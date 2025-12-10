Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Postat la: 10.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Stau la coadă la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii în ecranul telefonului.
Un puști zâmbește și zice: tastați precum un boomer.
Bănuiesc, dar te rog să dezvolți subiectul ca să înțeleg.
Eu intru foarte ușor în discuție cu oamenii și am o calitate, e meseria mea: știu să ascult și să întreb.
- Boomerii, zice tânărul, țin telefonul cu o mănă, puțin mai la distanță ca pe un corp străin și tastează pe ecran cu arătătorul așa atent ca să nu greșească de parcă ecranul ar avea taste ca la mașina de scris. Ei au nevoie de două mâni - care au funcții diferite: una e de suport - alta e de tastat, de obicei cu arătătorul.
Ok, zâmbesc eu. Continuă - cum e la ceilalți? Dacă îmi explici ai cea mai bună cafea de aici. Îl trag de limbă - mă face curios.
- La mileniali telefonul stă într-o singură mână, telefonul se sprijină pe degetul mic jos și tastează cu mare viteză doar cu degetul mare - policele. Lor le este destul o mână.
Interesant.
- Zoomerii, revin la două mâini dar doar pentru a mări viteza de scris, de lucru cu ecranul. Îl țin cu ambele mâini și folosesc simultan ambele degete mari. Viteza lor de lucru se dublează cu ecranul. Țin ecranul mult mai aproape de față - deja sunt în ecran.
- Iar cei mai tineri, GenAlpha - au cea mai mare viteză de lucru cu ecranul pentru că ei au inventat o tehnică nouă. Țin telefonul cu ambele mâini, îl strecoară printre degetele mari și arătător și tastează simultan cu patru degete: arătătorul și degetul mare de la ambele mâini.
Parcă au degete caracatiță. Îmi arată cum se face.
Încerc și eu toate cele 4 variante.
Sunt două lucruri în joc: unu - dexteritatea degetelor și mâinii. Dar cel mai important e crierul căci el controlează procesul și e vizibil că la patru degete crierul meu nu e formatat și antrenat. Adică pot dar din cauză că trebuie să controlez comenzile - atunci încetinește procesul căci lucrez ca o mașină mecanică - fiecare literă e gândită și asociată cu un deget și trebuie să comand și procesez permanent ceea ce îngreunează viteza. Aici trebuie deja să fie totul interiorizat.
Suntem clar produse diferite ale aceluiași ecran: mințile noastre deja procesează altfel - practica comenzilor, degetelor e diferită. Firește, se învață dar crierul se formulează la o anumită vârstă. Creierul nostru este mai "mecanic" - al lor ceva mai "digital". Ei au crierul mulat din naștere pe tehnologia asta, noi nu.
E surprinzător aici cum evoluează mintea și animate organe în adaptarea cu tehnologia: evoluția clar nu s-a oprit.
E interesant cum a evoluat, îi zic eu ironic tanătului: Alpha nu știu să scuipe (fiziologic nu mai au această capacitate s-a văzut la testele covid - iar boomerii, părinții lor, erau maeștri - ocheau musca din zbor cu un scuipatul) și nu știu să-și lege șireturile din cauza papucilor cu scai dar folosesc patru degete pentru ecran.
Unde se îndreaptă lumea asta? am râs eu. La război nu poți merge dacă nu știi să scuipi și să legi șireturile. Dar poate ei vor fi deja armată-dronă.....
- Faine observații, mersi - ce-ți comand? A ales ceva gen Frappuccino sau Dalgona Coffee - din acelea spumante. Și eu ca să par "mai tânăr" mi-am luat un Late.
Vasile Ernu
-
