Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal

Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi?

Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD... !!!!! Tare, nu? Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează? Acum nu mai sunt “salvarea țării”, pericolul de “junk” și „stabilitatea bugetară” gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice! Sub pretextul unei mari responsabilități naționale se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul

șef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL. Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul chiar de tot, dar le ține vâslele din umbră. Acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate și strategie cinică de supraviețuire. Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei. Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante și a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an. Așa se ajunge la situația aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori și intransigenți livrează acum liniște legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală!

Rareș Bogdan