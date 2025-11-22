Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Postat la: 22.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Afirmaţia din titlu vine în completarea explicaţiei faptului că Georgescu era filat prin '97 de Direcţia Siguranţă Militară a MApN, adică de contrainformaţiile militare, mai precis, direcţia care se ocupă de cadrele militare active, în rezervă şi retragere din minister.
Informaţia cu filajul a fost aruncată anul trecut în spaţiul public de Cornel Ivanciuc, dar practic a fost ignorată de presă. Eu n-aş avea certitudinile domnului colonel pînă la nişte probe concrete, din mai multe motive. Informaţiile şi contrainformaţiile militare şi-au depăşit mereu sfera de atribuţii, ba chiar au avut grijă să treacă portiţe în legea de organizare şi funcţionare a MApN, am mai scris despre asta de mai multe ori, nu mai reiau.
Îi găsim de-a lungul anilor cam peste tot în zona civilă, de la presă pînă la politică. Aşa încît, există şi varianta ca Georgescu să fi picat atunci fie pe filajul altor cadre din MApN, fie pe filajul cuiva din civilie, nu ştim. Ivanciuc scria atunci că Georgescu s-a întîlnit cu un ofiţer GRU într-o casă conspirativă supravegheată de un maior din cadrul Direcţiei Siguranţă Militară. Casa era supravegheată, nu Georgescu, conform celor scrise de Ivanciuc.
Mai mult, în acel an, Georgescu era secretar de stat la mediu, sub Frunzăverde, un minister condus dintotdeauna de rezervişti ai sistemului de prin toate serviciile. Dacă Georgescu ar fi fost subiectul unui dosar informativ dedicat lui, cred că pînă acum am fi avut mult mai multe informaţii lansate în spaţiul public prin diverşi jurnalişti sau influenceri. Însă e la fel de posibil ca info militare să fi fost cu ochiul pe Frunzăverde care era fezandat să preia funcţia de ministru al apărării.
Acum, că Georgescu este cel puţin colaborator al unui serviciu de informaţii, asta da, putem fi siguri. Am scris şi eu, au scris şi alţii. Nici nu se poate altfel, avînd în vedere biografia lui. Al cărui serviciu încă nu ştim şi deocamdată sînt sceptică privind faptul că vom şi afla al cui.
Pe de altă parte, în sprijinul certitudinilor domnului colonel, nu avem cum să nu remarcăm că principalul finanţator al lui Georgescu este un individ care a fost protejat în afaceri de mercenariat de către informaţiile militare, şi acest lucru este dincolo de orice fel de dubiu. Şi despre asta am scris, nu mai reiau. Dar putem să ne reamintim, în completare, faptul că atunci cînd Iohannis a declasificat rapoartele de la servicii, printre documente nu s-a regăsit şi vreun raport al DGIA. Fie nu a fost înaintat unul, ceea ce îmi e al naibii de greu să cred, fie nu a fost declasificat tocmai fiindcă Georgescu este rezervistul lor sau poate colaborator.
Una peste alta, în acest moment există prea puţine informaţii concrete şi verificate privind apartenenţa lui Georgescu la o structură militară din sistemul naţional de securitate, deşi argumente în acest sens sînt şuvoaie. Iar dacă s-ar admite public această apartenenţă, implicaţiile ar fi zdruncinătoare, fiindcă ar fi teribil de greu de crezut că Georgescu a făcut tot ce a făcut fără suportul logistic, informativ, relaţional şi cum mai vreţi al acelei structuri. Sînt curioasă cu ce va ieşi preşedintele Nicuşor la înaintare. Dar nu mă aştept la nimic zdruncinător. Aşa, ca fapt divers, oare de ce o fi reluat Antena 3 acum, după mai bine de un an, povestea cu postarea lui Ivanciuc?
Daniela Iuliana Tobă
-
