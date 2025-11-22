Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabut de tot. Ma mira aceasta lipsa de interes pentru un moment istoric atat de important.

Probabil ca influencerii razboiului, care au insistat timp de trei ani cat e de bine, moral si necesar sa sustinem financiar aceasta masina oribila de ucis oameni nevinovati, asteapta noi ordine. Aceste ordine nu vin deoarece pana si cei care le dau sunt luati prin surprindere.

Asteapta reactii de la nivelul liderilor UE, doar ca dosarul Epstein ce tocmai a fost aprobat la desecretizare de Congresul SUA cu un singur vot impotriva, i-a facut sa-si inghita limba. De fapt, in acele pagini cred ca se gaseste explicatia pentru linistea asta dinaintea semnarii pacii in Ucraina. Trump negociaza dur, stim.

Probabil ca vom avea parte de relevarea celei mai mari mizerii umane pe care nici macar nu ne-am fi putut-o imagina. Cu progresisti, desigur, in roluri cheie. Asta e! Trebuie sa-si asume. Eu ma bucur ca se face pace. Imi pare rau ca au murit 1 milion de oameni degeaba. Pentru niste orgolii absurde. Pentru a imbogati o mana de lideri, in timp ce intreaga lume a avut de suferit.

Razboaiele sunt intotdeauna absurde, iar cei care sustin ca ele trebuie duse nu ar accepta sa traiasca nici macar o secunda sub bombe. Ar fugi in tarile calde. Eu am fost sub bombe, in Serbia. Cateva saptamani. Mi-a fost de ajuns pentru doua vieti. Ma bucur ca se face pace.

Narcisa Iorga