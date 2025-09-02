Junta care conduce România din umbră (II)

În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil că România nu mai este condusă de președinții aleși (Klaus Iohannis, Nicușor Dan) și de premierii desemnați (Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Nicolae Ciucă, Ion Marcel Ciolacu, Ilie Gavril Bolojan ), ci de anumiți șefi ai unor servicii secrete, care acționează preponderent la comandă străină.

În acești ani s-a prefigurat o juntă militară constituită din șefii actuali ai SPP și SRI și din șeful operativ al Ministerului Administrației și Internelor. Concret, această juntă este constituită din directorul SPP, generalul Lucian Silvan Pahonțu, alintat "Nea Lucică", directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu, alintat "Răzvănel", care este dublat de primul adjunct interimar, generalul Adrian Ciocârlan, și primul adjunct al ministrului de interne, chestorul general de poliție Bogdan Despescu, poreclit "Viespescu". Generalul Pahonțu este șeful SPP de două decenii, generalul Ionescu a fost numit șef operativ al SRI cu opt ani în urmă, iar de doi ani este director interimar, în timp ce chestorul Despescu este șeful operativ al Ministerului de Interne de șase ani.

Un șef operativ longeviv și toxic la MAI

Sub aspect operativ, Ministerul Administrației și Internelor (MAI) este condus de primul adjunct al ministrului, care are rang de secretar de stat cu ordinea publică și siguranța națională și joacă un rol similar cu cel al primului-adjunct al directorului SRI, conducând ministerul de facto. Primul adjunct al ministrului de interne are sub comandă directă principalele forțe de represiune, Poliția și Jandarmeria, precum și serviciul secret al MAI (Direcția Generală de Informații și Protecție Internă - DGIPI). De aproape șase ani, postul de prim-adjunct al ministrului de interne este ocupat de chestorul general de poliție Bogdan Despescu, poreclit Viespescu, pentru că a creat în jurul său un adevărat și periculos viespar. Despescu a fost numit prim-adjunct de primul ministru liberal Ludovic Orban în noiembrie 2019 și a fost menținut în funcție de premierii care i-au succedat: Florin Câțu, Nicolae Ciucă, Ion Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan. De-a lungul șase ani, Despescu a fost omul forte din MAI sub trei miniștri liberali: Ion Marcel Vela, Lucian Bode și Cătălin Predoiu. Preeminența sa în MAI a fost mai mult decât sesizabilă în perioada pandemiei, când ministrul Vela a făcut mai mult figurație.

Oarecum paradoxal, în prima și în ultima parte a carierei sale în poliție, Despescu s-a apropiat și a beneficiat de sprijinul unor politicieni PSD, în frunte cu fostul premier Ion Marcel Ciolacu, cu care este originar din același județ, Buzău. Potrivit CV-ului său, Despescu și-a început cariera, ca ofițer de poliție pe linie judiciară, investigare fraude și cercetări penale, în orășelul său natal Nehoiu, în perioada in care marele terorist de mai târziu Ommar Haysam a achiziționat, cu concursul unor lideri naționali și județeni ai PSD, Foresta Nehoiu, una din cele mai mari intreprinderi de cherestea din țară, cu care a dat tunuri și țepe până ce a falimentat-o. Principalul emisar al lui Haysam în zonă a fost pesedistul Ciolacu, omul de casă al baronului Vasile Ion, care a fost lider județean PSD, prefect și senator de Buzău. Unii spun că Despescu a cam stat atunci de șase la afacerile, vânătorile și parangheliile organizate în zonă de triada Haysam, Ion și Ciolacu.

În 2015, pentru merite de nimeni știute, acest polițai onctuos, transpartinic și tranzacționist a fost numit de premierul Victor Ponta, la solicitarea amicului și consilierului său onorific ion Marcel Ciolacu, ditamai șeful Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). A ocupat această funcție până în 2018, când a fost schimbat după ce protectorul său Ciolacu a căzut în dizgrația liderului suprem de atunci al al PSD, Liviu Dragnea, și a rămas fără funcția de vicepremier cu probleme speciale. După ce a fost promovat în 2019 prim-adjunct al ministrului de interne Ion Marcel Vela, chestorul și secretarul de stat Bogdan Despescu a creat un adevărat viespar în minister, alegându-și colaboratori și promovând în funcții foști colegi din Academia Națională de Poliție sau colegi ulteriori de serviciu, cei mai mulți cu o mentalitate milițienească și mercantilă, care au manifestat obediență totală și i-au permis să obțină controlul asupra Poliției Române și a MAI. Printre aceștia s-au aflat și se află, în primele rânduri, șefii inspectoratelor județene de poliție Bihor, Satu Mare, Cluj, Harghita, Constanța, precum și șeful Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Sluga președintelui și a SRI

La scurt timp după preluarea, în toamna anului 2021, a portofoliului de ministru de interne de către liberalul Lucian Bode, un general SRI în rezervă din Zalău (care mi-a furnizat de-a lungul anilor informații utile și interesante despre fauna politică portocalie de la București și din Transilvania, cu care a fost conectat), m-a rugat să nu mai fiu atât de critic și dur cu concitadinul său Bode, căruia i-a fost tătic politic în anii 2000. Cu această ocazie, i-am spus să-i transmită ministrului Bode că MAI a fost condus de facto, în ultimii ani, de un om foarte toxic, perenul prim-adjunct Bogdan Despescu, care trebuie schimbat de urgență dacă vrea să aibă autoritate în minister. După vreo lună de zile, l-am întrebat dacă a primit vreun răspuns și mi-a spus că Bode a vrut să-l schimbe pe Despescu, dar s-au opus categoric președintele Klaus Iohannis și directorul SRI, Eduard Helvig. Am găsit și explicația, având informații legate de un prim-adjunct anterior al ministrului de interne, Petre Tobă, referitor la care am aflat că era sunat în fiecare dimineață pe telefonul operativ guvernamental, la ora 7:50, de către primul adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, care-i solicita anumite informații și-i solicita să efectueze anumite acțiuni acoperite, pentru care SRI nu era abilitat legal (percheziții domiciliare, ridicări de înscrisuri, audieri de persoane ș.a.).

Atunci am realizat că primul adjunct al ministrului de interne este omul și colaboratorul SRI și al statului paralel din MAI. Concluzia majoră este că statul paralel a preluat sub control și a infestat nu numai justiția, ci și poliția și celelalte instituții de forță ale statului constituțional, iar o parte mare din vina pentru starea dezastruoasă și deplorabilă în care a ajuns MAI o au președintele României și conducerea SRI. Cărora li s-a alăturat aproape doi anj neavenitul, toxicul și jalnicul premier Marcel Ciolacu, un complice și un protector mai vechi al polițaiului Despescu.

Implicarea juntei în lovitura de stat de Moș Nicolae

Membrii juntei militare sin România au fost împlicați cu vârf și îndesat în procesul de anulare a alegerilor prezidențiale din noiembrie-decembrie 2024. Reiterez că , în ședința CSAT din 28 noiembrie 2024, în care, sub patronajul fostului președinte Iohannis și a fostului premier Ciolacu, a fost adoptată hotărârea privind privind amestecul rusesc în primul tur prezidențial, directorul STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale), care avea atribuția și competența principală de a depista ingerințele cibernetice ostile, a raportat că serviciul pe care-l conduce nu a descoperit nicio ingerință externă de natură să vicieze alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Șeful DGIA (Direcția Generală de Informații a Armatei) a preferat să tacă, confirmând că, de multe ori, tăcerea este de aur. În schimb, directorul interimar al SRI (principalul serviciu secret românesc), generalul Răzvan Ionescu, a raportat că au fost depistate în jur de 8.500 de ingerințe cibernetice rusești.

Alegațiile șefului SRI au fost susținute și de directorul SIE, Gabriel Vlase, și de șeful DGPI (serviciul secret al Ministerului de Interne), colonelul Tiberiu-Silviu Dumitrache, deși acest ultim serviciu nu are atribuții în materie. Șeful DGPI era subordonat politic premierului Ciolacu și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, dar, sub aspect operativ, se află sub comanda directă a chestorului general Bogdan Despescu, față de care are obligații de raportare și informare. Ministrul de interne Predoiu a fost cel mai vocal în susținerea intruziunii rusești în ședința CSAT, invocând informații furnizate de serviciul secret al MAI prin primul său adjunct Despescu, care a acționat cel mai probabil de conivență cu șeful SRI. Șeful juntei, generalul Lucian Silvan Pahonțu, a fost rotița de transmisie a factorului politic, el fiind cel care a transmis judecătorilor Curții Constituționale comanda președintelui Iohannis pentru anularea alegerilor prezidențiale.

Dedesupturile loviturii de stat

Vreme de nouă luni, înalții demnitari din CSAT, CCR și serviciile secrete nu au fost în stare să prezinte vreo dovadă în sensul vicierii rezultatelor din primul tur al scrutinului prezidențial din toamnă prin ingerințe externe sau interne. Vicepreședintele american JD Vance a acuzat pe șleau, la Conferința pentru Securitate de la Munchen din februarie, că alegerile prezidențiale din România nu au fost viciate și că o agenție secretă a prezentat un raport falsificat cu privire la presupuse ingerințe externe. Agenția secretă la care face referire vicepreședintele american este principalul serviciu secret de informații al României, SRI, care, așa cum am arătat, a menționat în raportul prezentat CSAT că au fost semnalate în jur de 8.500 de ingerințe cibernetice externe, din care nu a putut fi prezentată ulterior nici măcar una ca dovadă. În această vară, printr-un raport al Departamentului de stat din SUA a fost confirmată anularea nejustificată și nelegală a scrutinului prezidențial derulat în toamnă.

Recent, printr-un raport al Comunității de Informații din SUA, condusă de Tulsi Gabbard, au fost nominalizați principalii factori politici americani și români implicați în anularea nelegală a alegerilor prezidențiale din țara noastră: fostul secretar de stat Anthony Blinken, fosta ambasadoare Kathleen Ann Kavalec și șeful rezidenței CIA la București, respectiv fostul președinte Klaus Iohannis, fostul premier Ion Marcel Ciolacu și fostul ministru de externe Luminița Odobescu. Conform unor surse de peste Ocean, lovitura de stat din România a fost o operațiune organizată de CIA, serviciul secret extern al SUA, la ordinul fostului președinte democrat Joe Biden, în vederea eliminării din cursa prezidențială a candidatului independent și suveranist Călin Georgescu. Principalul nostru partener strategic are o vastă experiență în organizarea de lovituri de stat și în înlăturarea unor guverne și a unor președinți cu concepții de stânga sau suveraniste: Iran-1953, Guatemala-1954, Turcia-1960, Brazilia-1964, Honduras-1972, Chile-1973, Argentina-1976, Salvador-1979, Coreea de Sud-1980, Panama-1989 ș.a. Bănuiala mea legitimă este că junta de pe Dâmbovița a acționat la comanda rezidenței CIA.

Valer Marian