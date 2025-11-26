Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Postat la: 26.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Macronismul înseamnă tăierea punților peste Atlantic și investiția într-un set de izmene pe călător luat din Place Vendôme. Ca bonus, o salopetă de purtat zi lumină: armata europeană. Macronismul nu are un viitor cert, nu are urmași clari, este sterp ca un catâr și sec ca gresia de ascuțit coasa.
Uitați-vă la Cioloș, acest Bubico al președintelui. Închiriat cu semestrul sau luat în custodie pe post de consilier onorific. Pe probleme de macronism. Alură de copil cu elanul cuprins de pojar, care a pierdut trenul foamei, în timp ce ai lui mergeau în refugiu. Rămas al nimănui între șine, între sensuri și direcții, adoptat de șeful unei gări mici, Emmanuel Macron, te fac copil de mingi, te dau la o școală bună de corecție, fac din tine om de bizuință.
Cine se bazează pe Cioloș se roagă la fierăstrăul cu care îți tai craca de sub picioare să-și facă lucrarea mai repede. Macronismul a cuprins ca o pecingine administrația prezidențială; curge la robinet în băile de la Cotroceni; îl bei în doza mică de cola pe care ți-o întinde pe tavă sepepistul de serviciu; îl halești în sandvișul cu șnițel de pui și castraveciori murați de la ujină. Macronismul s-a cuibărit în sinapsele comandantului suprem, i-a căpăcit deciziile, îi parazitează circuitul limfei, îi otrăvește enzimele, îi clonează rectul.
Macronismul nu are nicio șansă să pregătească vizita de stat a președintelui în Statele Unite. Dacă merge pe mâna lui Dacian Cioloș, Nicușor Dan nu mai ajunge la Washington, ci la Toulouse. Dacă veți căuta în agenda de telefoane a lui Cioloș, n-o să găsiți niciun decident de peste Ocean. O să găsiți numere de la magazine din Monpellier care vând tufe de Veneția sau puieți de plopi care fac pere și de răchită care rodesc micșunele. Bre, președințio, deșteptarea. Deparazitarea de macronism. Dacă vrei parteneriat strategic cu aliatul numărul unu, spune clar că vrei cu America First și ajută-l pe Bubico, acest Julien al iluziilor deșarte, să urce în trenul foamei.
Cornel Ivanciuc
-
Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?
În numele interesului public, aș vrea sa aflu cine este patriotul roman din cadrul Parchetului General, care a dec ...
-
Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Din acest punct de vedere semnalez doua știri de presa din ultimele trei zile ce vizeaza cei doi giganți energetici, Luk ...
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
-
Strategia Națională de Apărare: 40 de pagini de mizerabilă filosofie globalistă
Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAȚ) a dat publicitații Proiectul de strategie de aparare pe care il propune spre ...
-
Globaliștii s-au vopsit peste noapte în suveraniști!
Liderii globaliști, care guverneaza impotriva intereselor țarilor pe care le conduc, se auto-intituleaza, peste noapte, ...
-
Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticalos, de-a dreptul. Faptul ca apare ...
-
Lupii tineri ai NATO vor distruge acvariul strategic al Mării Negre creat de Rusia
Vechii specialiștii in planificare strategica și operaționala sunt primii care nu pricep limbajul noilor planificatori. ...
-
We all living in America...
Într-o zi insorita de toamna tirzie, trei candidați la primaria capitalei primesc o invitație magica: o chemare la ...
-
Lăsați orice speranță voi, cei care intrați în Bosnia și Herțegovina
Țara asta este o holograma a fostei Iugoslavii și un muzeu de aberații in aer liber. Este un purcel umplut cu miel, iar ...
-
Bolojan nu mai are niciun Dumnezeu
Ilie Bolojan e consecvent ca boul și merge in continuare cu capul inainte in cazul Ordinului Canonic Premonstratens din ...
-
Ceardașul deputatului Cozma și vărului Pușcaș cu AUR
Deputatul liberal Adrian Cozma, președinte al filialei județene Satu Mare și vicepreședinte national al PNL, revin ...
-
Procedura "Hellvig": Anton Rog, cu ce anume te ocupi dumneata?!
Ieri dupa-amiaza, la doua-trei ore dupa ce am realizat analiza referitoare la intervenția pentru compromitere a Intelige ...
-
Domnul Slow-motion... E foarte bine. Slava!
Cazurile Bogos-Barbu-Bolojan și Isaila-Berceanu-Moșteanu aveau ceva ciudat, un aer de improvizație și graba. Pareau facu ...
-
Campania actuala pentru București va fi dominată de proiecte și atacuri construite prin AI!
Saptamana trecuta, un amic ce imi furnizeaza informații tari și corecte mi-a relatat ca, intr-un cerc extrem de restrans ...
-
Cine sunt privații care exportă arme în Ucraina
Nu prea exista firme private de top administrate de civili, care sa deruleze tranzacții cu armament. Exista insa firme p ...
-
Romtehnica, placă turnantă a șpăgilor astronomice din comerțul cu arme
În 2024, Romania a importat arme și muniții in valoare de 880 milioane de euro. N-o sa va vina sa credeți cine est ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor conectați la primăria lui Bolojan (I)
Existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afaceri funciare și imobiliare, primește o noua confir ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD (II)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații
Nu-l vad bine pe Bolojan, in scandalul cu omul de afaceri din Vaslui. Explic de ce, fara a ma folosi de interceptari, pr ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD(I)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Bolojan si "Simfonia Neterminată"
Domnule Bolojan, ia vedeți ce puteți face și drege pe la filarmonici. Cu placere! Daca ne ințelegem la cașcaval, am și p ...
-
Eu cred că România a luat-o razna cu capul!
Cand fiie-mea, Anastasia, marxista cu studii de antropologie și comunicare la Londra, imi zicea lunile trecute: "Tata, t ...
-
De ce cresc impozitele și taxele în România?
Pentru ca guvernul este incapabil sa le colecteze corect . Simplu. Iata și dovada: - in 2015 statul strangea din impozit ...
-
Bravo mie... Am gasit solutia la traficul din Bucuresti!
Ah, iata ca se apropie alegerile și toți candidații o sa ne spuna cum rezolva ei problema traficului: ca strazi noi, ca ...
-
La République est dans la merde
În Franța se duce o lupta crancena intre doamna prima a Republicii, Brigitte Macron, și niște cetațeni care au afr ...
-
Călin Georgescu dă șah sistemului
Calin Georgescu iese rar cu declarații. Ultima luare de poziție ingheața inima suveraniștilor. Nu susține pe nimeni la a ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitațile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu