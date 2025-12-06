Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD

După ce dă câte un tun, Daniel Zamfir își șterge urmele ca țestoasele bătrâne care și-au depus ouăle și o taie tiptil într-un cuibar partinic nou, ca s-o ia de la capăt, mai curat și mai uscat.

Dacă o să-l întrebați de unde a avut cheag să cumpere când era la PNL, 40.000 mp de teren intravilan la Voluntari, 1.400 mp la Ștefăneștii de Jos și 2.018 mp la Bolintin Vale, o să vă treziți acoperit de bale verzi din cap până-n picioare. La Antena 3, unde operează cealaltă jumătate a limbii bifurcate a familiei de reptile Zamfir, coana Oana.

Când hingherii de integritate ai PNL i-au prins urma și s-au apropiat periculos de mult de coconul de mătase în care s-a înfășurat nestingherit de niciun ogar de lege, Daniel Zamfir a tăiat-o rapid la ALDE și a luat-o de la capăt cu strânsul, foloasele alea coclite și intriga cea de toate zilele.

Steaua partidului a apus mult mai repede decât planurile spărgătorilor PNL și de aici a șters-o la social-democrați, se fac fix cinci ani de atunci. Ca lider al gupului PSD din Senat, Daniel Zamfir este mai otrăvit ca Nicolicea, mai alterat ca Iordache și mai șulfă misogină decât Șerban Nicolae la un loc.

El și-a imginat că dacă deschide gura aia ca o lespede de criptă, din care curg cranii de pirați, Diana Buzoianu va intra în sperieți, își va da demisia instantaneu și cu asta, scandalul apei din Prahova va înceta a doua zi, fără să cadă nicio țeastă de bandit pesedist sau liberal.

Ghinionul goarnelor sparte ale parlamentului, Grindeanu și Zamfir, este că și-au găsit nașul. Geaba au ridicat o perdea de camuflaj să nu se vadă vinovații de la PSD și PNL în scandalul apei. Geaba au umplut media cu informații false despre Diana Buzoianu.

Când a făcut curat în pădure, Buzoianu a tăiat toate crăcile uscate de la Romsilva. Acum, când va face curat la Apele Române, va arunca căcatul firmei Exploatare Sistem Zonal de pe fundul lacului Paltinu, cu tot cu bacteria aia fomistă, crescută și îngrășată de Grindeanu pe banii statului.

Cornel Ivanciuc