Bolojan nu mai are niciun Dumnezeu

Ilie Bolojan e consecvent ca boul și merge în continuare cu capul înainte în cazul Ordinului Canonic Premonstratens din Oradea. Primăria Municipiului Oradea a înregistrat în această vară la judecătoria locală o cerere de evacuare a prepozitului prelat al Ordinului Premonstratens, abatele Rudolf Anzelm Fejes, din lăcașurile sacre (mănăstire și biserică) deținute de acest ordin papal de sute de ani în centrul orașului (pe strada Roman Ciorogariu). Cauza a fost suspendată datorită protestului magistraților din această toamnă, fiind repusă pe rol săptămâna viitoare.

Furt de mănăstire, proiect european pentru afaceriști amici

Fostul primar actualmente premier Ilie Bolojan și camarila sa încalcă atât legile românești cât și dreptul canonic și normele europene referitor la lăcașurile sacre (mănăstire și biserică) deținute de acest ordin romano-catolic la Oradea. Ordinul Premonstratens a dobândit proprietatea asupra lăcașurilor sacre printr-o donație regală din 1802, semnată de împăratul Francisc I al Austriei, care era și regele Ungariei. Nici măcar regimul comunist nu a atentat la lăcașurile sacre ale Ordinului. Printr-un certificat înregistrat sub nr. 28515/1948 la Ministerul Cultelor, Direcția Cultului Catolic, din Republica Populară Română, Ordinul Premonstratens este recunoscut ca persoană juridică de drept public, figurând în registrul persoanelor publice de la acest minister sub nr. 51. În certificat este consfințit că, fiind un așezământ mănăstiresc, acest ordin se bucură de aceleași drepturi de care se bucură așezămintele mănăstirești ale Cultului Ortodox. Personalitatea juridică și drepturile aferente ale Ordinului Premonstratens primesc o nouă confirmare în regimul postcomunist de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Prin adresa înregistrată sub nr. 623/GFA din 15 septembrie 1997 se precizează explicit că mănăstirea din Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 16, are personalitate juridică, conform art. 28 din Decretul nr. 177/1948. În plus, mănăstirea este reconfirmată ca bun sacru prin atestarea emisă de Nunțiatura Apostolică de la București sub nr. N.4010/XII-P/25.06.2020.

Cu toate acestea, Primăria Oradea a reușit în era bolojană să facă, prin mijloace insidioase și frauduloase, modificări în colile de carte funciară și să-și înscrie proprietatea asupra bunurilor Ordinului Premonstratens. O hoție în toată regula, cu complicitățile de rigoare la Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OJCPI) Bihor și în alte instituții ale statului. Prevalându-se de aceste acte frauduloase, primăria a întocmit un proiect de modernizare imobiliară în zonă, pentru care a accesat fonduri europene în valoare de 26,5 milioane de euro. Pentru care se pregătește o licitație publică, tindem să credem cu dedicație pentru afaceriștii amici cu Ilie Bolojan. În pole position se află prietenul miliardar Ștefan Kopanyi. Principala piedică o constituie prepozitul prelat al Ordinului Premonstratens, abatele papal Rudolf Anzelm Frijes, pe care primăria orădeană vrea să-l evacueze acum din mănăstire revendicând proprietatea sa asupra mănăstirii.

UDMR, cumpărată de Bolojan cu pământ în loc de argint

Abatele Anzelm a devenit peste noapte un fel de inamic nr. 1 al ex-primarulu Iliei Bolojan și al camarilei sale. Toate demersurile juridice efectuate cu concursul pro bono al unei licențiate în drept și în istorie, originară din Ungaria și stabilită în România, au fost respinse de judecătorii bihoreni, în mare parte aserviți PNL și vremelnicului titan politic Bolojan. Fostul edil șef și gealații săi au ajuns să se exprime, la adresa reprezentantei juridice a Premonstratens că ,,trebuie să o fugărim din Oradea pe unguroica asta”. Comportament curat mafiot, bolojenilor! Din păcate, abatele Anzelm își cam duce singur crucea, neavând niciun sprjin pe linie ecleziastică sau politică. Episcopia Romano-Catolică din Oradea și Biserica Romano-Catolică din Ungaria nu se implică, pentru că Ordinul Premostratens nu se află sub tutela lor, fiind subordonat direct Vaticanului, respectiv Papei de la Roma.

UDMR nu-l sprjină, ba dimpotrivă liderul județean al Uniunii, deputatul Szabo Odon, un profesor mediocru de liceu și un politician fudul, îi ține isonul lui Bolojan, față de care este deosebit de slugarnic prin prisma unor interese și beneficii comune. Frăția locală dintre UDMR și PNL a fost cimentată prin atribuirea de către Primăria Oradea Parohiei Reformate Maghiare a unei suprafețe de 19 hectare teren intravilan, din care s-au înfruptat și unii lideri ai filialei bihorene. Liderul suprem al UDMR, Kelemen Hunor de Cârța (comuna sa natală din județul Harghita), se preface că nu aude și nu vede, fiind influențat și întoxicat de sulfurosul lider local Szabo Odon. Iar premierul ungar Victor Orban poate fi sensibilizat numai de către liderii UDMR. Cert este că UDMR și Guvernul Ungariei, precum și bisericile tradiționale maghiare nu s-au implicat în cazul Premonstratens cu aceași fervoare și determinare cu care s-au implicat în cazul multor lăcașuri bisericești, de cultură sau de învățământ legate de minoritatea maghiară.

Un abate prigonit continuu

Din cealaltă parte. abatele Anzelm a fost șicanat și vexat continuu. A fost urmărit și a primit amenințări la telefon. A primit vizite inopinate, cu caracter vindicativ, din partea unor reprezentanți ai Primăriei Oradea, ai Poliției Locale, ai Inspectoratului Județean de Poliție și chiar ai SRI. În fața mănăstirii au adăstat de multe ori mașini de filaj. Mulți se vor întreba ce mână și SRI în luptă. Păi, SRI ar dori să dispară Ordinul Premonstratens din Oradea și din România, pentru a nu revendica baza de cazare și tratament pe care o deține în Băile Felix. Această bază a fost în proprietatea ordinului papal până la naționalizarea comunistă din 1948, iar ulterior a fost acaparată de Securitate, de la care a fost preluată după 1990 de moștenitorul SRI. Ultimul act vexatoriu a fost comis săptămâna trecută când mai mulți credincioși veniți la biserica Premonstatens din județul Satu Mare au fost amendați de poliție pentru că au parcat în fața acesteia.

Titanul Bolojan se închină la alți idoli

Fiul de țărani din satul Birtin comuna Vadu Crișului, un sat traditionalist situate aproape de poalele Munților Apuseni, a început să creadă în alți idoli. Membru al unei loji masonice din anii 90, după ce a ajuns primar, Ilie Bolojan a ctitorit în urbea de pe Crișul Repede un templu masonic maiestuos și un muzeu al masoneriei, pentru care a beneficiat înclusiv de fonduri europene. Mulți orădeni spun că… capetele de faraon proțăpite pe acoperișul templului seamănă cu podoaba lui capilară. Bolojan a devenit tot mai concesiv cu ideologia progresistă și cu mișcarea LGBTQ. Apropiați de-ai săi spun că a devenit și adeptul căsătoriilor între persoane de acelați sex, fiind influențat se pare de părintele Marcel Boloș, bun amic , colaborator apropiat și părinte spiritual de circa 20 de ani. În 2018, el a oferit palatul situat vizavi de templul masonic drept sediu pentru Universitatea Centrală Europeană, fondată și finanțată de miliardarul George Soros, care a fost ostracizată din Ungaria de guvernul condus de premierul Viktor Orban. Palatul oferit cu atâta generozitate este cel mai mare din Oradea și adăpostea Muzeul Țării Crișurilor, care a trebuit mutat anterior din altă locație. Noroc că Soros a optat pentru mai grandioasa Vienă.

Șansele abatelui Anzelm și Ordinului Premonstratens de a obține câștig de cauză săptămâna viitoare sunt minimale. Dar, Bolojan și gealații săi trebuie să ia aminte că, în cazul în care se va dovedi că au fost falsificate înscrisuri de carte funciară, sunt pasibili de răspundere penală pentru fraudă cu fonduri europene și vor plăti scump. Cum vor plăti și funcționarii cadastrali și judecătorii care i-au ajutat. Procurori din toată țara de-abia așteaptă să-l înhațe pe premierul Bolojan în actuala conjunctură conflictuală legată de pensionarea și pensiile magistrațilorlor. Nu este exclus, deși unii vor fi tentați să ia lucrurile în derâdere, să se facă simțite și duhurile sălășluite în cele două lacașuri sacre din Oradea. Și atunci își vor aminti de pilda biblică cu David și Goliat.

Valer Marian