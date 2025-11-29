Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
Postat la: 29.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
E un deja-vu în toată această poveste. Este povestea cu diploma care e reală, e vina lui. A făcut ceva care nu se face. Trebuia să nu se facă ministru dacă știa că are problema asta. Dar el a fost făcut. A fost lucrat de o branșă a serviciilor. E normal ca în postul în care era și unde e bătălia asta uriașă pe contracte, în care România a intrat în angrenajul ăsta al NATO care se înarmează.
Sunt bani mulți. Și, sigur, a nemulțumit una din găști, unul din personajele importante care a plecat supărat de la el din birou pentru că l-a refuzat. Și i-a plătit-o. Chestia asta va ieși destul de repede la suprafață. Nu este, vai doamne, am descoperit o diplomă în neregulă și îl dăm afară. Sau îi facem mizerii sau îl obligăm să demisioneze. Moșteanu a vrut să își facă treaba. Era incomod.
Au fost multe dosare fierbinți care au fost amestecate în cariera lui de ministru. Era o figură care, impresia mea e că făcea față, era ba la Bruxelles, ba la Kogălniceanu, era peste tot pe unde se discutau lucrurile astea importante și părea că, în sfârșit, ăștia și-au găsit ministru. Am auzit expresia asta. Asta este. În politică mai sunt și morți care rămân pe câmp. Astea sunt vendetele politice. A plătit! A plătit și pe greșelile lui, trebuie să spunem asta. E ridicol să mergi într-o funcție înaltă și să nu ai diplomă. Dar era capabil.
Pe de altă parte, politica nu ține neapărat de diploma de pe peretele de acasă. Diplomă îți trebuie să fii avocat, nu ministru. Așa că părerea mea este că a fost făcut. Ce a pățit Moșteanu, poate păți orice ministru, inclusiv prim-ministrul. Toți vor fi mai circumspecți și este clar că mâna lungă a serviciilor e acolo. Și trebuie să fie atenți ce zic, pe ce pun rezoluția, pe ce «da», pe ce «nu», pe ce om puternic deranjează, ce gașcă puternică deranjează și cu cine merg.
Aici e politică. Deja aici nu mai este o chestiune de «doi cu doi fac patru». Nu fac niciodată patru. Este un moment foarte dificil pentru cel care vine după Moșteanu. Sunt contracte, intră mulți bani în țară. Sunt mulți cei care vor să pună botul, cărora le curg balele după miliardele care vor veni la București. Așa că trebuie să ne așteptăm că vor scoate cuțitele pe masă. S-ar putea să mai vedem miniștri sacrificați.
Stelian Tănase
-
Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!
Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ...
-
Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Macronismul inseamna taierea punților peste Atlantic și investiția intr-un set de izmene pe calator luat din Place Vend& ...
-
Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?
În numele interesului public, aș vrea sa aflu cine este patriotul roman din cadrul Parchetului General, care a dec ...
-
Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Din acest punct de vedere semnalez doua știri de presa din ultimele trei zile ce vizeaza cei doi giganți energetici, Luk ...
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
-
Strategia Națională de Apărare: 40 de pagini de mizerabilă filosofie globalistă
Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAȚ) a dat publicitații Proiectul de strategie de aparare pe care il propune spre ...
-
Globaliștii s-au vopsit peste noapte în suveraniști!
Liderii globaliști, care guverneaza impotriva intereselor țarilor pe care le conduc, se auto-intituleaza, peste noapte, ...
-
Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticalos, de-a dreptul. Faptul ca apare ...
-
Lupii tineri ai NATO vor distruge acvariul strategic al Mării Negre creat de Rusia
Vechii specialiștii in planificare strategica și operaționala sunt primii care nu pricep limbajul noilor planificatori. ...
-
We all living in America...
Într-o zi insorita de toamna tirzie, trei candidați la primaria capitalei primesc o invitație magica: o chemare la ...
-
Lăsați orice speranță voi, cei care intrați în Bosnia și Herțegovina
Țara asta este o holograma a fostei Iugoslavii și un muzeu de aberații in aer liber. Este un purcel umplut cu miel, iar ...
-
Bolojan nu mai are niciun Dumnezeu
Ilie Bolojan e consecvent ca boul și merge in continuare cu capul inainte in cazul Ordinului Canonic Premonstratens din ...
-
Ceardașul deputatului Cozma și vărului Pușcaș cu AUR
Deputatul liberal Adrian Cozma, președinte al filialei județene Satu Mare și vicepreședinte national al PNL, revin ...
-
Procedura "Hellvig": Anton Rog, cu ce anume te ocupi dumneata?!
Ieri dupa-amiaza, la doua-trei ore dupa ce am realizat analiza referitoare la intervenția pentru compromitere a Intelige ...
-
Domnul Slow-motion... E foarte bine. Slava!
Cazurile Bogos-Barbu-Bolojan și Isaila-Berceanu-Moșteanu aveau ceva ciudat, un aer de improvizație și graba. Pareau facu ...
-
Campania actuala pentru București va fi dominată de proiecte și atacuri construite prin AI!
Saptamana trecuta, un amic ce imi furnizeaza informații tari și corecte mi-a relatat ca, intr-un cerc extrem de restrans ...
-
Cine sunt privații care exportă arme în Ucraina
Nu prea exista firme private de top administrate de civili, care sa deruleze tranzacții cu armament. Exista insa firme p ...
-
Romtehnica, placă turnantă a șpăgilor astronomice din comerțul cu arme
În 2024, Romania a importat arme și muniții in valoare de 880 milioane de euro. N-o sa va vina sa credeți cine est ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor conectați la primăria lui Bolojan (I)
Existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afaceri funciare și imobiliare, primește o noua confir ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD (II)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații
Nu-l vad bine pe Bolojan, in scandalul cu omul de afaceri din Vaslui. Explic de ce, fara a ma folosi de interceptari, pr ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD(I)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Bolojan si "Simfonia Neterminată"
Domnule Bolojan, ia vedeți ce puteți face și drege pe la filarmonici. Cu placere! Daca ne ințelegem la cașcaval, am și p ...
-
Eu cred că România a luat-o razna cu capul!
Cand fiie-mea, Anastasia, marxista cu studii de antropologie și comunicare la Londra, imi zicea lunile trecute: "Tata, t ...
-
De ce cresc impozitele și taxele în România?
Pentru ca guvernul este incapabil sa le colecteze corect . Simplu. Iata și dovada: - in 2015 statul strangea din impozit ...
-
Bravo mie... Am gasit solutia la traficul din Bucuresti!
Ah, iata ca se apropie alegerile și toți candidații o sa ne spuna cum rezolva ei problema traficului: ca strazi noi, ca ...
-
La République est dans la merde
În Franța se duce o lupta crancena intre doamna prima a Republicii, Brigitte Macron, și niște cetațeni care au afr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu