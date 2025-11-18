Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticălos, de-a dreptul. Faptul că apare în fiecare zi, declarând altceva, și contestându-și în acest fel spusele, printre rânjetele alea care ne arată micimea și mizeria morală în care se zbate, este o ofensă adusă nouă tuturor. O ofensă aruncată în obrazul unui popor care nu l-a ales, nu l-a dorit, și care are față de el, un dispreț inimaginabil.
Ieșirile din ultimele zile, dovedesc că individul este ahtiat de putere și are un orgoliu demn de cădere. Aia primordială. Să mergi la așa-zisa lansare a lui Rangă Drulă, după care la haznaua lui Ghiță să spui că tu faci poze cu mulți, demonstrează o ticăloșie aparte. Insul crede ca joacă la mai multe capete. Nu! Nu joci la nici un capăt, băi, Mucule! Ești doar un prizonier al sistemului securistic si dansezi după cum e nevoia. Faptul că vrei să pari liber de "contract" cu băieții din sistem, alți mari ticăloși, care se folosesc de o conservă ruginită ca tine, nu ține. Prețul tău ca și săgeată este ăla afișat la AEP: 12 mil de coco luați din bani publici și plătiți ție pe persoană fizică. Asta ți-e prețul. Dacă o lăsai pe concubină să negocieze avea și consilier în persoana lui frate-su' și ai fi primit mai mult. Oricum nu-ți vor folosi la nimic. Este preț de osândă! Și prețul îl vei plăti când o să-ți fie lumea mai dragă.
A ieșit în curte la Ghiță cu lecția învățată(întrebări date în plic, probabil), după ce pe acolo a trecut piratul, ca să-i măture drumul, să ne zică că el e suveranist. Suveranistul cui? Al Franței! Al hoțului de Zelenski, sau subordonatul lui Cioloș? Că portarul Ur.sulei știm că ești. Și preșul de șters pe picioare. Tot al ei. Te vopsești tu suveranist, o ții langa cu o Constituție cu care te-ai șters efectiv la cur. Și acum vii să ne vorbești taman tu de suveranitate. Care suveranitate? Cea în care dai indicații celor din parchete ce și unde sa facă, magistraților, ce și unde să găseasca soluții să-ți salveze penalii, și ne explici tu cum faci rapoarte despre Călin Georgescu la un an după lovitura de stat.
Niște șmecheri ți-au vârât sub nas o soluție: hai să aruncăm în electoratul lui Georgescu, că a fost ofițer DIE. Așa și?! Ba pe a mă-tii, băi, ticălosule! Pe vremea aia, acolo puteau să fie doar bărbații adevărați. Cu multă știință de carte, cu un caracter pe care nu-l putea pune nimeni la îndoială și care aveau Cuvânt! Întotdeauna trebuiau să-și respecte cuvântul. Nu ai tu cum să înțelegi lucrurile astea, că fiind un ticălos, nu știi ce înseamnă verticalitatea și interesul national al unei țări și al unui neam.
Spre deosebire de tine, Mucule, ofițerii din DIE nu se ocupau cu sifonatul. Pe limba ta, de olimpic ratat și ticălos, nu-și turnau colegii la 18 ani ca să urce pe " cadavre". Tu toată viața asta ai fost învățat să faci, de când te-a creat garnizoana. Pentru diverse interese pe care le au ei. Nicidecum ale tale. Dar o să vina vremea să descoperi și tu asta. Nu e prea departe vremea aia. Și sunt convinsă că o adulmeci deja.
Tupeul ordinar ticălos folosit de ND în emisiunea de la Ghiță, în care ne-a aruncat în nas, realmente ca "ei" o să ia bani de la educație, sănătate etc., si o să-i folosească la înarmare, a întrecut orice măsură. Înarmarea cui, ticalosule? A lui Zelenski? Ca să-și mai tragă ăla niște wc uri de aur și niscaiva viloace și paraîndărătul să intre în buzunarele voastre și a ălora de la Bx? Ăia proeuropeni mânjiți și corupți până în măduva oaselor? Cu cine ești tu, mă, în război? Cine te atacă pe tine, neisprăvitule? În afară de tine și camarila ta, nu atacă nimeni neamul românesc. Tu ești în război cu poporul român! Atât! Ați declarat război acestui neam prin măsurile alea de le lauzi pe la haznalele de cartier pe unde te duci să nu cumva să-ți șifoneze ăia pleata aia netunsă.
Voi sunteți în război cu noi, nu rușii inventati de javre, boți și alte scursuri cu care de fapt vă identificați. Acum o dă la întors, prezidentele de mucava. A apărut Ciucu cu Reperul pe coadă, adica Cioloș, și bate în retragere. L-a lăsat pe Rangă din brațe și se reorientează. La comandă! Normal!
Băluță așteaptă pe margine sa terminați negocierile alea "cinstite" cu ciuma roșie, ca să fie el primar. Ați reușit să împărțiți șefiile de la SRI și SIE? Că parcă așa vorbeste gura târgului. Că o să dați la schimb scaunele de la garnizoană ca sa fie liniste la primăria Capitalei. Să se îngroape toate măgăriile pe care le-ai făcut acolo. Ca nu cumva să ajungă Alexandreasxa și să fie aduse la lumină! Băi, ticălosule, de ce îți este frică nu scapi.
Cât despre rapoartele alea măsluite de voi despre lovitura de stat, ascultă: nimeni, nici un om sănătos la cap și slavă Domnului sunt mulți, nu o să înghită porcăriile pe care le veți livra. Nimeni nu mai crede vreun cuvânt din ce aruncați voi în populație.
Parca azi aveți un CSAT, staborul vânzătorilor de țară! Luați hârtiile alea de le măsluiți, luați-vă biografia ticluită la adresa lui Călin Georgescu și vârâți-vi-le adânc în partea dorsală, ca pe bananele alea de vă plac vouă așa mult! Da' să fie verzi, mă!
Precum verde ca fierea este ticaloșia pe care o puneți la cale și toate trocurile mizerabile despre care credeți voi că nu știe nimeni.
Morala: Ticalosule, când poporul român era vulpe, voi erați niște ouă într-un adăpost de găini. Nu degeaba neamul românesc a rezistat de mii de ani în hotare! Și are voce, băi, ticălosule! De la ouăle alea multe pe care le-a mâncat! De vii! Urmați voi!
Zoe Dantes
