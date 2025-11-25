Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?

În numele interesului public, aș vrea să aflu cine este patriotul român din cadrul Parchetului General, care a declinat rolul instituțiilor publice din sectorul 6, în cauze privind deschiderea de dosare penale având ca obiect traficul cu acte de identitate false.

Cauzele privesc circa 300 de oligarhi, ofițeri și infractori din Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova, care au obținut ilegal documente de identitate românești, cu ajutorul unor patrioți din primăriile unor localități din județul Suceava și din Municipiul București.

Direcția Locală de Evidența Persoanelor (DLEP) din sectorul 6 a anulat 68 de cărți de identitate emise cu documente false. Încă 300 de procese sunt pe rol, la sesizarea DLEP sector 6, printre care cauzele privindu-i pe Aleksander Sergeev, fost ofițer în cadrul Forțelor Aeriene ale URSS și inginer la Concernul Vostok; Viktor Shkipin, fost director de marketing la SberBank și Artem Shuntikov, fost director la Nefteprombank.

Printr-o adresă din 11 decembrie 2024, remisă DLEP sector 6, Serviciul de Investigații Criminale al Poliției sectorului 6 confirmă că în urma unor informări privind suspiciunile de autenticitate a unor acte de stare civilă ale unor persoane care au dobândit cetățenia română, informări făcute de Direcția de Evidență sector 6, poliția a înregistrat lucrările penale cu numărul 2177908/13.12.24.

Nu știm pentru ce stat lucrează Parchetul General. Știm doar că Parchetul a reacționat disproporționat și fals la postarea pe contul de facebook a primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu, în care acesta vorbea despre o inițiativă personală care a condus la ancheta Parchetului General, în cazul rușilor care au obținut ilegal documente de identitate românești.

Cornel Ivanciuc