În Bucureștiul iubit
Postat la: 08.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Băluță. Al patrulea clasat s-a pierdut în irelevanță. Este pentru prima dată când contează mai puțin partidele din care provin candidații, când în ciuda absenteismului, alegătorii care au ieșit la vot și-au exprimat preferințele pentru om, nu pentru partidul din care provine candidatul.
Ceea ce este o evoluție pozitivă. Un semn de maturitate civică. Dacă Ciucu boicotat de aripa Thuma ar fi fost ales de PNL, se situa pe locurile trei sau patru. Dacă Alexandrescu n-ar fi primit voturile aripii suveraniste a PSD și, probabil, deloc de neglijat, ajutorul secret al lui Grindeanu, se situa pe locurile trei sau patru. Dacă Băluță ar fi fost ales de întregul aparat al PSD, câștiga alegerile. Locurile trei și patru ar fi fost mai disputate dacă electoratul alegea politic.
Clasamentul final îl plasează pe locul patru pe cel creditat prin actul de mirungere de președinte. Drulă n-a contat pentru că electoratul USR a fost pus în situația de a alege omul. Omul Drulă este improvizat din poncife și laude de sine, dar partidul este tot acolo, adică rămâne unde a fost până să fie scos Drulă din pălăria lui Nicușor Dan. Cursa dintre ofertele partidelor și electorat devine tot mai dificilă pentru partidele-sistem. Partidele pierd masiv în favoarea omului preferat de electorat.
Plasarea Ancăi Alexandrescu pe locul doi mai demonstrează că PSD are probleme mai mari decât s-au putut evalua. Locul doi ajunge pe podium cu brandul personal și cu voturile PSD, nu ale suveraniștilor. Georgescu a îndemnat la boicot, iar georgiștii sadea i-au urmat îndemnul. Alexandrescu n-a ieșit pe locul doi pentru că a crescut AUR în preferințele bucureștenilor, ci și pentru că n-au votat-o georgiștii.
A câtigat cu voturile masive ale PSD și a pierdut locul întâi din cauza demotivării și boicotului georgiștilor. AUR e tot acolo în București, nu crește neam, ba dimpotrivă. Electoratul bucureștean a ales pragmatic și responsabil. A găsit în om, ceea ce n-a mai putut credita în oferta partidului care l-a sprijinit pe om.
Singurul care a sesizat pericolul de a defila sub sigla partidului a fost Băluță. Însă sigla, chiar micșorată, exprimă silă și obidă în bucureșteni. Calitățile lui Băluță n-au putut compensa defectele PSD și ale lui Grindeanu. Chipul lui Grindeanu rânjit monstruos peste meritele de edil la 4, l-a lăsat pe Băluță primar de sector.
Cornel Ivanciuc
