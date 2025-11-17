Lupii tineri ai NATO vor distruge acvariul strategic al Mării Negre creat de Rusia
Vechii specialiștii în planificare strategică și operațională sunt primii care nu pricep limbajul noilor planificatori. Sunt primii, care când silabisesc Strategia Națională de Apărare, urlă ca apucații că ăsta este un document politic minor, scris de cineva care nu folosește limbajul de specialitate.
Or, în strategie scrie citeț că începând cu anexarea Crimeei, Rusia a modificat echilibrul strategic la Marea Neagră, prin crearea unor noi capacități anti-acces și interdicție de zonă (A2AD). Aici s-a blocat planificarea operațională în vechii strategi. Dacă ar fi înțeles că A2 afectează mișcarea către un teatru de operații, ar fi priceput că AD blochează mișcarea într-un teatru de operații. A2/AD creează un acvariu strategic sau operațional în Marea Neagră prin combinații de sisteme de intelligence, supraveghere și recunoaștere, sisteme de lovire ofensive și defensive, și operațiuni de diversiune.
Imaginați-vă că Rusia a ajuns la gurile Dunării, că Marea Neagră este lac rusesc partajat cu Turcia. Un război de degajare a acvariului strategic creat de Rusia în Marea Neagră, împotriva apărării A2/AD, este iminent. Ehehei, strategii lu' pește, a sosit vremea lupilor noștri tineri, școliți la Academia West Point.
Ce vor face lupii tineri? Vor combina strategii multi-domeniu, la început cu mijloacele războiului cibernetic și electronic, pentru a străpunge apărarea stratificată a adversarului. Lanțul inamicului va fi rupt prin utilizarea suportului decizional bazat pe inteligență artificială, sisteme fără pilot și a datelor în timp real pentru a scurta timpul dintre identificarea și neutralizarea țintelor.
Puterea de foc convențională va utiliza în situații limită rachetele cu rază lungă de acțiune, minele navale, rachetele antinavă și sistemele avansate de apărare aeriană. Operațiunile multi-domeniu vor coordona un atac aerian, terestru, maritim și spațial. Războiul de degajare a acvariului Mării Negre a început de când Ucraina folosește cu succes rachetele de croazieră antinavă Neptun și drone sau rachete-drone de diverse tipuri, pentru a ataca activele navale rusești în Marea Neagră.
Strategia Națională de Apărare are în vedere înzestrarea flotei militare a României și va impune măsuri pentru creșterea capacității de producție a șantierelor navale pentru a acoperi necesitățile de nave militare și pentru paza de coastă. Strategia este un text ad usum delphini, numai pentru mințile insuficient pregătite pentru a face față provocărilor războiului modern.
Pentru lupii tineri, vor fi exerciții de rutină acțiuni precum Implementarea Abordării Strategice a UE pentru Marea Neagră, sau obiectivul ca România să găzduiască un Centru de Securitate Maritimă, ceea ce îi va descuraja pe arhitecții conceptului strategic A2AD ai Rusiei.
Cornel Ivanciuc
