Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!

Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ca PSD/Grindeanu si-a(u) impus vointa ca cele trei partide din coalitie sa aiba fiecare un candidat propriu la primaria Capitalei.

Iar PNL cu USR in loc sa inteleaga capcana si unul dintre cele doua partide sa renunte formal, punand un candidat "iepure" pentru a creste sansele candidatului principal, si-au aruncat in lupta doi candidati redutabili, orgoliosi si cu personalitate, care se mai si ataca unul pe celalalt.

Imi aduce aminte de alegerile de anul trecut, cand in iunie Nicu cu Marcel mergeau de mana la alegerile locale si europarlamentare din iunie, iar in toamna se "balacareau" peste tot. Ce a urmat stim.

Doamna Ciceala, indiferent cat va lua, 7-8-10%, va consolida electoratul progresist de stanga care nu poate garanta nimeni ca ar fi votat cu Ciucu sau Drula.

Voturile lui Ciucu + Drula ar fi asigurat castigarea PMB, la fel cum a castigat ND in 2020, cand a fost sustinut de PNL si USR. "Dreapta" nu intelege sau se face ca nu intelege ca cea mai sigura varianta de a castiga alegerile in Capitala este cea in care PNL si USR sustin un singur candidat.

Alegerile din 7 decembrie vor incheia cariera politica, atentie, politica, nu administrativa, a cel putin unui candidat si vor acutiza problemele dintre cele trei partide mari. Pentru ca lipsa de strategie politica si pentru ca alegeri intr-un singur tur.

Orlando Nicoară