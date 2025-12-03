Asa cum a fost Artan!
Postat la: 03.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru că îmi vine permanent în memorie zâmbetul lui cvasi-curtenitor care convertea pe loc orice încercare de sobrietate în miștoul inteligent și auto ironie.
Ne-am cunoscut înainte de facultate... din timpul liceului la un prieten comun Dragoș, chitarist cu care cântam în formația nostră de rock și ce mai credeam noi că este. Artan era și atunci, ca și în mai toată viața lui, un subtil critic la fanatismele din muzică și mai ales la stereotipurile din hard-rock. Era mult mai atras de zona new-wave sau brit-synth-pop decât de riff-urile de la AC-DC, formție pe care o respecta pentru performanță. Dar nu lăsa mai mereu interlocutorul lui să intre într-o zonă de seriozitate nefondată cultural. Mai bine glumim decât să ne prefacem că știm.
În cercul nostru de prieteni comuni, Artan nu deranja pe nimeni niciodată, niciodată!... stârnea zâmbete însă... nicio discuție cu el nu se ducea în derizoriu pentru că era educat peste nivelul majorității și se exprima cu respect față de colegii (puțini, foarte puțini...) de generație care citeau Coranul sau Kierkegaard. Asculta și intervențiile lui erau surpinzatoare dar și cu aceștia devenea critic afișând până la urma acea auto-ironie prin care își dezvaluia limitele, respectul și considerația față de erudiția celui din fața lui. Finalmente glumea însă pe seama condiției umane.
Mai direct ne-am intâlnit și vorbit pe la finele anilor '80 pe holul mare al facultăților de transporturi și metalurgie din Politehnică, el fiind mai mare și luptându-se cu absolvirea iar eu, de abia intrat, mă deschideam fără opreliști către zona de muzică a clubului ING. Mă lăsa să înțeleg că eu eram special pentru el, vorbindu-mi implicat și uneori sacadat, opintindu-și frazele cu cionturi de surâs. Imediat mi se relevau momentele mele de nesinceritate sau ipocrizie și mă făcea mai bun. De fapt așa făcea cu toți, pentru că nu era și nu putea fi un om rău. A fost un om bun la suflet și asta simțeai din privirea lui fără intermediul cuvintelor.
Știa să se facă auzit fără să epateze și nu intra în casele oamenilor fără să zică respectuos "Bună ziua". Un artist mare a fost Artan și mult mai puțin popular decât ar fi meritat, zic eu. Succesul, pentru el, simțeam că nu este un deziderat. A știut însă psihologia maselor iar publicul lui, selectat de mesajele muzicii pe care o cânta, se reînnoia mereu cu altă generație. A avut doi parteneri extrem de creativi, Răzvan Modovan și Dan Iliescu. Două mari personalități ale culturii rock de la noi din țară.
Cu Timpuri Noi și Partizan, s-a exprimat pe sine foarte firesc dar nu știu nici acum de ce simțeam că el ar fi vrut să fie altceva, să fie și cum ar vrea el să fie. Era membru în Corul Radio și îmbrăcat în frac , prezența lui acolo făcea ca uneori în sală oamenii să arate spre el cu degetul: "Uite, el este Artan !"
Am colaborat cu Artan încă din 1990 când am facut prima transmisiune de la Palatul Copiilor cu spectacolul "Rock pentru totdeauna!", unde am adunat pe mai toți muzicienii activi ai acelei vremi alături și de câțiva artiști din alte zone decât rock, cum ar fi Garbis Dedeian, saxofonistul nostru inconfundabil. Artan, acolo, a cântat și a fost amfitrion. Serios ca profesionist, mereu îndepartându-se de retorica de tip bârfă sau ironizând mondenitățile la modă.
Mi-e foarte greu, spre imposibil, să cred că Artan a plecat. Nu simt asta deloc. Zâmbetul lui anvelopat de buze puternice și expresive mă corectează pe loc dacă devin serios sau mă prefac că sunt altcineva sau dacă mă dau prețios. Am reușit cu greu să scriu... Aceste cuvinte pe care le-am așternut aici sunt pentru a-mi arăta respectul și recunoștința față de un artist ne-pereche: Artan, așa cum a fost !
Mike Godoroja
Decembrie 2025
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor legată de primăria lui Bolojan (II)
Așa cum am aratat in prima parte a articolului, existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afacer ...
-
1 Decembrie. România întreabă: mai știi că ești român?
Am cunoscut o persoana. O persoana pe care nu aș fi crezut ca voi ajunge sa o apreciez. Nu total, e drept, ci din anumit ...
-
Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan intr-un context deloc favorabil, marcat de o stare acc ...
-
Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
E un deja-vu in toata aceasta poveste. Este povestea cu diploma care e reala, e vina lui. A facut ceva care nu se face. ...
-
Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!
Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ...
-
Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Macronismul inseamna taierea punților peste Atlantic și investiția intr-un set de izmene pe calator luat din Place Vend& ...
-
Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?
În numele interesului public, aș vrea sa aflu cine este patriotul roman din cadrul Parchetului General, care a dec ...
-
Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Din acest punct de vedere semnalez doua știri de presa din ultimele trei zile ce vizeaza cei doi giganți energetici, Luk ...
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
-
Strategia Națională de Apărare: 40 de pagini de mizerabilă filosofie globalistă
Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAȚ) a dat publicitații Proiectul de strategie de aparare pe care il propune spre ...
-
Globaliștii s-au vopsit peste noapte în suveraniști!
Liderii globaliști, care guverneaza impotriva intereselor țarilor pe care le conduc, se auto-intituleaza, peste noapte, ...
-
Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticalos, de-a dreptul. Faptul ca apare ...
-
Lupii tineri ai NATO vor distruge acvariul strategic al Mării Negre creat de Rusia
Vechii specialiștii in planificare strategica și operaționala sunt primii care nu pricep limbajul noilor planificatori. ...
-
We all living in America...
Într-o zi insorita de toamna tirzie, trei candidați la primaria capitalei primesc o invitație magica: o chemare la ...
-
Lăsați orice speranță voi, cei care intrați în Bosnia și Herțegovina
Țara asta este o holograma a fostei Iugoslavii și un muzeu de aberații in aer liber. Este un purcel umplut cu miel, iar ...
-
Bolojan nu mai are niciun Dumnezeu
Ilie Bolojan e consecvent ca boul și merge in continuare cu capul inainte in cazul Ordinului Canonic Premonstratens din ...
-
Ceardașul deputatului Cozma și vărului Pușcaș cu AUR
Deputatul liberal Adrian Cozma, președinte al filialei județene Satu Mare și vicepreședinte national al PNL, revin ...
-
Procedura "Hellvig": Anton Rog, cu ce anume te ocupi dumneata?!
Ieri dupa-amiaza, la doua-trei ore dupa ce am realizat analiza referitoare la intervenția pentru compromitere a Intelige ...
-
Domnul Slow-motion... E foarte bine. Slava!
Cazurile Bogos-Barbu-Bolojan și Isaila-Berceanu-Moșteanu aveau ceva ciudat, un aer de improvizație și graba. Pareau facu ...
-
Campania actuala pentru București va fi dominată de proiecte și atacuri construite prin AI!
Saptamana trecuta, un amic ce imi furnizeaza informații tari și corecte mi-a relatat ca, intr-un cerc extrem de restrans ...
-
Cine sunt privații care exportă arme în Ucraina
Nu prea exista firme private de top administrate de civili, care sa deruleze tranzacții cu armament. Exista insa firme p ...
-
Romtehnica, placă turnantă a șpăgilor astronomice din comerțul cu arme
În 2024, Romania a importat arme și muniții in valoare de 880 milioane de euro. N-o sa va vina sa credeți cine est ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor conectați la primăria lui Bolojan (I)
Existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afaceri funciare și imobiliare, primește o noua confir ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD (II)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații
Nu-l vad bine pe Bolojan, in scandalul cu omul de afaceri din Vaslui. Explic de ce, fara a ma folosi de interceptari, pr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu