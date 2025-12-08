Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Postat la: 08.12.2025
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arată în felul următor:
- 2020: am zis că Nicușor Dan ia primăria cu 45%. A luat 42,81.
- 2024: am zis că Nicușor Dan ia primăria din nou cu 48%. A luat 47,94.
- 2025/1: am zis că Nicușor Dan ia 53,8 la prezidențiale. A luat 53,6.
- 2025/2: am zis că Ciprian Ciucu ia primăria cu 33%. A luat 36,16.
Dacă vă întrebați ce simț special am sau cu ce astre comunic ca să arunc aceste cifre aproape perfecte, e simplu: toate-s de bun simț - și pornesc de la două adevăruri elementare pe care lumea le ignoră:
1. Bucureștenii nu-s proști
2. Va câștiga întotdeauna candidatul mai simpatic.
După ce stabilesc care e candidatul cel mai simpatic, bag și niște matematică. Dar hai să vedem mai întâi cu simpatia. Carevasăzică, i-am avut pe:
- Alexandrescu: oamenii care zic „marș" nu câștigă alegeri.
- Băluță: față de mafiot prost. N-are ce să-ți placă la el. Un Berlusconi de mâna a treia. No way.
- Ciceală: prietenoasă, dar sfioasă. Genul care pleacă repede de la petreceri.
- Ciucu: e tipul care te ajută să cari un frigider la etajul 2. Like. Pare că crede că ar trebui să mai slăbească, dar n-are timp. Like #2. Pare genul care ar întreba un prieten „băi, ești ok?", deși își dorește ca prietenul să zică „da" ca să nu intre în discuții din alea emoționale, la care nu se pricepe. Like #3.
- Drulă: vrea neapărat să se lupte cu cineva. Acum niște ani ar fi fost o idee bună, dar lumea a mai evoluat, oamenii merg la terapie, vor liniște și calm în viețile lor.
Carevasăzică, am stabilit că doar Ciucu putea să câștige. Acum să vedem procentul:
M-am uitat puțin pe cifrele de la Europarlamentare, care a fost practic o campanie de poziționare a lui Drulă pentru Prezidențiale, și la București au scos 19,5% cu tot cu PMP și Forța Dreptei. Deci real vreo 15%, să zicem. PSD-PNL au mers împreună și au luat 28%, dintre care lui Băluță mă așteptam să-i revină vreo 15%. Și mi-am zis că Ciucu o să ducă electoratul PNL (13%) plus electoratul Reper (10%) plus o parte din electoratul lui Ștefănuță (a avut 7%, să zicem că ia jumate, hai să zicem un 3%), plus un procent-două de la Vlad Gheorghe, care a avut la EP o campanie bună și a strâns aproape 5% (dar a avut și bani; acum n-a mai avut, deci ciuciu 5%) - practic l-am văzut clar câștigător cu 28% pe Ciucu.
Ciceală avea după calculele mele vreo 7-8%, iar pe Anca Alexandrescu o cotam cu 12% (surpriză măricică pentru mine scorul ei. Iar dintre ceilalți circa 20% de votanți pe care nu i-am luat în calcul, am bănuit că cam un sfert o să voteze Ciucu, și așa a ajuns în socoteala mea la 33%. Au fost mai mulți pentru că la final s-a băgat și niște vot util, și niște „votez cu ăla care cred că o să câștige, ca să am satistacția că am pariat pe câștigător". Dacă n-ați înțeles nimic din calculele astea, nu-i nimic, că-s îmbârligate și oricum le-am scos din burtă.
Alex Tocilescu
-
