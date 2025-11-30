Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!

Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan într-un context deloc favorabil, marcat de o stare accentuată de iritare și de aversiune față de actualul șef al Guvernului, care a fost generată de proiectul de lege privind pensionarea magistraților, îndeosebi de prevederile privind majorarea vârstei de pensionare și reducerea semnificativă a cuantumului pensiei. Bolojan a intrat în vizorul procurorilor în dosarul fraților Ioan și Victor Micula, patronii cunoscutului holding European Food and Drinks, care a stârnit vii emoții în rândul camarilei liberale din municipiul Oradea și din județul Bihor, în care-și au sediul și fabricile și în care și-au derulat afacerile mai importante. Timp de 35 de ani, frații Micula au beneficiat de protecție politico-instituțională și de impunitate fiscală și penală totală, fiind sponsori importanți ai PNL.

O megaoperațiune penală împotriva fraților Micula

Dosarul fraților Micula a pornit de la plata către holdingul European Food and Drinks de către guvernul condus de premierul liberal Ludovic Orban a sumei de 400 de milioane de euro, care a fost câștigată printr-o hotărâre pronunțată de un tribunal arbitral internațional. Aprobarea și plata acestei sume au fost efectuate în cursul lunii decembrie 2019, la câteva zile după preluarea guvernării de către PNL. A fost una dintre primele măsuri ale Guvernului Ludovic Orban, de parcă ar fi fost cea mai presantă și ardentă problemă a țării. După câteva luni, o instanță arbitrală a admis recursul României și a anulat hotărîrea inițială, respingând pretențiile companiei fraților Micula, dar statul român a rămas cu banii dați. Pentru că, potrivit procurorilor, frații multimilionari au convertit banii primiți de la Guvern în active transferate pe alte firme din cadrul holdingului lor.

În data de 3 noiembrie 2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției, au fost efectuate, în cadrul unei ample operațiuni denumite Jupiter, 78 de percheziții, dintre care cele mai importante au fost derulate la sediile firmelor fraților Micula, precum și la domicilile acestora și ale principalilor colaboratori. În cauză a fost începută urmărirea penală împotriva persoanei juridice European Food and Drinks conduse de frații Ioan și Viorel Micula pentru delapidare și evaziune fiscală. Organele au căutat și caută asiduu inclusiv sumele cash deținute de renumiții frați din Bihor, existînd informații că aceștia ar deține într-o locație o cameră plină cu valută, care este bine securizată. Ca fapt divers, frații multimilionari l-au angajat avocat pe profesorul universitar Mihail Udroiu, contra unui onorariu premium de un milion de euro. Udroiu a fost consilier al fostului procuror șef al DIICOT arestat și condamnat, Alina Bica, după care a activat mai mulți ani ca judecător la Curtea de Apel Oradea, instanță la care este judecător și soția sa. În ultimii doi ani a fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală, de unde s-a pensionat, oarecum surprinzător, la începutul lunii noiembrie 2025, la vârsta de 48 de ani. La câteva zile după pensionare a fost angajat avocat de către frații Micula.

Frăția lui Bolojan cu milionarii Micula

Conform surselor noastre, procurorii de caz și-au manifestat interesul și față de relațiile politicianului Ilie Bolojan cu frații bihoreni, îndeosebi față de o posibilă ingerință, pe limba penală complicitate, a acestuia în facilitarea plății guvernamentale de 400 milioane euro. După cum se știe, Ilie Bolojan și Ludovic Orban sunt în relații foarte apropiate de cel puțin 20 de ani, chitara lui Orban zdrăngănind de multe ori în cetatea Oradiei, sub influența pălincii de Bihor, în perioada în care Bolojan a fost primar. Pe de altă parte, la data efectuării plății Bolojan era unul din liderii importanți ai PNL, deținând funcția de vicepreședinte național, urmată la scurt timp de cea de prim-vicepreședinte. Se știe și că frații Micula au avut un rol determinant în cariera politică și în afaceri a actualului premier, care le este îndatorat cu vârf și îndesat. La impulsul acestora, cu trei decenii în urmă, a devenit un mic neocapitalist zonal la vârsta de 26 de ani, cu o societate comercială care a deținut trei magazine ABC în zona Aleșdului din județul Bihor, respectiv în orașul Aleșd, în comuna natală Vadu Crișului și în comuna Tileagd, în care a fost în perioada anterioară profesor de matematică la Școala aiutătoare.

La aceste magazine a comercializat preponderent produse alimentare, băuturi alcoolice și răcoritoare și țigări. Majoritatea mărfii a fost livrată de holdingul fraților Micula, care i-au oferit facilități generoase de plată, cu termene mai mult decât generoase. Cu toate acestea, firma lui Bolojan a intrat în faliment după câțiva ani, rezultând că a fost un slab administrator în afaceri. Firma sa a rămas cu datorii de circa 1,5 miliarde de lei vechi. Localnicii spun că-i lipsea total inclusiv zâmbetul comercial. Ca paranteză, în perioada în care Bolojan a fost apropritar de magazine comerciale, s-a înfiripat și amiciția sa cu milionarul orădean Ștefan Kopanyi, care i-a livrat pentru cele trei magazine alcool produs în condiții dubioase, pe care-l prelua de la un depozit clandestin de pe strada Iuliu Maniu din Oradea. La început mic valutist și cămătar în urbea de pe Crișul Repede, apoi comerciant de băuturi alcoolice dubioase, Kopanyi a devenit prieten la cataramă cu Bolojan, iar, după ce acesta a ajuns primar, a devenit cel mai mare investitor imobiliar din Oradea, construind șase cartiere de blocuri de locuințe cu sigla Prima. Cu concursul lui Bolojan și a amicilor politici ai acestuia, primarul liberal-userist al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și primarul general userist al Capitalei, Nicușor Dan, Kopanyi a devenit un învestitor imobiliar important în București, unde a lansat în 2023 un proiect de 5.500 de apartamente, reușind să finalizeze până în prezent trei cartiere marca Prima. Potrivit unor surse orădene, Bolojan ar deține sub acoperire cel puțin 30% din grupul Prima.

Piste pentru procurori

Frații Micula l-au ajutat substanțial pe Ilie Bolojan și în cariera de politician. Cu circa 30 de ani în urmă, l-au proțăpit lider al PNL Aleșd și a devenit consilier local în acest oraș. Profitând de relațiile lor apropiate cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, l-au ajutat să devină prefect al județului Bihor în 2005 și secretar general al Guvernului în 2007. În 2008 l-au ajutat să fie desemnat candidatul PNL și să câștige funcția de primar al municipiului Oradea, pe care a exercitat-o timp de trei mandate. Patronii de la European Drinks and Foods au fost tot timpul sponsori importanți ai PNL și ai politicianului Ilie Bolojan.Iar acesta a încercat tot timpul să se revanșeze. În calitate de lider liberal și consilier local la Aleșd, a inițiat un proiect pentru ca zona Aleșdului să fie declarată zonă defavorizată pentru ca holdingul fraților Micula să obțină scutiri și facilități fiscale, precum în zona Ștei-Rieni, în care avea sediul social. În perioada în care Bolojan a fost primar, frații Micula au avut afaceri imobiliare profitabile în Oradea, constând în construirea de blocuri de locuințe și în extinderea sau renovarea de clădiri.

În decembrie 2019, când săritorul și generosul Guvern Ludovic Orban a făcut plata de 400 de milioane de euro, liderii liberali, printre care se afla și Ilie Bolojan, aveau nevoie stringentă de bani pentru decontarea campaniei prezidențiale câștigătoare a candidatului PNL, Klaus Iohannis, și pentru anul electoral 2020, în care erau preconizate alegeri locale și alegeri parlamentare. De aici trebuie să intre pe fir procurorii patriei noastre de drepți. Dacă vor face o anchetă la sânge, fiorosul Ilie va ajunge la pușcărie. Unde va avea timp să recitească și să regândească ,,Gândirea tragică" a analistului și strategului american Robert Kaplan, cartea cu care s-a lăudat că o citește în prima sa conferință de presă ca președinte interimar și din care se pare că nu a prea înțeles nimic.

Valer Marian