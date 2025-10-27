Din Catedrala Neamului a lipsit... Neamul!

Mai toată lumea creștină s-a uitat cu admirație și smerenie la Sințirea Catedralei Neamului, a cărei construcție judiciară a fost pusă chiar de către Regele Carol I, ca o jertfă și recunoaștere a eroismului românilor în Marele Război pentru Independența Regatului României 1877-1878.

Recunosc cu smerenie că Preafericitul Daniel a reușit cu efortul financiar al tuturor românilor să finalizeze Catedrala a Mântuirii Neamului, cale deschisă de regele Carol I. P.F. Daniel a mai reușit deasemenea să canonizeze 14 afinți ai închisorilor comuniste. Cu această faptă se poate prezenta la fel de smerit în fața Lui Dumnezeu la Marea Chemare. Dar să te folosești de toți banii românilor ca să te faci Preafericit ctitor, e un lucru care te face mirean de clacă.

În Catedrală au fost invitați circa 2500 de mireni cu girofar și nu Neamul românesc. Au fost invitați la interior niște găinari ordinari cei care cu 2-3 ani în urmă strigau în stradă "Noi vrem spitale, nu catedrale!". Acum îl pupau pe Preafericit pe toate odăjdiile. Iau făcut și temenele cu prima-concubină pe post de preoteasă a soarelui. Acum NU mai este "Marele Alb"? Cum ziceau lătrăii lui Mucușor cu el în frunte? "Marele Alb" era cel care distruse-se România și furase enoriașii cinstiți.

Nu am avut o mare aplecare spre lucrarea spirituală - și nu vorbesc de cea lumească- a lui Daniel. Dintr-un motiv f simplu, a fost uns șef de către gașca Coldea-Băsecu în 2007, în dauna unui Sfânt al închisorilor comuniste pe nume Bartolomeu Anania. Și asta deoarece Daniel e primul - să nădăjduim și ultumul Patriarh al BOR - care nu a făcut penitență ca monah nici măcar 24 de ore. Trist, foarte trist. Un individ care în 1978 a făcut masterul într-o țară "profund" ortodoxă, Elveția și doctoratul într-o altă țară de același rit; Franța.

Vedeți acum de ce au fost invitați generalul negru Coldea și turnătorul BăSecu? Pe când cei care au construit Catedrala stăteau după gardurile jandarmeriei, impostorii, trădătorii și antihriștii erau în fața PreaFericirii Sale și mângâiați pe cap de același ... Daniel! Trist f trist.

Nici o conștiință a Neamului NU a fost prezentă în incintă, ci după garduri. De ce ? Pentru că Daniel este un Patriarh de unică folosință , așa cum a instituit și lingurițele de unică folosință la Sfânta Liturghie în timpul plandemiei. De ce nici conștiință a Neamului nu afost invitată în sală? UN genail artist ca Dan Puric de exemlu? Prințul Bogdan Cuza de exemplu? Marele artist Voiculeț, imensul Florin Piersic, genialul artist Dorel Vișan, genialul actor Florin Zamfirescu și multe alte conștiințe.

Am să vă spun că atunci când sovieticii au pus cizma comunistă pe poporul român era obligatoriu ca taote instituțiile publice să pună pe peretele principal portretele idelogilor și ocupanților în frunte cu Marx, Engels, Lenin, Ana Puker, Dej etc. Așa s-a petrecut și la o judecătorie din capitală unde tocmai se derula un proces de divorț între un țigan și piranda lui. După 11 ani de convețuire și 10 copii la inventar, țiganul divorța din motiv că piranda e prea proastă. Judecătorul: "Mă țigane după atâta timp ai realizat că piranda e prostă? Da dom șef, e f proasă. Ia întrebați-o ceva să vedeți ce proastă e." La care judecătorul o întreabă pe pirandă: "Ia zi măi Luluța, cine e ăla primu după perete, ăla cu barbă?" "Păi cin să fie domnu jude, tre să fie regele". La care țiganu explodează în hohot de râs: "V-am zis domnu jude că e prostă rău. Ce dracu să caute regel între golanii ăia!"

Așa e, ce să caute un geniu ca Puric, ori un prinț cum e Cuza, un geniu ca Dorel Vișan, între golanii ăia invitați la Catedrală? Îl vedeți pe Puric între Băsecu și Mucușor Harpalete? Ori între securiciul Coldea și omul rușilor Eugen To(l)omac? Așa ziceam și eu!

Marian Gârleanu

PS. Daniel Ciobotea a reușit să transforme Catedrala Mântuirii Neamului în Catedrala Mântuirii Neamului.... prost!