În momentul actual, nicio țara vecina - sau de pe mapamond - nu afișeaza o atitudine belicoasa fața de țara noastr ...
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
-
Mache Dobrogea Great Again!
Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminatorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. Dupa ce l-a ...
-
Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Exista foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor exista ...
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu